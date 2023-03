Mike Pompeo pide declarar la guerra a cárteles; sugiere usar drones con misiles (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de marzo. El exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo dijo este viernes que para proteger a Estados Unidos se debe declarar la guerra a los cárteles mexicanos y admitió que como secretario de Estado del expresidente Donald Trump, le sugirió utilizar drones con misiles contra los cárteles mexicanos.

“Si queremos abordar tanto la crisis de migración como la epidemia de opiáceos que ha cobrado la vida de tanta gente, lo mejor que podemos hacer es asegurar nuestra frontera y perseguir a los cárteles”, destacó en un artículo que publicó en el portal del Centro Americano para la Ley y la Justicia (ACLJ, por sus siglas en inglés), donde aseguró que no se debía esperar a que los cárteles llegaran a Estados Unidos.

Pompeo envió un mensaje en el que advierte que para acabar con el problema de la expansión de las drogas en territorio estadounidense y la violencia que afecta tanto a México como a EU es enfrentar de forma directa a los cárteles, que son los generadores de estos problemas.

SABEMOS DONDE ESTÁN

“Sugerí que usáramos drones para atacar a los cárteles. Sabemos dónde están y qué están haciendo; no debemos esperar a que el problema llegue a nuestra puerta para abordarlo. Si el gobierno mexicano no puede o no quiere eliminarlos, debemos proteger al pueblo estadounidense”, apuntó al recordar su época como secretario de Estado con Donald Trump.

El exfuncionario estadounidense subrayó que el gobierno mexicano no está a la altura para combatir a los cárteles, ya que ha perdido el control de grandes zonas del país y citó como ejemplo el caso de los cuatro estadounidenses secuestrados, de los cuales dos de ellos fueron asesinados.

Pompeo reiteró que los cárteles mexicanos son los responsables también de asesinatos, algunos cometidos a plena luz del día en contra de líderes políticos o periodistas.

Mike Pompeo insistió en su artículo que cuando Trump propuso utilizar los drones contra los cárteles, finalmente se decidió por la cooperación diplomática, tanto para detener la situación migratoria como fortalecer la seguridad de la frontera.

“Podríamos haber hecho ambas cosas. Podemos asegurar nuestra frontera y proteger mejor al pueblo estadounidense de los cárteles de la droga”, indicó, para luego criticar a la Administración Biden de tener una política de fronteras abiertas.

FRONTERA POROSA

El exsecretario de Estado de EU aseguró que la zona límitrofe de EU con México es “una frontera sur porosa y caótica, crea un riesgo enorme para el pueblo estadounidense. No sólo da como resultado un número récord de migrantes ilegales que cruzan a nuestro país, sino que también significa que cantidades récord de drogas ilícitas, como el fentanilo, son traficadas a nuestro país con pocas consecuencias para los responsables”, señala en el artículo.

