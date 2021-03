Mhoni Vidente trae sus horóscopos con la carta del tarot que regirá tu suerte esta semana (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de marzo. Mhoni Vidente trae sus horóscopos con la carta del tarot que regirá tu suerte esta semana, además de tus números y color mágicos.

Aries

Tu carta en el tarot esta semana es La Torre, significa que tu signo esta atravesando por decisiones complicadas y que tendrás que enfrentar para hacer cambiar tu destino hacia lo positivo. No tengas miedo, la fuerza espiritual estará de tu lado en todo momento para superar cualquier dificultad que se te presente. En cuestiones amorosas seguirás muy estable con tu pareja. A los Aries solteros los va a buscar un amor del pasado, pero trata de cerrar ese ciclo y mejor estar bien en tu presente. Tendrás un dinero extra con los números 07 y 66. Usa mucho el color blanco en tu ropa para atraer la abundancia. Hay un viaje en puerta en estos días. Trata de ir con tu médico para una revisión completa, recuerda no dejar de checarte. Te llega un bono o el pago de tus vacaciones. Decides vender tu coche para comprar otro.

Tauro

La Fuerza es la carta que te salió en el tarot, quiere decir que seguirás con mucha suerte en todos los sentidos, pero especialmente en lo laboral, ya que te llegará la oportunidad de un mejor trabajo y mejor pagado. Este lunes y martes la energía estará más fuerte para ayudarte a conseguir lo que deseas. Esta carta también te dice que es momento de tener una relación más formal en tu vida y dejar a un lado las relaciones fugaces. Tendrás un golpe de suerte en cuestiones de juegos de azar con los números 03 y 29. Te recomiendo usar más el color rojo para atraer más la abundancia. Ten cuidado con las caídas en la calle, sé más precavido. Por el momento no saques ningún crédito, mejor trata de pagar todo de contado para no endeudarte de más. Recuerda que es mejor ahorrar para comprarte lo que deseas.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Mago, eso significa que seguirás con tu buena racha en lo económico. Ten paciencia para que te llegue la recompensa por tanto esfuerzo en todo lo que has realizado. Cuidado con las envidias y mal de ojo, recuerda que por ser tan carismático eres blanco de energías negativas. Te recomiendo que cargues una moneda de plata para cortar todo lo negativo. El Mago te dice que es el momento de empezar ese negocio o cambiar de trabajo, te va a ir de lo mejor. No descuides tu relación de pareja, pues para los Géminis es muy importante encontrar ese equilibrio con la vida amorosa. Solo trata de ser más cariñoso y mantener la llama encendida. Te compras ropa y cambias de look. Tendrás una sorpresa económica con los números 20 y 99. Usa más el amarillo para protección.

Cáncer

Tu carta en el tarot es La Justicia, lo que te dice que debes de darle más prioridad a tus planes y ya no postergarlos. Los Cáncer son muy impulsivos, así que trata de pensar dos veces antes de actuar. Esta carta en este momento de tu vida te indica que es el tiempo para alcanzar los logros que tanto has buscado, especialmente en cuestiones laborales con un nuevo trabajo o un aumento de sueldo. Te llega un bono, te recomiendo ser cuidadoso con el dinero y ahorrarlo para cualquier imprevisto. El amor llegará a tu puerta, así que tienes que estar muy atento para no dejarlo ir. Es momento de volver a estudiar o tomar un curso de idiomas, eso te va a ayudar mucho en tu futuro. Tendrás un golpe de suerte con los números 30 y 29. Trata de usar más el color azul fuerte para atraer más la suerte en tu vida.

Leo

Tu carta en en tarot es El Carro, significa que son tiempos para reinventarte en todos los sentidos y más en lo personal. El Carro también te dice que no le temas a los retos, saldrás victorioso. En cuestión de amor, esta carta indica que es momento para analizar tu relación de pareja y si ya no eres feliz, es mejor terminarla. A los solteros les llegará alguien del signo de agua que será muy compatible, así que arriésgate. Aprovecha tus fines de semana para tomar cursos de idiomas o computación, eso te ayudará a que se te abran más puertas en lo laboral. Es tiempo que te reencuentres con tu familia, recuerda no volver a alejarte tanto de ellos. Tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 53. Usa más el color blanco para atraer más suerte. Desconéctate un poco de las redes para descansar más por las noches.

Virgo

En el horóscopos del tarot te salió la carta de El As de Oros, lo que predice que tendrás suerte en todos los juegos de azar y te vendrá un dinero extra. Tendrás mucha compatibilidad amorosa con los signos de Aries, Cáncer y Capricornio. Te viene una racha positiva en cuestiones de trabajo, así que aprovecha para poner un negocio o buscar un asenso. En estos días tendrás ayuda divina por parte de alguien que ya no está contigo. Tu golpe de suerte será con los números 40 y 32. Usa más el color rojo intenso para atraer más la suerte. Ya no hagas tanto caso a lo que los demás dicen de ti, recuerda que tu signo atrae mucho las envidias, así que mantente positivo como siempre para mantener alejadas todas esas vibras y que no te hagan daño. Para protegerte te recomiendo usar mucho perfume ante de salir de casa.

