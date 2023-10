Minimiza AMLO la tragedia en Guerrero, dice que no fueron tantos los muertos (16:30 h)

Ciudad de México, 27 de octubre. “No fueron tantos…” señaló está mañana Andrés Manuel López Obrador, refiriéndose a las pérdidas humanas tras el paso del huracán Otis en Guerrero en un desafortunado fraseo que fue destacado en redes para reclamarle la desatención a la población y el turismo en Acapulco.

Al intentar justificar las críticas a su gobierno por la supuesta indolencia de no actuar a tiempo para proteger a la población y turistas y molesto por la información que surge de la realidad de la tragedia, el presidente mexicano instruyó a la “prensa profesional”, “que no son tendenciosos, ni amargados”, que investiguen si no fue un fenómeno extraordinario ” pregunten a los centros de Huracanes”, insistió en su debate político en medio de la tragedia.

El jefe del ejecutivo dijo que son lamentables los fallecimientos; sin embargo, consideró que se tuvo suerte porque “afortunadamente” no se están registrando muchas muertes, a pesar de que el huracán entró como categoría 5 ” no entro en despoblado” sino en una zona donde habitan aproximadamente 1 millón de personas, aunque reconoció que aún falta saber sobre las personas reportadas como desaparecidas.

“El número de personas que pierden la vida no debe ser tan significativo, no deja de ser algo cuantitativo, una persona que pierda la vida es algo lamentable, yo si creo que tuvimos suerte, la naturaleza, el creador, nos protegió aún con la furia del huracán, pues al parecer todavía tenemos que esperar a contar con toda la información sobre las personas desaparecidas” que aun desconocen.

“Lo que ya se confirmó es los que fallecieron, pero todo indica de que, aún siendo lamentable la perdida de cualquier persona, no fueron tantos ante un fenómeno tan fuerte, tan impactante, un huracán de categoría cinco que no entra en despoblado, entró por la bahía, donde viven 800-1 millón de personas, entonces, si muchos daños materiales, pero afortunadamente no estamos registrando muchas pérdidas de vidas humanas”, destacó.

“Yo estaba pendiente y de repente me empieza a llegar información, estaba pendiente y había reuniones en acapulco y ya estaba el Plan DN-III, el Plan Marina, pero se hablaba de categoría 3, que podía llegar a categoría 4 y de repente, no, que va a impactar a categoría 5, pero esto como a las 8:00 de la noche, yo puse por eso un tuit como a las 9:00″, puntualizó.

El Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos advirtió 21 horas antes del potencial catastrófico de Otis en Acapulco. Alertó 21 horas antes sobre cómo se transformaría de una tormenta tropical en un huracán categoría 5 sin embargo las críticas de turistas y población es que no fueron avisados.

En redes las frases dichas por AMLO este viernes en su programa diario como: “Tuvimos suerte”, “no fueron tantos (muertos)”, “el Creador nos protegió” y “sí se avisó” han provocado una serie de cuestionamientos e insultos en su intento de minimizar la tragedia.

Mientras trasciende la información que hay cuerpos sin vida flotando en la bahía López Obrador en su mañanera disculpaba a los 3 órdenes de gobierno de Morena de la catástrofe, que si bien fue un meteoro atípico no justifica la falta de atención oportuna previo y posterior al ingreso a la Bahía del huracán Otis pues los saqueos, la desesperación de la gente por agua y comida y el desorden social ante la falta de autoridad así lo atestiguan.

El presidente reiteró que no hubo fallas en la difusión, porque dijo todo el tiempo se estuvo informando sobre el huracán, pero “no se imaginaban que iba a ser mucho más fuerte de lo que se pensaba”.

Incluso aseguró que la gobernadora Evelyn Salgado estuvo en el hotel Princess donde se llevaba a cabo una reunión de 5 mil mineros. No hay imágenes de la gobernadora en el lugar y a portar del meteoro no se supo de ella más que por los mensajes en la red antes twitter hoy X.

A más de 48 hrs. después del impacto de Otis, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado reapareció a en Acapulco.

Apareció a la una de la madrugada cuando la oscuridad de la noche le permitió salir a caminar sin recibir reclamos.

En la mañanera de este viernes López Obrador y el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, respaldaron a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, ante las críticas y cuestionamientos sobre su ausencia en la zona del desastre, y según el mandatario Evelyn Salgado Pineda sí se encuentra en el estado ,

El titular de la Marina intervino ante los requerimientos de la prensa para avalar los dichos de AMLO que la gobernadora estaba en Guerrero y sí le había visto en los trabajos de supervisión, por lo que amlo criticó las acusaciones en contra de la jefa del ejecutivo estatal.

Incluso refirió que el pasado miércoles hubo una reunión en la que coincidió con la mandataria y dijo que las acusaciones son “politiquería” y “mala leche”.

“Antier, en la asamblea y está ahí, hay mucha, se le decía antes, mucha grilla, politiquería, mala leche”, concluyó en su defensa.

