Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 27 al 29 de septiembre (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de septiembre. Para este último fin de semana de septiembre, descubre en los horóscopos de Mhoni Vidente cómo te ira en el terreno económico, para que puedas conseguir el patrimonio que tanto deseas y que te ayudará a tener tranquilidad en tu vida.

Mhoni Vidente también te dice con qué colores te llegará la abundancia y cuáles son tus números de la suerte para que los uses en los juegos de azar, así como tu carta del tarot para estos días.

Además conocerás cuáles son los signos con lo que tu compatibilidad es mejor, ya sea para el amor o asociarte y emprender el negocio que tanto deseas y conseguir ingresos extra.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 – Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 18, y tu color es el rojo. Será un fin de semana de reflexión en tu vida personal. El amor de un Capricornio o Cáncer llegará a tu vida. Tu mejor día es el domingo, y te regalarán un perfume. Trata de fumigar para cortar energías negativas y plagas, límpiala con incienso. En el horóscopo del Tarot te salió la carta de “La Justicia”, ten cuidado con las traiciones de amores del pasado y de amigos. Sé más cauteloso con lo que platicas, tu felicidad es la envidia de otros, sé más discreto. Esta carta también indica que saldrás adelante de cualquier problema legal o que, si estás en trámites de un crédito, te será aprobado. La carta de “La Justicia” te hace fuerte, no debes tener miedo a los retos, ya que estás en el proceso de cambiar de trabajo o de empezar un negocio los fines de semana; hazlo, porque saldrás victorioso.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Será un fin de semana de despertar de conciencia, te darás cuenta de lo que necesitas en tu vida y lo que no; aprende a perdonar y pide perdón a quienes lastimaste en el pasado. Te invitarán a una carne asada este domingo, y el amor de un Virgo o Acuario estará muy cerca. En el horóscopo del Tarot te salió la carta de “La Sacerdotisa”, que indica que debes tomar tiempo para ti, la vida se vive una vez. Disfruta el fin de semana con tus seres queridos; dejarte querer, el amor no es complicado, así que trata de dejar a un lado los prejuicios y empieza a amar. Tendrás suerte en todo, especialmente en juegos de azar, con los números 01 y 16. Trata de usar mucho el color rojo. Llegará a ti la prosperidad y la abundancia, así que no dejes pasar esta oportunidad. Lo negativo es la pasión, debes tener cuidado con amores prohibidos, es decir, personas casadas o en pareja.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 – Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Será un fin de semana de mucha pasión y amor con tu pareja, y a los Géminis solteros les llegará un nuevo amor del signo de Acuario o Libra, que será muy compatible contigo. Trata de visitar a tu familia, recuerda que ellos son el apoyo de tu vida. Te llegará una invitación para salir de día de campo este domingo. Además, empezarás un régimen de ejercicio que te hará verte y sentirte muy bien. Tus números de la suerte son 21 y 33, y tu color es el verde. En el horóscopo del Tarot te salió la carta de “El Mago”, que indica que te acompañará una fuerza espiritual muy importante y lo que desees lo tendrás. Vas a dejar atrás los malos momentos; vendrá una racha de abundancia, así que trata de aprovecharla. Cuídate, hay personas en tu entorno que te tienen envidia y pueden provocarte pérdidas. Trata de protegerte con una vela blanca y enciéndela el viernes 21 para que te ayude.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 – Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Si estás soltero, llegará a tu vida un amor del signo de Piscis o Escorpión; serán muy compatibles. Mantén encendida la llama del, amor y no descuides a tu pareja. Trata de no prestar dinero, ya que te podría robar la buena suerte. Será un fin de semana de mucha diversión y convivencia familiar. Te comprarás ropa y zapatos para estrenar. Cuídate de problemas de estómago o intestino. Tomas un curso de comunicación o diseño. El domingo será un día de estar con la familia y de celebrar un cumpleaños, la pasarás muy bien con la gente que quieres. Te vendrá un premio en la lotería con los números 02 y 79, y tu color es el amarillo. En el horóscopo del Tarot te salió la carta de “El Carruaje”, lo que significa que ha llegado el momento de progresar en lo profesional. Recibirás reconocimiento por tu trabajo. Es momento de formar una familia para poder avanzar en la vida.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 – Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás la fuerza para vencer cualquier obstáculo en tu vida, también te recomiendo tomar un curso de ventas o administración para ayudarte en el futuro. Además, tendrás un ascenso en tu trabajo o, si estás por empezar un negocio, deberás hacerlo ahora, ya que es el momento adecuado. Ten cuidado con infecciones en la garganta, acude a tu médico si es necesario. En el amor, seguirás con tu pareja muy estable, y a los solteros les llegará un amor del signo de Aries o Capricornio. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 07 y 14, y tu color es el naranja. En el horóscopo del Tarot te salió la carta del “As de Bastos”, seguirás con todo el poder y mando que necesitas para llevar a cabo tus metas. Solo ten en cuenta que también puede ocasionar problemas de soberbia a tu alrededor, así que trata de no meterte en lo que no es tuyo; sé más humilde.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 – Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Aprende a soltar situaciones que no son tuyas y dejar los rencores en el pasado, eso te ayudará a sentirte mejor. Aprovecha la etapa de tu vida en la que te encuentras, tomarás decisiones importantes que harán prosperar tu entorno profesional. Te invitarán a un negocio los fines de semana. Mantén tu mente ocupada y toma un curso de superación personal. En el horóscopo del Tarot te salió la carta de “El Loco”, debes tener cuidado con problemas mentales, como los nervios, y dolores de cuello, esa es tu debilidad. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 20 y 40, y trata de usar mucho el color amarillo, ya que te llenará de mucha abundancia. Te comprarás un reloj para consentirte, y decidirás cambiar tu celular por uno más reciente. Sigue con la dieta, ya que te ves de lo mejor. Este domingo, recibirás a la familia en casa para celebrar un cumpleaños.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 – Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Según las cartas del tarot, “La Estrella” brilla intensamente para iluminar tu camino con buenas noticias, tanto en el amor como en el trabajo. Después de atravesar una etapa llena de desafíos, por fin llega la recompensa. Si tienes pareja, prepárate para una declaración de amor que te dejará sin aliento. Momento perfecto para dar el siguiente paso y formar una familia. Para los solteros, el universo tiene preparado un encuentro especial con alguien de Tauro o Géminis. La abundancia está a la vuelta de la esquina, pero tienes que ser prudente con tus gastos, empieza a ahorrar para asegurar tu futuro. Los números 04 y 19 te traerán mucha suerte. El color verde te llenará de energía y armonía. Para potenciar estas vibraciones positivas, te recomiendo encender una vela del mismo color y visualizar tus deseos más profundos. Evita dietas extremas y medicamentos innecesarios.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 – Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los números 19 y 33 serán tus amuletos de la suerte, el azul te traerá paz interior y armonía. Para potenciar estas energías, te recomiendo encender una vela y visualizar tus metas y deseos. “El As de Oros” llegó a tu vida, significa que la abundancia está a la vuelta de la esquina. Pronto recibirás una oferta de trabajo que superará todas tus expectativas. Además, tendrás la oportunidad de iniciar un negocio que te traerá grandes satisfacciones. La paciencia es tu mejor aliada, no te dejes llevar por la impaciencia y confía en que todo llegará en el momento perfecto. Para los solteros, el universo tiene preparado un encuentro especial con alguien de Piscis o Cáncer. Esta conexión será intensa y apasionada, así que prepárate para vivir una historia de amor inolvidable. Si ya tienes pareja, fortalecerán los lazos que los unen y vivirán momentos de gran complicidad.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 – Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