Libra

Te salió la carta El Emperador en el horóscopo del tarot, significa que tu fuerza personal se elevará al máximo en estos días y tomarás la decisión indicada para avanzar en lo laboral, sólo trata de no platicar tus planes para que no te los obstaculicen. Comprendo que es difícil en tu signo guardar discreción, ya que eres el comunicador del Zodíaco, pero trata de hacerlo. En cuestiones de salud, la carta te recomienda checarte con tu médico problemas hormonales o de riñón. Realizas pagos del pasado y sanas tu economía. No tengas miedo a ese amor del pasado, si te busca es porque todavía te desea. Haces cambios en tu casa. Te recomiendo que tengas una mascota porque tu signo tiene comunicación con los animales y eso te da paz. Tendrás un golpe de suerte con los números 02 y 19, y usa el color amarillo.

Escorpión

La Templanza es la carta que te salió en el horóscopo del tarot, significa que llegó el momento de que la ley divina sea tuya y vendrá a tu vida lo que te mereces por tanto esfuerzo y sacrificio. Debes tomar las decisión de cambiar tu actitud para bien y no temer al qué dirán. Emprende ese negocio o proyecto que deseas, la justicia divina estará de tu lado. Es el momento para que busques ese trabajo que quieres, los cambios positivos se te darán sin problema. Cuida tu forma de ser con tu pareja, recuerda que también tiene sentimientos y a veces lastimas con tus palabras y acciones. A los solteros les llegará un amor del signo de Aries o Cáncer que será muy compatible. Tu día de suerte será el martes con los números 03 y 29. Ten en cuenta que el error en sí mismo no existe, sólo la experiencia.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta La Emperatriz, eso indica que debes confiar en tu inteligencia y astucia para tomar decisiones exitosas en todo lo que realices. Tu signo es el más carismático y junto con esta carta de La Emperatriz tienes la mancuerna perfecta para empezar una vida de triunfos, sólo trata de no confiarte demasiado y siempre lucha por un ideal. La carta te recomienda que seas generoso con todo y más en lo económico para que la abundancia regrese a tu vida. Cuídate de problemas de espalda o riñones, ve con tu médico y deja a un lado las pastillas de dieta, eso sólo te causará problemas de salud. Te invitan a salir de viaje. Los Sagitario que están en pareja traten de mantener la comunicación y no se falten al respeto cuando discutan. Tus números de la fortuna son 15 y 34.

Capricornio

La carta que te salió en el horóscopo del tarot es El Rey, esto significa que tendrás dificultades en el trabajo o escuela, por eso te recomienda mantener la calma y ser prudente con todo lo que comentes sobre los demás; tu signo se caracteriza por ser muy sincero, así que trata de no opinar si no te lo piden. La carta te augura crecimiento económico y que podrás comprar una casa con algún crédito para asegurar tu patrimonio. Te llega un dinero extra por lotería con los números 61 y 77, agrégales tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte. Seguirás con tu buena racha amorosa: si estás en pareja no dudes en formalizar, que esa relación prosperará, y si estás soltero, te llegará alguien del signo de Aries o Virgo que será tu pareja ideal. La carta te recomienda que sanes tu corazón de rencores.

Acuario

Te salió la carta As de Bastos en el horóscopo del tarot, significa que atraviesas por una etapa de abundancia y de crecimiento laboral. También la carta te dice que llegará un amor muy sincero a tu vida que será del signo de Aries o Escorpión, ten disposición para enamorarte. Los que están en pareja tendrán dificultades por cuestiones de celos, trata de no llevar a más los conflictos. Recibes un dinero extra por lotería con los números 00 y 15, juégalos el martes para que tu suerte se multiplique. Te busca un familiar para pedirte un favor económico. Cuida a tu mascota para que no enferme. Mandas a arreglar tu coche o le toca mantenimiento. Ya no discutas tanto en el trabajo, recuerda que eres el inteligente del Zodíaco, pero no por eso tienes siempre la razón; mide las situaciones que se presenten.

Piscis

El Sol es la carta que te salió en el horóscopo del tarot, significa que no debes rendirte, sino poner todo tu empeño para lograr tus objetivos. Atravesarás por problemas familiares que te quitarán estabilidad emocional, pero no debes darles importancia. Esta semana decidirás si te quedas en tu trabajo o si buscas otro, estás en el momento de crecer económicamente y en el rumbo correcto para triunfar, así que no dudes en seguir estudiando y toma un curso de idiomas, eso te ayudará. Piensas en un amor del pasado, háblale y queda en paz. Cuida tu dinero, recuerda que la abundancia que tienes ahora es para que solventes los días difíciles. Tu temperamento impulsivo llegará a un límite muy elevado que debes controlar. Tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 39, y usa el color amarillo o naranja.

