Militantes de Morena en la CDMX se suman al proyecto de Xóchitl Gálvez (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de noviembre. Un grupo de militantes de Morena anunció su separación del partido oficial para unirse al proyecto que encabeza la precandidata presidencial de la alianza PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz.

En un acto realizado previo a un diálogo con militantes y simpatizantes de Acción Nacional en la Ciudad de México, liderazgos de la alcaldía Miguel Hidalgo formalizaron su unión al PAN, tras expresar su rechazo a las políticas públicas implementadas por los gobiernos federal y local.

Además, criticaron que durante cinco años el partido oficial ha impulsado la polarización y el odio en todo el país.

“Aprovecho para darle la bienvenida a todos los que eran de Morena y que se sumaron el día de hoy a este proyecto, muchas gracias. Muchas gracias. Algunos de ellos confiaron en el proyecto de Marcelo Ebrard, se sienten muy desencantados de que hubiera un dedazo, una corcholata favorita”, dijo Xóchitl Gálvez entre aplausos de los asistentes.

Al recordar su trayectoria como alcaldesa de Miguel Hidalgo, Gálvez celebró que en su gestión se puso orden a la corrupción que había en materia inmobiliaria, pues logró la demolición de edificios construidos de manera irregular. “Fui una mujer muy frontal con los temas de la corrupción inmobiliaria, porque para mí sí, la ley es la ley”, subrayó.

Por otra parte, pidió a la federación destinar más recursos para que las alcaldías y los gobiernos estatales hagan frente a la delincuencia organizada.

“Estoy segura de que ustedes también aspiran a salir a la calle sin sentir miedo y para eso necesitamos apoyar más a las alcaldías con recursos, porque ahí es en donde se atiende el problema de la inseguridad. Necesitamos apoyar a los gobiernos estatales para que les paguen bien a los policías”, expuso.

Por último, afirmó que es una mujer de trabajo. “Para mí no hay cansancio, no hay sol, no hay viento, no hay frío, no hay sueño, no hay enfermedad, lo único que hay es la victoria”, aseguró.

El Universal

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir