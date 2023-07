Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 14 al 16 de julio (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de julio. Mhoni Vidente te dice lo que le depara a tu horóscopo este fin de semana del 14 al 16 de julio, en sus predicciones te alerta lo que puedes esperar en el amor, tus números de la suerte para jugar en la lotería, los colores que te darán la abundancia, así como algunos rituales para aumentar tu fortuna, ve cuál es el que te corresponde.

Revisa tu horóscopo de este fin de semana y el resto de predicciones que Mhoni Vidente trae para ti a partir de este 14 de julio.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 – Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este viernes será un día mágico para tu signo, recuerda que todas las buenas energías te rodearán, por eso te recomiendo vestirte con ropa de colores fuertes como el rojo o naranja y ponerte mucho perfume antes de salir de casa, verás cómo la buena suerte se multiplicará. Ten cuidado con el exceso de alcohol y comida en estas fiestas de fin de semana, trata de cuidar tu salud, que serán unos días de mucha diversión y corres riesgo de descuidarte. Recibirás una invitación para salir de viaje con tu pareja y amigos. No pidas lo que no puedes dar a tu pareja: ser fiel; recuerda que tu signo es uno de los más infieles porque domina lo sexual, así que trata de madurar. Comprarás ropa y decidirás hacerte un tratamiento estético para verte de lo mejor en este verano. Tus números de la suerte son 20 y 31, con los que deberás jugar a la lotería.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Estarás lleno de buenas noticias en lo personal y laboral a lo largo del fin de semana, recuerda que esa mala racha ya pasó, solo necesitas hacer este ritual el día viernes que consiste en poner un limón verde en tu bolsa y una raja de canela, con eso cortarás lo negativo. Viste con ropa de color amarillo y verás que mantendrás esa buena suerte mucho más tiempo en tu vida; no olvides prender una veladora blanca. Ten cuidado con tu pareja, trata de darle más atención y si sientes que el amor ya se acabó, es mejor hablar claro y marcharse a tiempo. Te buscará tu padre para pedirte que le ayudes en su casa. Ya no pienses en el pasado, sigue adelante. Tus números de la suerte son 18 y 23. Este fin de semana será de meditación y salir a la naturaleza a llenarte de buenas energías. Atrévete a dar ese paso para mejorar tu futuro profesional.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 – Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana muy especial para tu signo, más porque las buenas energías te estarán rodeando en cuestiones amorosas, es decir, con relaciones de pareja más formales. Este viernes tendrás una junta laboral para cambios positivos de trabajo. Trata de pagar tus deudas y mantener saludable tu economía. Recuerda que tu signo es muy cariñoso y siempre necesita dar ese amor tan intenso, por eso te recomiendo poner siete pétalos rojos en tu bolsa si eres Géminis mujer, y si eres Géminis hombre coloca una raja de canela en tu cartera. Recuerda que trabajas en un lugar donde se dan muchos chismes y envidias, trata de diferenciar quiénes son tus amigos y no cuentes toda tu vida a cualquier extraño. Tus números de la suerte son 11 y 90, y además te llegará la invitación a un evento deportivo que no podrás desaprovechar.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 – Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de transformación en tu vida sentimental, te llegará el momento de decidir si te quedas con tu pareja actual o conoces más personas, recuerda que a tu signo lo domina por completo el drama y siempre estarás buscando un granito en el arroz. Te recomiendo que te tranquilices y pienses dos veces lo que vas a hacer. Te llenarás de festejos y decidirás celebrarte a lo grande por tu cumpleaños, muchos regalos que no esperabas te llenarán de alegría. Tienes que hacer cambios en tu casa para renovar las energías este día domingo, te recomiendo que cambies los espejos de lugar y pintes una pared de color fuerte, verás que con eso empieza a llegar lo bueno a tu vida. Ya no digas que no a ese negocio que te ofrecen los fines de semana. Tus números de la suerte serán 13 y 29, y te regalarán una mascota.

