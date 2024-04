“En el proceso legislativo, como en la vida o en todas las actividades, se cometen errores humanos, donde no hay dolo, no hay premeditación, y lo que aprobamos, yo estuve en la sesión de la comisión, ayer lo advertimos nosotros también, era que lo que aprobó la comisión y turnó el equipo técnico a la mesa directiva, no correspondía”, afirmó.