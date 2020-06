Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de junio. No inicies el fin de semana sin leer los horóscopos de Mhoni Vidente, dónde te dice cómo te irán en el amor, la salud y el dinero, además de tus números mágicos.

Aries

Sacarás trabajo extra; eres perfeccionista, por eso te llegan las mejores propuesta laborales. Recibes un dinero inesperado o te pagan un bono; ahorra. Ten cuidado con los chismes por un mal entendido, aclara la situación y mantén discreción con tus asuntos personales. Un amor del signo de Capricornio o Piscis te buscará para volver, pero trata de pensar bien tu decisión. Los solteros no busquen tanto el amor, dejen que fluya solo y verán que estos días les llega la persona indicada. Trata de no comer de más y sigue con el ejercicio. Te regalan una mascota. Tus números de la suerte son 05 y 66. El domingo reflexionarás sobre tu vida y hacia dónde la diriges. Ya no busques pretextos para no ser exitoso, a veces te saboteas tú mismo, así que inyéctate buena energía. Tu color para la fortuna es el rojo.

Tauro

Te sentirás renovado este viernes y con toda la buena actitud para superarte. Estás en esa época de crecer económicamente, pero ya no lo platiques tanto y hazlo. Ayudas a un familiar a saldar una deuda. Te invitan a una boda que será fuera de tu cuidad en septiembre. Modula tu carácter y no te enojes por situaciones superficiales, en particular con tu pareja; ten en cuenta que siempre quieres dominar todo. Un amor del pasado te buscará, sólo ten cuidado con los embarazos sorpresa. Este domingo tendrás mucha suerte en la lotería con tus números mágicos 07 y 88. Arregla tu carro de los frenos y llantas. Tu punto débil es la vista y el oído, así que cuídate. Tu signo es de tierra, por ello debes caminar en el campo para que tu fuerza espiritual se intensifique. Tu color es el azul fuerte, úsalo en la ropa.

Géminis

Gozarás de un fin de semana de diversión por tu cumpleaños y te llegan regalos inesperados de un amor del pasado que te darán mucho gusto. El mejor obsequio para los Géminis es una televisión o un asador para convivir y disfrutar; gustan de reunir a la familia. Ten cuidado con problemas de la piel si te expones al Sol, ponte bloqueador; recuerda que el punto débil de tu signo es la piel y el estómago. Conoces este fin de semana a un amor del signo de Aries, Leo o Escorpión que será muy apasionado. Tendrás un golpe de suerte el 05 de junio con los números 04 y 37. Intenta seguir con el ejercicio y tu dieta sana para que este verano te veas de lo mejor. Te busca un familiar para pedirte que seas su aval o le saques un crédito. Ten cuidado con los chismes, evita platicar de más tus asuntos personales.

Cáncer

Este viernes tendrás mucha fuerza espiritual y amorosa, así como grandes sorpresas por parte de tu pareja. A los solteros les llegará un amor verdadero del signo de Libra, Sagitario o Piscis que será muy compatible. No seas tan terco si ya no te sientes conforme en tu trabajo, es mejor buscar algo mejor para ti; las energías positivas estarán de tu lado, así que trata de buscar otro empleo, se te dará sin problema. Recibes un dinero extra por la lotería con los números 05 y 44, y usa más el color amarillo, que será de suerte para ti. Tu signo es bueno en comunicaciones, diseño o comercio internacional, así que date la oportunidad de crecer profesionalmente. Un familiar te invita para ser padrino en un bautizo o boda. Trata de no confiar mucho en los amigos, porque corres el riesgo de una traición.

Leo

Estarás con toda la buena actitud de empezar una rutina de ejercicio y dieta este fin de semana, pues este verano quieres lucir de lo mejor, y más porque eres el rey del Zodíaco, así que llénate buena actitud y, si quieres hacerte un arreglo estético, éste es tu mejor momento, que todo te saldrá de lo mejor. Este 05 de junio te proponen emprender un negocio y te invitan a participar en un proyecto; no lo dudes, hazlo. Con tu pareja aprovecha el tiempo que pasan juntos. Tendrás muchas reuniones, así que modera tu consumo de alcohol y mejor trata de no conducir si bebes de más. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 03 y 29, no lo dudes, juégalos y agrégales tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte. Arreglas la cocina de tu casa. Te busca tu familia para invitarte a una comida.

Virgo

Viernes mágico para tu signo, considera que tu número de la suerte es el 05, así que tendrás la oportunidad de crecer más profesionalmente. Tienes un asunto legal pendiente que saldrá a tu favor. Son tiempos de ahorrar y trata de no hacer compras innecesarias. Piensas en casarte o tener un compromiso más formal. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 19. Te llegará una sorpresa amorosa inesperada durante este fin de semana que te pondrá muy feliz. Los solteros conocerán a alguien muy compatible del signo de Aries, Acuario o Escorpión. Ten cuidado con dolores de cabeza y cuello, trata de relajarte y ya no busques problemas donde no los hay. Un amigo te ofrece un negocio que te dará estabilidad económica; acéptalo, que te irá muy bien. Eres muy hogareño y disfrutas todo lo que sea para tu bienestar.

Libra

Para tu signo este viernes será un día mágico, las energías positivas estarán presentes en tu vida, así que aprovecha para hacer todo lo que puedas, como cambiar de trabajo por uno mejor o pedir un aumento de sueldo allí donde estás actualmente, que se te dará sin problema. Es momento de que los Libra estén mejor económicamente y que sean un poco más egoístas, es decir, que vean por ellos primero. Te busca un familiar para invitarte a salir de viaje. Tendrás un golpe de suerte en estos días con los números 03 y 27. Decides reacomodar tu vida y analizar qué quieres para tu futuro, y si esa persona en cuestión amorosa no te demuestra lo que deseas, es mejor darle vuelta a la página y conocer personas más compatibles contigo. Cuídate de problemas de intestino o úlceras, evita las comidas muy picantes.

Escorpión

Este fin de semana tendrás sorpresas económicas a tu alrededor, recuerda que tu signo atraviesa por una racha de buena suerte, así que aprovecha y juega la lotería con tus números mágicos 00 y 23, pero trata de no comentar nada de lo que realices para que no lleguen las envidias a tu vida. Te invitan a un cumpleaños en el que te divertirás mucho, pero trata de no tomar mucho alcohol ni comas demasiado; sigue con la dieta. Tomas un curso de relaciones públicas e idiomas, eso te ayudará mucho en tu futuro, y recuerda que los Escorpión son muy buenos en leyes o como líderes sociales. Eres meticuloso con tus pertenencias y siempre las quieres tener bien cuidadas, por eso trata de reacomodar tu clóset. Este domingo será ideal para hacer una carne asada con tu familia y recordar a un ser querido que ya está con Dios.

Sagitario

Enfrentarás muchas presiones en tu trabajo o escuela este viernes, por eso te recomiendo tener paciencia ante los problemas; ten en cuenta que los Sagitario se estresan si no le salen las cosas como ellos quieren y descansan hasta que cumplen su cometido. Este viernes acudirás a juntas para cambios de puesto y liquidación de personal, así que deberás poner atención en tu desempeño laboral. Te paga un familiar una deuda del pasado. Decides realizarte un tratamiento estético para lucir de lo mejor, recuerda que como buen signo de fuego eres vanidoso y tu mejor inversión eres tú mismo. Tus números de la suerte son 01 y 39. Ya no busques el amor en esa persona que no te valora, trata de estar un tiempo sin pareja y ten tranquilidad. Evita pelear por una herencia, es mejor llegar a un buen acuerdo con tu familia.

Capricornio

Recibirás buenas noticias. Actualizas tu papelería de trabajo o de escuela, recuerda que siempre debes tener al día todos tus documentos. Te invitan a una comida este sábado en la que te divertirás mucho. Cuídate de problemas de la piel o trata de no tomar mucho Sol, que es tu punto débil. Te busca una ex pareja para invitarte a salir, pero si ya te la hizo, lo puede repetir, así que mejor cierra esa relación y conoce a personas más compatibles contigo. Sigue con el ejercicio, eso te ayuda a que tu carácter explosivo se controle. Compras ropa o cambias de look. Recibes un dinero extra por lotería con los números 08 y 66, y trata de usar el color amarillo. El mejor regalo para los papis Capricornio es la ropa, una buena camisa o pantalón será el mejor obsequio que les des para que luzcan de lo mejor.

Acuario

Tendrás mucho trabajo y presiones, trata de no dejarte llevar por los malos comentarios de tus compañeros de trabajo y cuida tus temas de conversación; lo mejor que tiene tu signo es su energía positiva interior y eso te ayuda a que no te afecten las envidias. Te proponen emprender un negocio unos amigos; acéptalo, te irá muy bien. Decides cambiar tu coche por uno más reciente, recuerda que el Acuario siempre está a la vanguardia en todo lo que tiene. Te busca un amor del pasado para reclamarte una situación de chismes, trata de olvidar ese problema, empieza a vivir más tranquilo y busca a personas más compatibles. Recibes un dinero extra por unas comisiones. Te gusta que tu presencia domine ante los demás por medio de los aromas, por eso es muy importante que uses perfume. Tus números mágicos serán 01 y 28.

Piscis

Estarás con la fortuna de tu lado este fin de semana y por fin realizas lo que tanto deseas; recuerda que tu signo siempre busca el bienestar personal y ayudar a sus seres queridos. Sales de viaje por una cuestión familiar. Te busca un amigo para pedirte un consejo, recuerda que eres el psicólogo del Zodíaco y siempre tienes el mejor comentario para compartir. Cambias muebles en tu casa y reacomodas tu cuarto para mover las buenas energías. Ten cuidado con problemas de oído e infección de garganta. Sabrás de un embarazo que causará mucha alegría en tu familia. Recibes un dinero extra en los juegos de azar y lotería con los números 04 y 18. Este domingo te invita tu pareja a salir de vacaciones. Mandas a arreglar tu coche. Sigue con la buena alimentación, que en este momento lo mejor es que te mantengas sano.

