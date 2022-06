“Mi detención, para frenar a Monreal y Dante”: Del Río Virgen (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de junio. “Fue una experiencia terrible, lo más espantoso que he vivido en mis 68 años”, afirma el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, José Manuel del Río Virgen, al referirse a los 178 días que permaneció en la prisión de Pacho Viejo, Veracruz, “por un delito que no cometí”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, unas horas después de ser liberado, acusa al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de abuso de poder y de violar sus derechos humanos al detenerlo y “secuestrarlo” en la cárcel durante casi seis meses sin pruebas de la autoría intelectual del asesina to de René Remigio Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Cazones de Herrera.

Del Río Virgen afirma que la única motivación que tuvo el mandatario estatal para encarcelarlo fue intentar “descarrilar” los proyectos políticos de los senado res Ricardo Monreal Ávila y Dante Delgado Rannauro.

¿Cuál fue el trasfondo del proceso penal en su contra? —Lo que querían era descarrilar dos proyectos. Ese era el verdadero interés; el trasfondo es eminentemente político. Por eso lo mío no es que me hayan detenido, lo mío es que me secuestró el gobernador de Veracruz, la fiscal general del estado y utilizaron a un juez de consigna de quinta Francisco Reyes Contreras (…)

Por un lado, me identifican como el número dos del senador Ricardo Monreal, pero también de Dante [Delgado], porque yo soy el fundador de Movimiento Ciudadano. Entonces, Dante y sus cartas, que tanto le molestan a quien se las dirige, más Ricardo y su claridad que tiene de querer gobernar este país, porque tiene la experiencia, la capacidad y el talento para hacerlo, les molesta.

Porque él [el gobernador de Veracruz] tiene verdadero interés en quedar muy bien con quien cree que será la candidata [presidencial]. Está muy lejos de tener esa candidatura y si la tuviera, está muy lejos de ganar.

La fiscal general de Veracruz asegura que a pesar de que fue liberado, usted no ha sido exonerado.

—Este fallo declara mi absoluta inocencia porque gané en todo el sistema jurisdiccional. Declara mi inocencia porque no tuve nada que ver y porque no hay una sola prueba seria que haya construido el gobierno, de tal manera que no hay ni siquiera un testigo de oídas que diga que estuve o participé en algo de esto. No hay nada absolutamente. Entonces, esa decisión los obliga a buscar al verdadero culpable, pero, además, yo se los exijo. Que busquen al verdadero criminal porque ellos saben quiénes fueron.

¿Le exigirá al gobierno de Veracruz una disculpa pública y medidas de desagravio? —Deberían empezar por pedirme perdón a mí, a mi familia, por haberme metido a la cárcel indebidamente. Se los dijo un juez de Distrito, que no es menor, y se los dijo un tribunal colegiado de circuito. Les hizo polvo su única pruebita.

Yo lo que quiero es que atiendan las recomendaciones de la CNDH. Me tienen que registrar en la Comisión Estatal de Víctimas, me tienen que dar terapias, pagar lo que he gastado. Que el Presidente le diga al gobernador que las acepte para efecto de que sea atendido psicológicamente, resarcido en los daños que me ocasionaron, para que tenga el reconocimiento social que merezco.

¿Teme represalias del gobernador de Veracruz por haber librado las acusaciones en su contra y salir de prisión? —Lo que le pase a Ricardo Monreal, a Dante Delgado, a mí y a nuestras familias, responsabilizó al gobernador de Veracruz: Si algo me pasa —porque yo soy veracruzano, vivo en Papantla, cada ocho días voy para allá—, si algo le pasa al senador Ricardo Monreal, al senador Dante Delgado, el responsable se llama Cuitláhuac García Jiménez, que tiene un odio que no sé de dónde ha nacido.

¿Presentará denuncia ante instancias internacionales para que se obligue a las autoridades a resarcir el daño? —vVoy a llevar a instancias internacionales mi caso porque es una violación flagrante a mis derechos humanos. Te puedo aségurar que así como me metieron a mí a la cárcel, siendo absoluta mente inocente, en Pacho Viejo, por lo menos 40% o 45% de internos son inocentes, porque el gobierno de Veracruz trabaja sobre la siguiente narrativa: sí, mataron a esa periodista, pero ya agarramos al que la mató. Sí, hay feminicidios, pero ya agarramos al que la mató. Sí, mataron a políticos, pero ya los agarramos, aunque sean inocentes.

¿Dentro de la cárcel sufrió tortura o maltrato? —Tortura sicológica sí. De repente se me acercaba algún compañero y me decía “al rato va a venir un helicóptero porque te van a trasladar a un penal de máxima seguridad. Están hablando de que te vas al Altiplano”.

Te deja la preocupación, te deja el miedo. e Puedo asegurar que así como me metieron a mí a la cárcel, siendo inocente, en Pacho Viejo, por lo menos 40% o 45% de internos son inocentes”.

El Universal

Compartir