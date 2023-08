Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 25 al 27 de agosto (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de agosto. Llegan los horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 25 al 27 de agosto, revisa cuál es tu frase de poder para estos días, que en combinación con tu planeta, te ayudarán a estar de lo mejor.

Mhoni Vidente te dice además cuáles serán tus mejores días, números de la suerte y los colores que atraerán la fortuna a tu vida.

En sus predicciones, te comparte los consejos para la semana del 24 al 27 de agosto de 2023 que te ayudarán a salir de situaciones complicadas y te da sus recomendaciones para encontrar el amor verdadero, mantener tu salud y mejorar tus condiciones en el trabajo.

Conoce las recomendaciones de Mhoni Vidente de tu signo y de las personas que te rodean, para que todo fluya a tu favor.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 – Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los Aries están de suerte, pues este fin de semana será un momento ideal para reinventarse en el amor y en otros ámbitos de su vida. En el plano amoroso, los Aries tienen una gran oportunidad de encontrar a su pareja ideal. Las personas de los signos Capricornio, Géminis y Libra son especialmente compatibles con los Aries. Si estás soltero, no dudes en salir y conocer gente nueva. Si ya tienes pareja, aprovecha este fin de semana para pasar tiempo de calidad juntos. Los Aries deben aprovechar este momento para ponerse al día con sus deudas. Si tienes deudas de tarjeta de crédito, trata de pagarlas lo antes posible para evitar problemas en el futuro. También podrías considerar realizar algún trámite para viajar al extranjero y visitar a familiares. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 23.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los Tauro tienen una oportunidad de oro para renovarse este fin de semana. Aprenderán nuevas cosas y mejorarán sus habilidades. Si estás estudiando, puedes tomar un curso o seminario que te ayude a avanzar en tu carrera. Los Tauro deben tener cuidado de no enamorarse demasiado rápido. Si acabas de conocer a alguien, tómate el tiempo de conocerla mejor antes de comprometerte. Disfruta la compañía de tus seres queridos. Aprovecha este fin de semana para pasar tiempo con tus padres y amigos. En cuanto a su salud, los Tauro deben prestar atención a su estómago e intestino. Evita el alcohol y la comida picante, que pueden irritar tu sistema digestivo. Te vendrá un golpe de suerte este sábado con los números 11 y 20. Atrévete a realizar nuevas cosas, lo mejor siempre viene si te arriesgas.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 – Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los Géminis tendrán un fin de semana ajetreado, pero también lleno de diversión. Habrá muchas tareas pendientes. Es importante que aprendas a administrar tu tiempo para evitar que se te acumulen las tareas. Si estás estudiando, también tendrás que dedicarle mucho tiempo a tus estudios. Un amor del pasado podría insistir en verte. Si estás soltero, podría ser una oportunidad de reavivar la llama. Si estás en pareja, podría ser una oportunidad de fortalecer tu relación. Tendrás una fiesta en casa. Aprovecha este momento para pasar tiempo con tus seres queridos. Debes beber mucha agua para mantenerte hidratado. Tus números de la suerte son 07 y 21, juega la lotería con ellos este sábado. No todo es trabajo, date la oportunidad de aprovechar tu tiempo libre y sal con tus amigos a disfrutar la ciudad.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 – Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los Cáncer tendrán un fin de semana lleno de cambios y sorpresas. En lo personal, los Cáncer deben analizar si están satisfechos con su trabajo actual. Si no lo están, es hora de hacer un cambio. Los Cáncer son personas sensibles que siempre están buscando progresar, por lo que este es el momento ideal para tomar un nuevo rumbo en su vida laboral. En cuanto a tu ámbito social, los Cáncer son personas muy encantadoras y sociables. Por esta razón, siempre son invitados a fiestas y eventos. Sin embargo, deben tener cuidado con los robos o pérdidas en la calle. En el amor, los Cáncer tendrán un golpe de suerte. Conocerán a alguien del signo de Escorpión, Capricornio o Acuario, con quien serán muy compatibles. Tus números de la suerte son 09 y 17, tu color de la abundancia es el rojo, viste ropa de este color para que llegue a ti la suerte.

Signo Leo

Fin de semana lleno de cambios, amor y pasión. Los Leo tendrán juntas de trabajo para cambios de puesto y de dirección de sus jefes. Este mes siempre es complicado para los Leo en lo laboral, por lo que es importante que estén de buen humor y resuelvan todos los problemas que se les presenten de la mejor manera. Acaban de pasar por una separación y pueden sentirse tristes. Es importante recordar que todo pasa por algo y que vendrán amores nuevos y más compatibles. Los Leo son personas carismáticas y extrovertidas que siempre llaman la atención. Esto puede atraer energías negativas, por lo que es importante usar mucho perfume para protegerse. Recibirás una invitación para salir de viaje. Los Leo tendrán un golpe de suerte el domingo con los números 41, 06. Su color de la suerte es el amarillo.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 – Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los Virgo vivirán un fin de semana de reconocimiento, sorpresas y oportunidades. En el trabajo, recibirán un reconocimiento económico. Es importante que ahorren o inviertan este dinero para su futuro. La familia es muy importante para las personas de tu signo, pero deben tener cuidado con los pleitos. Tengan paciencia con su pareja. En el plano social, los Virgo serán invitados a viajar o salir de paseo cerca de su casa. Además, festejarán su cumpleaños con sus seres queridos. Asimismo, recibirán ayuda de un amigo para poner un negocio, el cual será muy próspero. Los Virgo tendrán un golpe de suerte con los números 13, 20. El día domingo será el mejor día para ellos. En el amor, los Virgo casados pueden esperar un embarazo. Los Virgo solteros pueden tener una sorpresa amorosa con alguien del signo de Aries o Acuario.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 – Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este viernes será un día de alegrías y buenas noticias y más porque tu signo está en su mejor etapa, ya que el amor ha llegado a tu vida. Así que no sabotees esta oportunidad y disfruta al máximo del cariño y la pasión. Sales de paseo con tus amigos y tu pareja, una cena juntos será el escenario perfecto para celebrar tu felicidad. También recibirás dinero extra por el pago de comisiones. Recuerda dejar a un lado los celos y los enojos sin razón. Tu signo es muy inseguro, pero trata de tranquilizarte. La suerte sigue de tu lado con números 05 y 21 y tus colores de la abundancia son blanco y azul. Buscarás comprarte una casa o cambiarte más cerca de tu trabajo, esto te ayudará a tener más tiempo para ti. Este domingo es un día muy especial para ti, comprarás un boleto de avión para el mes de diciembre.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 – Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

