Mier traicionó a los diputados “Marcelistas”; utilizar fideicomisos del PJF “tiene muchos problemas”: Selene Ávila (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de noviembre. Esta madrugada, la diputada Selene Ávila abandonó la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, al acusar una traición de su coordinador, Ignacio Mier, ya que les prometió a los legisladores afines al ex canciller Marcelo Ebrard, que aprobarían su propuesta de crear un fondo para reconstruir Acapulco.

Dicha reserva fue rechazada en votación económica, por los diputados de Morena y sus aliados, por lo que ante el pleno, la diputada Ávila reclamó que traicionó “a los que se han quedado sin nada, a los muertos” de la tragedia en Guerrero.

“Los traidores a la patria están dentro de Morena, fueron los que impidieron que hoy subiera nuestra reserva, para que les llegaran recursos. Traidores, vividores, abdicaron a su razón de ser. Son una vergüenza de bancada, me avergüenzo de ellas y de ellos”, gritó a sus correligionarios.

Más tarde, fuera del pleno detalló que durante durante toda la semana, el coordinador Ignacio Mier les prometió a los diputados marcelistas que aprobarían su reserva, pero no cumplió con su palabra.

“Yo podría decir que Nacho Mier traicionó su palabra, porque nos dijo que nuestra reserva iba a subir y que iba a ser votada. No sé si actuaba por motu proprio, o porque quiere ser gobernador, o porque recibió instrucciones, eso no lo sé. No los dijo varias veces, no los dijo toda la semana, hoy, a las 2:30 de la tarde, nos dijo que sí, hoy a las 5:30, dijo que sí, hoy después de la reserva de Moreira, dijo que sí. Estábamos todos, ahí, en bola junto a él, dijo que sí, y después nos enteramos que no”, comentó.

También criticó la propuesta que Morena y sus aliados impulsarán para utilizar los recursos de los fideicomisos extintos del Poder Judicial de la Federación, porque la disponibilidad del dinero no es inmediato, y los damnificados necesitan ayuda lo más pronto posible, por lo que lo calificó como una farsa.

“Tiene muchos problemas, el tema de los fideicomisos. De por sí, la naturaleza jurídica de cada fideicomiso hace que su extinción lleve mucho tiempo, nos pueden llevar cinco años, tiene dinero de particulares, otros pueden llevar meses, semanas, no sabemos. Y la reconstrucción es urgente”, señaló.

Acusó que la estrategia del gobierno federal ha sido equivocado porque no ha atendido las necesidades de los damnificados, y faltan muchas acciones por realizar.

“Primero, hay que paliar la emergencia, hay que asegurar el municipio en materia de seguridad pública sanitaria, hay que trabajar en censo, no solo de casas, también de comercios, también de hoteles, hay que ir a la montaña de Guerrero a ver cómo está esa gente. Nadie se ha preocupado por levantar aeronaves del Ejército mexicano, de la Fuerza Aérea, con víveres, con medicamentos, no lo han hecho”, dijo.

Finalmente, señaló que está preocupad por su integridad física, porque anteriormente los morenistas la han acusado de traidora, y recibió amenazas en su contra

“Mi integridad física, sí me preocupa, porque ya desde antes, yo recibí muchos de linchamientos y amenazas de tranquizas y palizas de palabras altisonantes, fotomontajes, cosas muy fuertes de una gran virulencia. Físicamente me amenazaron, me llegaron a mandar una carta anónima, donde se te ocurra votar en contra, te ponemos una paliza”, contó.

Yo decía pues otro le espero cuando revisaba las cuentas se encontrabas gente que no eran bots que eran gente muy ultra y yo creo que las posiciones ultras no ayudan ni de un lado ni del otro hay que estar al centro.

El Universal

