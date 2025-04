Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 14 al 17 de abril (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de abril. Descubre en los horóscopos de Mhoni Vidente cuáles son los colores que te ayudarán a conseguir prosperidad y abundancia, solo recuerda que no puedes confiar en todas las personas para contarles tus secretos, eso podría provocar que atraigas energías negativas y mal de ojo.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 – Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Se renueva tu energía con nuevos proyectos de vida a propósito de tu cumpleaños. Tendrás un golpe de suerte el 17 de abril, usa perfume de sándalo para reforzar esa buena racha. Sigue con el ejercicio y cuida tus riñones para mejorar tu salud. Comprarás boletos de avión para salir con tu familia y recibirás un mensaje de un amor del pasado que quiere volver. Báñate con agua bendita y sal en grano este Jueves Santo para que la fuerza espiritual permanezca contigo. En la carta del tarot te salió “El Diablo”, el cual te ayudará a vencer los demonios que te rodean. Semana de cambios positivos, empezarás a dejar atrás amistades y amores que no eran para ti. Tu mejor día será el Jueves Santo, y recibirás sorpresas económicas. Números mágicos son 05, 18 y 34; tus colores el naranja y el blanco, y tus signos compatibles, Libra, Sagitario y Capricornio. Dios te da la oportunidad de hacer mejor las cosas, pero ten cuidado con lo que firmas. Recibirás un regalo sorpresa.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Controla tu carácter para evitar problemas con tu pareja, quien ya duda en seguir la relación. Realizas trámites de pasaporte. Te invitan a una boda y serás padrino. Modera tu consumo de alcohol y disfruta sin excesos. Revisa tu auto y cambia las llantas. Cuida tus pertenencias y evita confiarte demasiado porque podrías sufrir una traición. Te salió la carta de “El Ermitaño” en el Tarot, que significa triunfo y estabilidad en todo lo que realices. Lo más importante es la continuidad en tus proyectos y la estabilidad mental, evitando caer en depresión o angustia. En estos días es posible que salgas de viaje y disfrutes con tus seres queridos. Tu mejor día es el martes, tus números mágicos 08 y 19, tus colores el amarillo y el rojo, y tus signos compatibles Leo, Virgo y Acuario. Tendrás reuniones laborales importantes para definir cambios de puesto, enciende una vela roja el 15 de abril, tu día de suerte, para atraer ese trabajo que deseas.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 – Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un golpe de suerte el 14 de abril, te propondrán un nuevo proyecto, pero evita ser impulsivo y piensa antes de hablar. Te invitan a salir esta Semana Santa, pero ten precaución, sobre todo en albercas y el mar. En el tarot te salió la carta de “El Carruaje”, la cual te invita a no dudar en darte nuevas oportunidades de crecimiento profesional, ya que es tu momento de avanzar económicamente. Estos días de Semana Santa te ayudarán a reflexionar sobre tu rumbo y felicidad. Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos el 04, 17 y 29, tus colores el amarillo y el verde, y tus signos compatibles Libra, Escorpión y Acuario. Sigue con el ejercicio, lucirás genial en la playa. Tendrás poder en tu entorno laboral en los próximos meses, solo evita caer en la soberbia. No gastes en exceso durante vacaciones. En el amor, vivirás en paz y podrías hablar de casarte y vivir en pareja. Tramitas licencia de conducir y pagas impuestos.

Cáncer

Recibirás noticias de un embarazo familiar que te alegrará mucho e incluso serás padrino o madrina. Sé puntual en el aeropuerto para ir de viaje y aprovecha estos días para liberarte de rencores del pasado; recuerda que lo más valioso es la familia. En el horóscopo del tarot te salió la carta “La Torre”, significa unión y apoyo familiar. Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos 01, 03 y 14, tus colores el azul fuerte y el naranja, y tus signos compatibles Escorpión, Piscis y Aries. Será una semana de viajes y reencuentros con personas del pasado que te darán mucha felicidad. Te contactan desde el extranjero con una oferta laboral, es tiempo de mover energías. Evita chismes familiares y cuida lo que platicas. Por fin te llegará el dinero, y tu golpe de suerte será el 16 de abril; ese día, los astros se alinearán a tu favor, date un baño con flores para mantener la buena vibra. Si estás en una relación, den más espacio a la pareja.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 – Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el trabajo habrá cambios fuertes, pide un aumento, recuerda que quien no habla, Dios no lo escucha. Cuida dolores en la zona lumbar. Mandas a arreglar tu auto para un viaje. Tienes un golpe de suerte el 17 de abril, recibirás abundancia económica. Este Jueves Santo, hazte una limpia con limón verde para atraer la buena suerte. Compras un traje de baño para tus vacaciones. La carta de “El Mundo” te invita a viajar y disfrutar, sobre todo porque estás en tu mejor momento para reconectar con la naturaleza; haz tu maleta, tu cuerpo y mente lo agradecerán. Tu mejor día será el Jueves Santo, tus números mágicos 09, 24 y 66; tus colores el amarillo y el rojo, y tus signos compatibles Acuario, Aries y Sagitario. Sigue siendo original y arriesgado, las buenas energías te acompañan en nuevos negocios. En el amor, es mejor decir la verdad que vivir una mentira. Compras boletos de avión y te vas de vacaciones. Para los casados, hay embarazo en puerta.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 – Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Comprométete y no dejes cosas a medias. Tendrás un golpe de suerte el 14 de abril con energía positiva que te impulsará a progresar. Echa un limón verde a tu bolsa y perfume de canela o sándalo. Los casados tendrán embarazo en puerta. La carta del tarot que te salió es “El Sol”, indicando que es tu momento de crecer como persona. Toma decisiones importantes en el amor: quédate o vete, pero busca lo que te haga feliz. Tendrás días para estar con tu familia y hacer un viaje que te ayudará a despejar la mente del trabajo. Tu mejor día será el lunes; tus números mágicos 02, 10 y 16; tus colores de la suerte blanco y rojo, y tus signos compatibles Sagitario, Capricornio y Acuario. Es tiempo de que generes ingresos extra, piensa en proyectos rentables. Tus padres te buscarán para convivir en Semana Santa. Recordarás a quienes ya no están contigo, reza por ellos para encontrar paz. Tomas un curso de idiomas y tramitas pasaporte.

Signo Libra

En el amor, Cupido te flechará, prepárate porque esa persona especial por fin se va a declarar; es momento de que des ese paso y hasta pensarás en formar una familia. Para los solteros, el universo tiene preparado un amor de Acuario, Piscis o Géminis. La carta de “La Templanza” te dice que la armonía y buenas noticias te rodearán, tanto en el trabajo como en el amor. Deja atrás esa racha pesada que arrastrabas, porque te llegará la paciencia para superar cualquier problema que se presente. Empieza a guardar dinero porque el futuro tiene sorpresas y más vale estar preparado. Tus números de la suerte son 12, 13 y 21, y para atraer buena vibra, usa los colores verde y blanco. Se visualiza un nuevo trabajo con más ingresos para ti, así que aprovecha estos días santos para descansar y recargar pilas. Te llegarán varias invitaciones para salir de viaje, no tienes pretexto para no disfrutar de tus seres queridos.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 – Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu mejor día de la semana para recargar energías será el Viernes Santo, aprovecha esa vibra especial. Tus números mágicos para atraer la suerte son 21, 27 y 88, y para la abundancia, te aconsejo usar los colores rojo y amarillo. La carta de la “La Rueda de la Fortuna” te dice que es tiempo de sanar el corazón y espíritu. Deja de cargar con culpas, lo que pasó, pasó por algo y seguramente fue lo mejor. Esta Semana Santa trae días mágicos, llenos de diversión y rodeado de tus seres queridos. Tu carta te advierte que no te precipites para tomar decisiones, disfruta las vacaciones con calma y sin impulsos. Sabrás de un divorcio en la familia, otorga todo el apoyo moral, en estos momentos es cuando más te necesitan. En el amor y amistad, Piscis, Géminis y Cáncer serán tus mejores aliados. Tienes el don para hacer dinero, pero enfócate en lo que realmente quieres para invertir.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 – Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Ojo con chismes en el trabajo, recuerda que tu luz puede incomodar a algunos; protégete siempre y no te dejes apagar por las malas vibras. La carta de “El Mago” te dice que esta es tu semana estelar, todo lo que necesitas para ser feliz llegará a tu vida. Abre los brazos y recibe todas esas bendiciones. La magia también requiere orden y más con tus finanzas. Te recomiendo tener al día tus cuentas y preparar tu pago de impuestos. En el amor, esta semana hablarás de casamiento o de formalizar esa relación tan especial, anímate a dar ese gran paso. Tu mejor día para que la energía fluya al máximo será el martes; tus números de la suerte son 20, 30 y 31; para atraer toda esa buena energía, los colores rojo y azul te ayudarán, y en el tema del corazón y las amistades, los signos Leo, Virgo y Aries serán tus grandes aliados. Para tu espíritu libre, el Sol y la playa son tu medicina.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 – Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recuerda la fuerza que tienes para resolver problemas con rapidez y eficacia. Tu carta del tarot es “El Loco”, la cual llegó para ponerle un toque inesperado a tu semana. Deja de darle vueltas a lo que no tiene solución, tu mente es poderosa, pero esos pensamientos oscuros no te hacen ningún favor, así que suéltalos. Deja que la vida fluya y verás cómo las energías cósmicas se alinean a tu favor. Días de agarrar maletas y salir de viaje con tu familia y amigos, recuerda que lo más valioso que tienes es compartir momentos con las personas que más amas. Tu mejor día para que la buena vibra crezca será el miércoles; el 07, 11 y 25 son tus números de la suerte esta semana; para atraer alegría, vístete de rojo y amarillo, y en el tema de los afectos, Aries, Tauro y Virgo serán tus mejores compañeros. Ojo con la cartera, revisa bien tus tarjetas de crédito cada vez que hagas una compra.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 – Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Emperador” llegó para poner orden y éxito en tu vida, no dudes de tu potencial. Todo lo que emprendas esta semana tendrá éxito, ese negocio que tienes en mente o cambio de trabajo fluirán sin problemas. Échale ganas y no te detengas, el universo está de tu lado. Aunque seas trabajador incansable, no todo es laborar, esta Semana Santa es para que compartas con tu familia y amigos, hasta para planear un viaje a la playa o al bosque para recargar energías, lo que es vital para que sigas brillando. Los colores verde y azul te ayudarán a conseguir prosperidad; tu mejor día para que todo fluya con armonía será el martes; tus números de la suerte son 06, 15 y 74, y tendrás días de mucha pasión en el aire, más con las personas de Leo, Virgo y Sagitario. Haz limpieza profunda en tu entorno y vivienda, recuerda que vivir en armonía y deshacerse de lo que ya no sirve es clave para tu bienestar.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 – Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para el amor y negocios te recomiendo rodearte de personas de Cáncer, Leo y Libra. La carta “As de Oros” te anuncia que la fortuna está de tu lado en todo lo que emprendas. Lo más importante en esta Semana Santa es que estés de maravilla en el trabajo y vida personal, así que te toca disfrutar en grande. Se armaron las vacaciones familiares, diviértete y crea recuerdos inolvidables, solo ten cuidado con los excesos, bájale al picante y alcohol para que nada arruine tu paseo. Tu mejor día para que la energía positiva te abrace será el Viernes Santo, aprovecha esa conexión espiritual. Los números de la suerte son 05, 16 y 88, y para atraer abundancia y alegría, usa los colores amarillo y rojo. Serás el signo más bendecido en esta Semana Santa, pide con fe todo lo que deseas, que se te dará lo más pronto posible. Siempre encuentras la fuerza para salir adelante de cualquier problema.

