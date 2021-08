“Mi pronóstico más positivo era un sexto lugar, el cuarto fue más de lo que esperaba”: Alexa Moreno (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de agosto.

La gimnasta mexicana Alexa Moreno quedó más que satisfecha con su cuarto lugar en el salto de caballo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 pues hizo más de lo que ella misma esperaba, pues según sus cálculos, aspiraba a un sexto lugar a lo mucho.

“Por tantas cosas que vivimos (el cuarto lugar) fue el mejor resultado. Varias gimnastas tenían un nivel de dificultad más alto que yo, mi pronóstico más positivo era un sexto lugar y el cuarto fue mucho mas de lo que yo esperaba”, declaró la cachanilla en conferencia de prensa.

“En Latinoamérica también hay gimnasia y hay que generar esa presencia que tienen otros países que tienen muchos años en este deporte de la gimnasia artística como Rusia, Estados Unidos y China” Alexa recalcó que dejó todo en esa competencia olímpica de gimnasia y que de nada vale pensar en el “hubiera” porque las circunstancias como la pandemia, lesiones, etc., hicieron que muchas cosas cambiaran en su preparación.

“Ojalá hubiera mas lugares para practicar el deporte, la gimnasia rítmica es muy desconocida pero no hay lugares para practicarla y si muchas niñas que tienen las cualidades perfectas pero no la pueden hacer” Alexa Moreno

“No deberíamos de pensar en ‘qué hubiéramos hecho’ porque no nos sirve para crecer. Yo estoy muy satisfecha, vivimos circunstancias atípicas pero hicimos todo lo que se pudo, en mi no estuvo, creo que hice un excelente papel y me siento muy satisfecha con mi participación. Yo me sentía muy bien, segura, con confianza y muy contenta. Hubo muchos cambios en los planes originales pero el chiste era el momento y pasar bien lo que nos tocó vivir”.

“Hice lo que tuve que hacer para tener las condiciones adecuadas para entrenar. Arreglamos el gimnasio para que estuviera en las mejores condiciones para estar en el nivel que requería la competencia”

Alexa Moreno

Si se pensara en el “hubiera”, los resultados serían otros, según la atleta: “Fue un año difícil para los deportistas que estábamos ya en el punto más alto en nuestra forma física. El hecho de que no pudiéramos entrenar por periodos de tiempo largos, tanta inconsistencia y no poder hacer lo normal afectó. Si hubiera sido un año mas de entrenamiento constante igual hubiera sido diferente pero pues no”.

“Hicimos todo lo que se pudo, en mi no estuvo, creo que hice un excelente papel, me siento muy satisfecha con mi participación”, dice Alexa Moreno#JuegosOlimpicos #Tokyo2020 #MEX @Publisport_MX @PublimetroMX pic.twitter.com/eEBbD9lJqv — Sergio Meléndez (@SerMelendez) August 11, 2021

Salió en defensa de sus compañeros deportistas de delegación y dijo que todos hicieron su máximo esfuerzo y demostraron las ganas de estar compitiendo contra los mejores.

Cortesía

“Tuve varias lesiones y no tuve competencias. Yo fui directamente a Juegos Olímpicos lo cual es psicológicamente complicado porque tienes que trabajar también la cabeza, tratar de controlar tus emociones y eso también se entrena. A pesar de todo, de esta pandemia, la delegación mexicana hizo un excelente papel, estuvimos peleando los tres primeros lugares en múltiples deportes y quiero felicitarlos a todos porque se hizo un gran esfuerzo y se vio que tenían esa pasión y ganas por estar ahí”.

Twitter: @ToyotaMex

Finalmente, y sobre su futuro y el próximo ciclo olímpico rumbo a París 2024, Alexa fue discreta y prefiere recuperarse física y psicológicamente primero, para después analizar lo que viene.

Cortesía

“Todavía tengo que atenderme físicamente, tener un descanso psicológico. No lo sé, no voy a decir que si, pero tampoco que no (respecto a Parías 2024)”.

Cortesía

Compartir