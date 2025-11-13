Miles de hogares enfrentarán 11 horas sin electricidad mientras la CFE realiza trabajos de modernización (18:58 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de noviembre. Miles de hogares enfrentarán 11 horas sin electricidad mientras la CFE realiza trabajos esenciales de modernización.

La Comisión Federal de Electricidad ha confirmado un importante corte de luz en México que afectará a numerosos residentes y negocios este jueves 13 de noviembre. Durante once horas consecutivas, miles de hogares deberán prepararse para enfrentar esta prolongada interrupción del servicio eléctrico. A continuación, te presentamos toda la información esencial que necesitas conocer para minimizar las molestias ocasionadas por este apagón programado.

CFE hará visitas sorpresa en noviembre para cortar la luz: ¿A quiénes y por qué?

Detalles oficiales sobre la suspensión eléctrica en la capital yucateca

Horarios y duración del apagón

La Secretaría de Obras Públicas ha informado que el corte de energía comenzará puntualmente a las 7 de la mañana del jueves 13 de noviembre. Sin embargo, la suspensión se extenderá hasta las 6 de la tarde del mismo día, completando así un total de 11 horas sin suministro eléctrico.

Por lo tanto, las autoridades han hecho un llamado especial a todos los habitantes de las zonas afectadas para que tomen las medidas preventivas necesarias.

Colonias y fraccionamientos afectados por la suspensión

Este prolongado apagón responde a los trabajos de libranza que realizará la CFE como parte esencial del proyecto de modernización de la glorieta de “City Center”. Las zonas que experimentarán el corte de luz serán principalmente aquellas áreas aledañas al distribuidor vial donde actualmente se realizan dichos trabajos. En efecto, tanto hogares como centros comerciales y oficinas ubicados en estas colonias deberán prepararse adecuadamente.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir