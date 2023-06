Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 09 al 11 de junio (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de junio. Para este fin de semana, Mhoni Vidente te dice qué colores te favorecerán, así como los números que serán de la suerte, y cómo estarán tus relaciones personales y amorosas. Sigue leyendo para que conozcas cómo estará tu salud.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 – Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Todas las buenas energías estarán de tu lado este viernes, que será un día mágico para ti, por eso te recomiendo que te enfoques en todos los asuntos que tengas en mente, como buscar un nuevo ingreso o emprender un negocio, pues todo se te dará sin dificultad. Fin de semana de trabajo extra y estar ordenando tu papelería de impuestos y de estudios. Te invitarán a una fiesta este sábado, trata de llevar un limón verde en la bolsa para cortar las envidias y mal de ojo. Recuerda que tu signo es muy receptivo a todo lo que hay a su alrededor. Recibirás un regalo que no esperabas por parte de un nuevo amor, te llegará un dinero extra por lotería con los números 11 o 13. Ya no busques pretextos para no ser exitoso, así que inyéctate buena energía y verás que consigues lo que deseas. Tu color, el rojo fuerte.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana para tomar decisiones personales en cuestión amorosa, solo recuerda que las parejas son para construir, no para destruir, y si tu pareja ya no está en la misma sintonía, es mejor dejarla a un lado y empezar de nuevo. Este 9 de junio te vendrá la oportunidad de crecimiento en lo laboral, sólo trata de no platicarlo para que no se te vaya a caer esa propuesta, recuerda que lo mejor que tiene tu signo es la fuerza de trabajo y el ingenio para sobresalir. Este fin de semana será de mucho movimiento en tu casa, decides sacar todo lo que ya no utilizas y acomodar los muebles para dar una nueva dimensión y energía a tu hogar. Te invitarán a salir de viaje este domingo, tener contacto con la naturaleza te ayudará a renovar tus energías. Tus números de la suerte son 23 y 40. Tu color, el azul fuerte.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 – Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de muchos festejos y regalos sorpresa, recuerda que tu signo es uno de los más queridos del Zodiaco y eso te hace estar siempre rodeado de buenas personas. El 9 de junio trata de prender una vela roja para que las energías cósmicas se intensifiquen, ese día pide, que se te dará. Te llega una invitación a salir de viaje con tu familia, y también haces cambios fuertes en tu vida para sentirte más productivo y empezar ese negocio que tanto deseas. Ten cuidado con problemas de estómago e intestino, sigue con tu dieta y realiza ejercicio. Ya no busques ese amor que no es para ti, es mejor cerrar ese círculo y empezar de nuevo, ten en cuenta que en estos días vendrá a tu vida alguien del signo de Aries o Virgo. Tus números mágicos serán 07 y 88. Tu color, el amarillo.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 – Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este 9 de junio es un día ideal para estar con mucha fuerza espiritual y amorosa, así que tendrás grandes sorpresas por parte de tu pareja. Ya no seas tan terco, si ya no te gusta el trabajo en el que estás, será mejor que busques algo mejor para ti, busca otro empleo, que se te dará sin problema y te sentirás más feliz y productivo. Te viene un dinero extra por lotería con los números 06 y 55. Trata de usar más los colores amarillo y verde, los cuales serán de mucha suerte para ti. Un familiar te buscará para ser padrino en un bautizo o boda, te comprarás ropa o cambiarás de look, sigue con la dieta que te está funcionado y ya te ves de lo mejor, trata de no confiar mucho en los amigos porque un problema que tiene tu signo es que siempre te traicionan, mejor intenta identificar a quien solo te busca por interés.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 – Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de estar con toda la buena actitud de empezar una rutina de ejercicio y dieta, recuerda que este verano te tienes que lucir y más porque eres el rey del Zodiaco, así que tú llénate de toda la buena actitud y si quieres hacerte una cirugía estética, estás en tu momento. Este 9 de junio te llegará una propuesta de negocios y te invitarán a participar en un proyecto nuevo, así que no lo dudes. Te invitarán a salir de viaje para finales de mes, aprovecha el tiempo y recuerda que lo mejor que se te da es conocer otros lugares y personas importantes en tu vida. Estos días serán de muchas reuniones y fiestas, así que trata de cuidarte en el consumo de alcohol o mejor trata de no manejar si vas a una reunión. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 03 y 29. Tu color, el naranja.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 – Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Viernes, día de buena suerte para tu signo, así que trata de solucionar todo lo que tienes pendiente en cuestión de trabajo y escuela, que te irá muy bien. Si estás buscando un nuevo y mejor empleo, este viernes trata de buscarlo, que se te dará sin problema. Te recomiendo que este día te cortes el cabello y prendas una vela blanca para que tus energías positivas estén más fuertes contigo. En cuestión de pareja, enfrentarás algunos problemas por culpa de la inseguridad y los celos, trata de no pensar lo que no es, y si tienes alguna duda es mejor platicarlo y llegar a una solución. Si estás soltero, te vendrá un amor del signo de Acuario o Géminis. Te llegará la suerte en cuestiones de juegos de azar con los números 07 y 20, trata de usar más los colores verde y azul fuerte.