Signo Leo

No dudes que esa buena noticia que estás esperando te llegará en este día viernes y te hará sentir de lo mejor, por eso te recomiendo prender una veladora blanca y ponerte agua bendita en la frente y nuca para que limpies toda esa energía negativa que te puede rodear. Recuerda que el agua lo limpia todo por dentro y por fuera, así que hazlo y piensa positivo que esa gran sorpresa llegará a tu vida. A veces te cansas de tu vida en pareja y sientes que te faltó más tiempo por hacer, no te martirices ni pienses de más, trata de hacer lo que tienes en mente y administra más tus ideas y verás que muy pronto serán cumplidas. Tus números de la suerte son 21 y 33, y tu color será el azul fuerte. Para los Leo que están solteros, será un fin de semana de muchos encuentros fugaces y apasionados, pero ya decide cómo quieres que sea tu futuro amoroso.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 – Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este viernes será un día especial para tu signo, ten en cuenta que tendrás la oportunidad de cambiar tu suerte para bien, solo tienes que hacer esta recomendación: cargar algo de plata como un anillo o pulsera y le aplicarás tu perfume, con eso la abundancia llegará a tu vida más fuerte que nunca. Trata de estudiar más para los exámenes, recuerda aplicarte y recuerda que no todo es diversión. Decidirás ponerte a dieta y reinventarte por completo, en cuerpo saludable mente saludable. En el amor estarás de lo mejor estos tres días; serán muy afortunados los Virgo solteros porque por fin encontrarán a su pareja ideal, solo cuídate de dolores de cabeza y espalda, que son signos del estrés que te aqueja. No pelees con tu familia, recuerda que todo lo que te dicen es por tu bien. Tus números de la suerte serán 07 y 88, y tu color es el blanco.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 – Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La Luna te regirá en todo lo relacionado con alegrías y sorpresas amorosas, es decir, ayudará a los Libra para tener a esa persona ideal en su vida, les recomiendo que el viernes vayan a la iglesia y hagan su petición a Dios y verán que será cumplida muy pronto. Les aconsejo empezar un curso de sistemas o administración porque les ayudará a brillar más en el futuro. Fin de semana con muchas invitaciones para salir, Libra es el amigo de todos y siempre es el compañero ideal para las fiestas. Ten cuidado con problemas de salud, no los dejes a la deriva y trata de atenderte lo antes posible. Recibes dinero extra con los números 07 y 66, así que juégalos este domingo que la suerte te sonreirá. Te busca un amor del pasado que está comprometido, cierra ese capítulo y conoce a personas libres y compatibles contigo. Evita caer en chismes.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 – Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres uno de los signos más fuertes del Zodiaco, nunca te rindes ante nada, el Sol te ayudará a sacar fuerza para vencer cualquier obstáculo que se presente en tu vida y tener éxito. También tu carácter te ayudará a ser un gran líder en todo lo que te propongas, como en el sector empresarial o político, solo trata de siempre buscar la humildad en tus actos y verás que serás recompensado en lo que deseas. Te recomiendo que prendas este viernes una vela roja y pidas a tu ángel de la guarda un mejor trabajo y más solvencia económica. Te invitan a una fiesta este sábado, solo trata de no tomar alcohol de más porque después te da cruda moral. Llega dinero extra con los números mágicos que son 09 y 77, debes jugarlos el domingo. Trata de no decir mentiras a tu pareja; si ya no se quieren, es mejor darse un tiempo y conocer a otras personas.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 – Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

El Sol será el encargado de proteger a tu signo, te ayudará a tener mayor seguridad contigo mismo y sabrás qué deseas para el futuro, solo trata de no ser tan intenso en tu vida sentimental y verás cómo todo se empieza a componer. No olvides invocar a Dios y hazle la petición de un mejor trabajo y la llegada de un amor verdadero. Prende una vela para que la comunicación con lo divino sea más rápida. Este fin de semana te legarán buenas noticias sobre tu trabajo, también serán días de fiesta con tus amigos y se arregla un tema legal que te atormentaba desde hace mucho tiempo. Te busca un amor del signo de tierra que será muy compatible contigo. Tus números de la suerte son 27 y 90, trata de jugarlos el domingo, que será tu día de la fortuna. No discutas con nadie, recuerda que solo quieren verte enojar porque te tiene envidia.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 – Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu ángel guardián se encargará de protegerte estos días, significa que por fin verás el resultado de tantas dificultades que tenías en el pasado, por eso te recomiendo que el viernes prendas una vela roja y hagas tu petición laboral y de estudios. Tendrás un golpe de suerte el viernes con los números 14 y 30, así que no dudes en jugarlos este fin de semana. Te invitan a salir estos días a una fiesta, solo trata de controlar tus impulsos de celos y estar tranquilo, porque lo mejor es disfrutar de la reunión. Te busca un amigo para invitarte a trabajar los sábados y domingos, dile que sí, ya verás que te irá de lo mejor. Un amor del pasado te busca para volver, pero trata de cerrar ese círculo y empezar de nuevo con alguien más compatible. Acudirás a una reunión familiar el domingo por un cumpleaños donde la pasarás muy bien.

Acuario

Tu signo tiene una labor en esta vida: eres el encargado de proteger y ayudar a tu familia en cuestiones de tranquilidad económica y cambiar lo negativo. Si estás pasando por problemas fuertes y tienes alguna afectación mental, solo trata de meditar y verás cómo se compone tu situación. Te recomiendo que sanes tus deudas y no compres lo que no necesitas. Fin de semana para salir de viaje con tus amigos, te invitan a una fiesta en la que te divertirás mucho. Arreglas cosas de tu casa y decides comprar muebles para vivir de lo mejor. Llega dinero extra con los números 12 y 15 el sábado porque será tu día de la abundancia. Trata de pensar antes de hablar para que no te metas en problemas de chismes y malos comentarios. Te compras ropa y cambias tu look para verte de lo mejor, sabrás del embarazo de una expareja.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 – Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de buena suerte con todo lo relacionado a proyectos nuevos, recuerda que tú eres el más profesional del Zodiaco y eso te hace ser el más tenaz, así que no lo dudes y empieza a poner un negocio los fines de semana con un familiar o amigo, que te ayudará mucho en tu economía y te dará estabilidad. Tu signo es muy extremista en todo lo que realiza y más en lo amoroso, cuando te enamoras, das todo y cuando dejas de amar odias a las exparejas, por eso tienes que buscar una equidad en tus sentimientos y no dar todo desde el principio para que después no te decepciones. Te viene un golpe de suerte el viernes con los números 08 y 19, trata de usar más el color blanco, eso te ayudará a tener más abundancia. Compras unos boletos de avión para irte con tu pareja de vacaciones y pasar unos días de relajamiento y diversión.