A tu signo siempre le gusta estar rodeado de muchas personas para sentirse querido, por eso este viernes es un día especial para salir a pasear con la familia. Tu pareja te pedirá dinero prestado, no te preocupes porque te lo devolverá. Sigues con el ejercicio y la dieta para que estas vacaciones en la playa te veas de lo mejor. En el ámbito laboral, tendrás muchas tareas pendientes, tu signo siempre tiene muchas ocupaciones al mismo tiempo, así que tienes que administrar mejor tu tiempo. Cuidado con las pérdidas y robos en la calle, sé más precavido. Buscas la estabilidad económica, es el momento de hacerlo, pero dale continuidad a todo lo que realices. Tus números de la suerte son 04 y 29, tus colores azul y negro. Un amor nuevo estará buscándote, será de Aries o Géminis y será muy compatible contigo.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 – Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Recuerdas mucho a un amor del pasado, esto te pone melancólico por la forma en que terminaron, es mejor buscarlo y decir lo que piensas para quedar en paz con tu corazón. Este viernes es día de presiones en el trabajo. Las energías de tu signo estarán revueltas, así que trata de no meterte en chismes ni hablar de tu vida personal. No cargues problemas que no son tuyos. Ten cuidado con problemas de los pulmones o corazón, deja el cigarro y empieza una rutina de ejercicio. El sábado vendrá a ti la oportunidad de crecer en lo espiritual, te recomiendo que cargues algo de plata y te pongas mucho perfume antes de salir de casa. Si estás en busca de una pareja, este fin de semana tendrás la oportunidad de conocer personas de Aries o Virgo. Tus números de la suerte son 06 y 38 y tus colores el morado y amarillo.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 – Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un golpe de suerte con los números 8 y 13, tus colores de la suerte son naranja y verde. Este viernes será un día de mucha suerte en lo económico, te llegará una propuesta de trabajo de una empresa internacional, así que no lo pienses dos veces y acepta. Esta oportunidad te ayudará a crecer y a alcanzar tus metas. En el amor, trata de no pelear con un expareja, tu carácter es muy fuerte y rencoroso, pero así solo te haces daño, es mejor hablar y quedar en paz. Eres muy acelerado y quieres todo de prisa, eso hace que cometas muchos errores en tu trabajo y escuela, haz todo con más calma y tranquilidad. Cuídate de problemas en riñones e infecciones sexuales, si tienes alguno de estos síntomas, visita a tu médico. Recuerdas mucho a un familiar que ya está en el cielo, en estos días dedícale una oración.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 – Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana será de mucha suerte en tu vida, especialmente en el amor, conocerás a alguien que te hará sentir muy bien. Trata de pagar tus deudas para que no tengas problemas en el futuro, te aconsejo administrar mejor tus gastos. Eres muy carismático y eso hace que siempre estés invitado a muchas reuniones, aprovecha para conocer gente nueva. Compras ropa y cambias de look para sentirte más seguro de ti mismo. Trata de no ser tan impulsivo porque el que se enoja pierde, sé más consciente de lo que dices y haces. El domingo saldrás a pasear, esto te ayudará a recargar tu energía positiva. Un amigo se está enamorando de ti, es del signo Escorpión o Aries, aclara la situación y no juegues con sus sentimientos. Tendrás un golpe de suerte con los números 6 y 15, tus colores de la suerte son verde y azul.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 – Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana estará lleno de buena energía para ti, tus números de la suerte son 02 y 18, juégalos el viernes, tus colores de la fortuna son rojo y naranja para atraer la buena energía, te recomiendo que te pongas mucho perfume y algo de plata. Tu pareja y tú estarán muy unidos, incluso podrías tomar la decisión de formalizar. Te invitan a salir de viaje, aprovecha esta oportunidad para divertirte y conocer nuevos lugares. En el trabajo, tendrás un día muy ocupado, firmarás un nuevo contrato que te traerá abundancia, pero ten cuidado con los chismes. Recuerda pagar tus deudas, es importante que administres mejor tu dinero. No te aceleres tanto, Piscis siempre quieren todo para ya, pero todo llega en su momento. Si estás soltero, será un buen fin para conquistar, Virgo y Capricornio estarán receptivos.