Mhoni Vidente: ¿Qué te depara el futuro? Descúbrelo con los horóscopos de hoy 23 de febrero (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de febrero. La astróloga más famosa y querida de México, Mhoni Vidente, tiene preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y el trabajo en este inicio de semana.

Descubre qué tiene preparado para ti los astros, conoce tu horóscopos de este 23 de febrero de 2021 e inicia la semana de la mejor forma con energía y buena actitud.

Sin más te dejamos el listado completo de las predicciones que Mhoni Vidente tiene para ti este día.

ARIES

Ten cuidado en el trabajo pues se te pueden presentar complicaciones, te darás cuneta que no eres entendido y esto es esto lo que causa tus problemas. Tienes que ser más claro en tu comunicación.

Para quienes tienen pareja es una buena semana, pues compartirán una salida que les permitirá respirar un poco de aire fresco fuera de la rutina diaria. La experiencia se gana poco a poco y tú irás adquiriendo mucha que te permitirá hacer más fácil tu trabajo; no olvides que todo aprendizaje lleva tiempo y dedicación.

TAURO

Este día es ideal para que por fin te deshagas de esa carga que está bloqueando tu desarrollo como persona; medita detenidamente y procura mantener un bajo perfil en lo que a la conquista se refieren es recomendable evitar situaciones comprometidas a toda costa.

Este día tu carga de trabajo será grande así que no dudes en pedir ayuda a tus compañeros si pretendes terminar tus pendientes a tiempo. Debes ser más flexible y entender que no eres el portador de verdades absolutas, y que estas tan susceptible a equivocarte como los demás.

GÉMINIS

Cuidado con la negatividad que experimentarás este día, te parecerá que todo parece ir de mal en peor, pero no te preocupes levanta el ánimo solo es pasajero. En el ámbito de pareja se te dará la oportunidad de ecplicarle ese problema familiar que tanto te inquieta y recibirás el apoyo que necesitabas.

En el trabajo este día te verás obligado a usar nuevas herramientas durante tu jornada, recuerda que es importante adaptarse a los cambios así que mantén tu mente abierta.

CÁNCER

Eventos del pasado atormentan tu mente y pensamiento este día, No dejes que las dudas entren y te cuestione tus elecciones de vida anteriores, si has cometido un grave error como tu pareja deberás aceptarlo, pero ten en cuenta que la posibilidad de que tu relación termine es muy alta.

Sigue a tu corazón, confía en lo que te dice y siente, escúchalo y tenlo presente a la hora de tomar determinaciones que afecten a la pareja y no podrás equivocarte.

LEO

No te atiborres de responsabilidades o quedarás mal, debes aprender a rechazar o delegar algunas de las responsabilidades que te den un poco de ayuda no te vendría mal, recuerda que no puedes hacer todo tú solo.

En el ámbito del amor es momento de que cambies y reflexiones, pues quizás deberás realizar algunos ajustes en las formas en las que estableces una relación amorosa. No dejes que la desesperación se apodere de ti.

No todo es malo en la vida ten en cuenta que pese a las pérdidas la misma vida nos proporciona la que nos quita. El secreto es aprender a ver más allá de nuestras pérdidas.

VIRGO

Cuidado con las palabras lastimosas y en doble sentido de personas mal intencionadas, no te involucres en discusiones sin sentido. ten cuidado con las nuevas experiencias pues la aparición de una persona en tu vida implica una serie de cambios que no estás dispuesto a aceptar. No te dejes engañar por las apariencias.

Cuidado en los negocios puedes tener disputas con potenciales inversores en tu proyecto durante este día; no permitas que el conflicto pase a mayores. Si tienes dudas escucha a tu corazón todas las respuestas a tus preguntas las encontrarás si buscas con detenimiento.

LIBRA

Presta atención a las situaciones que experimentes hoy pues podrás aprender grandes lecciones que te servirán en un futuro. Tendrás visitas en tu hogar que podrían alterar tus planes, no te irrites, disfruta de la compañía.

No dejes que el comportamiento de los demás condicione tus actitudes hacia la vida, sigue tu propio camino y crece como persona.

ESCORPIO

Las desgracias que te ocurren tú mismo las ocasionas, reflexiona sobre ello y podrás dejar atrás una etapa complicada en tu vida, llena de penas y lágrimas. Dedica el día para descansar y estar con la familia. recuerda, el miedo puede paralizar, no dejes que obstruya tu destino. Confía en ti para tomar determinaciones con ayor firmeza.

No te confundas el dinero no representará la felicidad, es más importante dediques tiempo y atención a tus necesidades emocionales.

SAGITARIO

Las circunstancias que experimentes hoy te pueden abrumar pero es importante que no dejes que te intimiden y obstaculicen tu camino. En el amor te darás cuenta de ciertas verdades sobre tu relación.

Controlas tus emociones o corres el riesgo de que tu temperamento acelerado se convierta en tu peor enemigo. En el trabajo mantente sereno si discutes con socios potenciales.

CAPRICORNIO

Este día no tendrás ganas de hacer literalmente nada, te sentirás desanimado y sin voluntad.La vivacidad y chispa que te caracteriza no estarán presentes durante el día de hoy.

En pareja es mejor que aprendas a comunicarte de mejor forma cuando dialogues con tu pareja y obtendrás mejores resultados y menor mal entendidos.

ACUARIO

La semana comienza con cambios radicales en tu forma de alimentarte buscando mejorar tu calidad de vida. En pareja se han debilitado los vínculos que mantienen el amor, intenta cambiar la rutina para reencender la llama.

No permitas que tu entorno dicte tus limitaciones. Aprende a tener plena confianza en tus capacidades para enfrentar cada situación que se presente.

PISCIS

No seas tan despreocupado con las personas o lo pagarás con creces, abre tu mente al cambio y considera la posibilidad de modificar tu rutina.

En pareja date el tiempo de que se regenere la confianza que perdiste recientemente , no regreses mágicamente, esfuérzate y dale un poco de tiempo.

Jo insistas en repetir sistemáticamente una conducta que sabes no funciona en la pareja. Busca intentar otras aproximaciones alternativas.

El Heraldo de México