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 – Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana para reacomodar tu vida amorosa, decides poner fin a una relación que no era para ti, son tiempos de madurar y si ese amor no te da tu lugar, es mejor decir adiós. Tu signo es uno de los mas aguantadores del Zodiaco y siempre se esperan hasta que ya no pueden más y rompen con lo que les hace daño. Te recomiendo que este 9 de junio te bañes con flores y prendas una vela roja para que las energías positivas estén en tu vida. Ahorra y no compares lo que no vas a utilizar, son momentos de guardar para el futuro, aunque te llega dinero extra por la venta de una propiedad. Tomas un curso de superación personal este sábado. Ten cuidado con lo que firmas, lee bien todo lo que vayas a hacer de contratos. Tus números mágicos son 11 y 27, trata de usar más los colores blanco y azul para atraer la buena suerte.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 – Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás tres días para estar reinventándote en toda tu vida, siempre te duele mucho cortar con tu pareja y comenzar de nuevo, pero cuando ya no se puede estar en paz, es mejor reconstruir todo lo que sea de bien para ti. Este 9 de junio vendrá a tu vida una fuerza espiritual para ayudarte en cuestiones de trabajo y amor. Te recomiendo que te pongas mucho perfume antes de salir de casa. Si tienes algún problema legal es el momento de solucionarlo con éxito. Piensas en poner un negocio los fines de semana, por eso necesitas aplicarte y conseguir a un socio y verás que tendrán éxito. Tendrás un golpe de suerte con los números 10 y 99, tus colores de la abundancia son blanco y azul. Te busca un amigo para invitarte a un viaje a finales de mes, acude porque te vas a divertir mucho y conocerás a personas muy bondadosas.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 – Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

El viernes será el día especial para tu signo, porque es cuando todas las buenas energías estarán de tu lado y esto indica que puedes hacer lo que tienes en mente, como cambiarte de casa o irte de viaje. Te invitan a una fiesta este sábado en la que te vas a divertir mucho. Si estás casado y con hijos, serán días para pasarla de lo mejor con ellos, recuerda que lo más importante es la familia. A los Sagitario que están solteros les llegará un amor de Acuario o Leo que será muy compatible. Tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 17, te recomiendo usar los colores amarillo y naranja para estimular tu suerte. Ya no regreses con amores del pasado, es mejor cerrar esa página y empezar de nuevo en otra parte. No des importancia a lo que dicen de ti, tu energía es muy fuerte y eso causa envidia.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 – Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana para organizar tus ideas hacia el futuro, tu signo está en el momento ideal de ser alguien grande en la vida, solo confía en tu potencial y verás que lo lograrás. Este 9 de junio tendrás cambios repentinos de trabajo, pon tu mejor actitud y soluciona todo en el momento, si ya no te sientes a gusto, es mejor buscar uno mejor. Te llega la invitación a una fiesta este sábado con tus amigos. Cambias de look y empiezas con el ejercicio, a Capricornio siempre le gusta llamar la atención y en este verano debes verte de lo mejor. No pelees con tu familia, no siempre vas a tener la razón y ellos quieren lo mejor para ti. Tendrás un golpe de suerte con los números 30 y 06, trata de usar más los colores amarillo y rojo para estimular la buena suerte, un amor del signo de fuego regresará y serás feliz.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 – Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números de la suerte para este fin de semana son 15 y 23, tus colores de la abundancia el azul y rojo. Un amigo te invita a un negocio, dile que sí, recuerda que lo mejor que tiene Acuario es su habilidad para las ventas. Este fin de semana estará lleno de buenas noticias, lo que dabas por perdido regresará a tu vida. Como eres el más sociable, tendrás tres días de muchas reuniones en las que te irá de lo mejor, solo trata de no tomar tanto alcohol para que después no tengas cruda moral. Debes tener cuidado con los amores, recuerda que tu temperamento te hace estar con dos a la vez y si no tienes cuidado, se te puede complicar tu relación amorosa. Es mejor quedarse con el que más te quiere, tus signos más compatibles son Tauro, Libra y Escorpión. Tendrás trabajo extra y arreglarás asuntos de tu casa.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 – Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Cuídate de los chismes en el trabajo, no platiques tus problemas personales para que no te juzguen. A los Piscis que están casados les vendrá un embarazo, y trata de ordenar todos tus documentos personales porque los necesitarás estos días. Fin de semana con energías positivas muy fuertes, tu signo este día 11 empieza una nueva época de prosperidad. Solo tienes que mentalizarte en qué debes hacer para crecer como persona. Te busca un amor de lejos para visitarte que te dará mucha alegría. Te proponen dar clases en una escuela. Los Piscis que están solteros seguirán conociendo personas muy afines a su forma de ser. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 08 y 21, tus colores de la fortuna son verde y celeste. Prepararas un viaje de reconciliación para la próxima semana con tu familia.