La carta de “El Sol” te invita a cuidar de tu cuerpo y mente, inicia una rutina de ejercicio y alimentación saludable, no dudes en inscribirte en algún curso de idiomas que te permita expandir tus conocimientos. Experimentarás un nuevo comienzo y etapa de gran crecimiento personal. Hora de dejar atrás todo lo que te limita y abrirte a nuevas experiencias. Momento ideal para cerrar ciclos y empezar de cero. No tengas miedo de soltar lo que ya no te sirve, tu capacidad innata para reinventarte te llevará a alcanzar grandes metas. Resolverás cualquier conflicto familiar que te haya estado preocupando. Sin embargo, ten cuidado de no dejar que los demás se aprovechen de tu generosidad. Aprende a decir que no cuando sea necesario. Los números 13 y 40 te traerán mucha suerte, el color naranja te llenará de energía y vitalidad, vístete de este color y sal a conquistar el mundo.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 – Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu corazón está dividido entre dos amores, momento de tomar una decisión y comprometerte con una sola persona. La honestidad y comunicación son fundamentales en cualquier relación. No tengas miedo de expresar tus sentimientos. Prepárate para un fin de semana lleno de oportunidades. Según las cartas del tarot, “El Mago” llegó a tu vida, anuncia un período de crecimiento profesional y personal. Momento de poner en marcha todos tus proyectos y alcanzar tus metas. Aprovecha para enviar solicitudes de empleo, asistir a entrevistas y negociar mejores condiciones laborales. El universo te respaldará en todos tus esfuerzos, además tendrás una agradable sorpresa económica: recuperarás una deuda que creías perdida. Los números 30 y 99 serán tus amuletos de la suerte. El color amarillo traerá optimismo y claridad mental. Este fin de semana estarás rodeado de tus seres queridos.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 – Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El color blanco te aportará paz interior y ayudará a fortalecer tu espíritu, los números 00 y 15 serán tus amuletos de la suerte este fin de semana. Según las cartas del tarot, “La Fuerza” llegó a tu vida, otorgándote energía inagotable y una determinación inquebrantable. Momento de tomar las riendas de tu destino y alcanzar metas más ambiciosas. Este fin de semana recibirás una propuesta laboral que cambiará por completo tu vida, no tengas miedo de asumir nuevos retos y demostrar tus habilidades. Tu carisma e inteligencia te convertirán en un líder nato. Tu magnetismo personal atraerá a muchas personas, disfruta de esta etapa de conquista y no te aferres a una sola persona. Sin embargo, ten cuidado de no lastimar a nadie, la honestidad siempre será tu mejor arma. Te invitarán a pasar Año Nuevo con tu familia, será una oportunidad perfecta para fortalecer tus lazos.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 – Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres un ser lleno de sensibilidad y compasión, no permitas que nadie apague tu luz. Este fin de semana es una oportunidad para conectar contigo y descubrir tu verdadero potencial. Según las cartas del tarot, “La Torre” surge en tu horizonte, anuncia transformación y un nuevo comienzo. Momento de dejar atrás todo lo que te limita. Recibirás una noticia que te llenará de emoción, la oportunidad laboral que esperabas llegará a tus manos. No dudes en aprovecharla y demostrar tu potencial. Tu corazón estará lleno de amor y pasión, te sentirás más seguro y estarás dispuesto a entregar todo tu cariño a esa persona especial. No tengas miedo de expresar tus sentimientos. Un amor de Cáncer o Leo se sentirá muy atraído hacia ti. El color morado te aportará una sensación de calma y tranquilidad, el blanco te ayudará a purificar tu energía, tus números de la fortuna son 08 y 31.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir