Miles marcharon en la CDMX en contra de la reforma judicial (19:32 h)

Ciudad de México, 1 de junio. Miles reaccionaron ante el llamado de la sociedad civil a protestar por la votación para elegir jueces y magistrados.

Las asociaciones y organizaciones civiles Somos MX, el Frente Cívico Nacional, Ahora, México Unido y otras que anteriormente eran identificadas como parte de la llamada “Marea rosa”, salieron a manifestarse contra la elección judicial de este domingo 1 de junio.

La cita inicial fue en el Ángel de la Independencia, desde donde se movilizaron al Monumento a la Revolución.

Al grito de “¡fraude judicial!”, “urnas vacías”, “fuera Morena”, “no a la dictadura” y otras consignas contra la Presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, los manifestantes advirtieron que el país vivió un “domingo negro”.

Aunque las votaciones forzadas por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Gobierno Federal, están terminando con la democracia y la República, sentenciaron que la ciudadanía no se va a rendir.

Los liderazgos políticos, sociales y personalidades que encabezaron la manifestación afirmaron que este domingo también nació un movimiento de “Resistencia Civil Activa y Pacífica”, RECAP, por sus siglas.

Convocaron a la ciudadanía a no acudir a las urnas este domingo 1 de junio, aplaudieron que hubiese más personas en la manifestación en el Paseo de la Reforma, que en las casillas instaladas por la autoridad electoral.

“Esta farsa judicial no se la creen ni ellos, por eso las urnas están quedándose vacías, la gente está faltando a esta elección, las casillas están vacías, ¡es una farsa!, ¡urnas vacías!”, exclamó Fernando Valdez, integrante de la RECAP.

“Estamos levantando la voz con la ciudadanía porque no vamos a entregar nuestro país a un régimen criminal, la ciudadanía levanta la voz para dejar claro que vamos a luchar en resistencia por nuestra democracia, nuestras libertades y el estado de derecho”, añadió Denise Meade, investigadora y activista, así como coordinadora nacional de la organización México Unido.

Elecciones fraudulentas

Desde su salida, en las inmediaciones de la columna de la Independencia, pasadas las 11:00 horas, y a su llegada al Monumento a la Revolución, advirtieron que la votación de este día para elegir jueces, ministros y magistrados, concretó la venganza del expresidente López Obrador contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se negó a doblegarse.

“Hoy es un domingo negro, hoy murió la división de poderes, hoy se acabó la República, hoy se acabó la democracia, pero no nos rendimos y aquí vamos a pelear. ¡Hoy culmina un golpe de Estado!, no fue un cuartelazo, no fue que se levantaron en armas, fue que capturaron instituciones, capturaron instituciones que tenían que guardar la democracia (…) Y esta es la venganza de López Obrador que no se sometió”, recriminó el exdiputado federal del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Frente Cívico Nacional e integrante de “Somos México”, Fernando Belaunzarán.

Llamado a movilizarse

En su intervención, la expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hizo un llamado a que la ciudadanía se movilice para defender los avances democráticos en el país.

Alanís Figueroa descalificó la votación extraordinaria de este domingo, a la cual llamó “populista”.

“No aceptaremos nunca que un ejercicio populista que no merece ser llamado elección, sea la puerta hacia una larga noche autoritaria, ¡no!”, clamó.

No votar es un derecho

La exmagistrada también desestimó los señalamientos de actuales funcionarios electorales, como la presidenta del Tribunal, Mónica Soto, y la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, respecto a que no votar o abstenerse es un delito electoral o un acto antidemocrático.

Subrayó que no acudir a las urnas es un derecho del ciudadano que rechaza las votaciones para elegir integrantes del Poder Judicial.

Muchas de las personas que decidieron no votar, subrayó, están dispuestos a defender la democracia por otras vías.

Calificó como “sorprendente” que autoridades electorales digan que no votar es inconstitucional.

Por el contrario, advirtió, votar este domingo permitirá que en el ámbito electoral y en el judicial intervengan “estructuras oscuras” e incluso criminales.

Reiteró el llamado a la movilización social y a exigir una verdadera e integral reforma judicial.

A los jueces que resultarán electos, les hizo un exhorto a “romper con la cadena de complicidades” con el partido en el gobierno e intereses políticos y a ser independientes.

Insistió en que la movilización social y pacífica será central, porque a la pérdida de la democracia, puede seguir la pérdida de libertades.

Prepararse para 2027 y 2030

Al tomar la palabra, el empresario y conductor de distintos espacios en plataformas de internet, Carlos Alazraki, subrayó que ante la consumación de imposiciones como la reforma judicial y la elección de este domingo, quienes rechazan esas medidas tienen alternativas.

Recalcó que si bien Morena y el Gobierno Federal obtuvieron más de 30 millones de votos en las elecciones federales que ganaron, hay más de 70 millones de mexicanos que no los respaldan.

“¿Quieren mandar a la chingada a la dictadura y a Morena?, yo también. Les explico cómo y tenemos dos años para empezar a trabajar para la elección intermedia y tenemos cinco años para la elección presidencial. Es muy fácil: hay 100 millones de mexicanos que tenemos credencial de elector, 100, ok. 30 por ciento es el voto duro de Morena, todos los pinches chairos del mundo, ok. Pero cuánto es 100 menos 30, o sea somos 70 millones de mexicanos con credencial de elector que no votamos por estos pendejos, dos a uno somos mayoría”, planteó.

Dijo que si a partir de este domingo, cada persona que no respalda al morenismo convence a una persona más de sumarse a las acciones contra el actual proyecto de gobierno y lo llevan a las urnas en el 2027 y el 2030, “nos los chingamos”, resumió.

Durante la manifestación y en los discursos, distintos participantes manifestaron que seguirán movilizándose en las calles e incluso sugirieron que dentro de 15 días, protestarán contra la Presidenta de la República a la que llamaron “traidora” y le gritaron “¡fuera, fuera!”.

Sentenciaron que van a “desacatar” la reforma judicial y se declararán en “resistencia civil activa y pacífica”.

Al momento de los discursos, cuando el contingente llegó al Monumento a la Revolución, llegó al lugar la actriz y activista, Laura Zapata.

