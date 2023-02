Mhoni Vidente: horóscopos del fin de semana del 24 al 26 de febrero (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de febrero.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 – Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Mago”, la cual significa que pasarás un fin de semana de reconciliación amorosa y de muchas alegrías. Recuerda que a veces tu carácter te hace pasar malos momentos, así que aprende a ser más tolerante con las personas que te quieren. Tu carta dice que es momento de hacer un negocio los fines de semana para aumentar tus ingresos y realizarte como profesional. También, te llegará un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 07 y 21, cómpralo el viernes, será tu mejor día y tu color, el rojo. Te invitarán a un viaje en el mes de marzo con tu familia. Cuida mucho lo que comes, trata de seguir con una dieta saludable. En el amor, seguirás muy enamorado de tu pareja actual y a los Aries solteros les vendrá un amor del signo Leo o Capricornio.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “La Estrella” en el horóscopo del tarot, por lo que este fin de semana tratarás de depurar todo lo negativo que te rodea y dejar los rencores atrás para que la energía positiva esté contigo. También, deberás salir a caminar por las noches y hablar con la Luna y las estrellas, pedir lo que tanto necesitas y verás que se te cumplirá de inmediato. Tus deseos por fin se harán realidad. Esta carta indica que es el momento de brillar en cuestión de trabajo y proyectos propios. Evita discutir con tu pareja y sal a bailar este sábado para que los rayos de la Luna iluminen tu relación amorosa. Tus números de la suerte son 01 y 27, tu color el verde fuerte y comprarás los billetes de lotería el domingo y verás que la suerte te llegará. No te envuelvas en chismes o polémicas que no te favorecen y solo absorben tu energía.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 – Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“El Carruaje”, en el horóscopo del tarot, significa que ya no te niegues a la suerte y no te autosabotees con pensamientos negativos. El tarot te indica que estos tres días serán de abundancia y sorpresas económicas y te recomienda dejar de lado el miedo y las inseguridades en cuestión de trabajo y negocios; son tiempos de triunfar. Vendrá un negocio nuevo los fines de semana, lo deberás aceptar para tener más ingresos. Alguien del signo Aries o Sagitario vendrá a tu vida para hablar de compromiso firme. En juegos de azar, apuesta al rojo y a los números 06 y 55. Sé más discreto con tus planes a futuro para no llenarte de envidias y mal de ojo. Te regalarán una mascota que te dará mucha alegría, cuídala y demuéstrale todo tu cariño. Arreglarás asuntos de papelería, como tu pasaporte y tu visa para irte de viaje a cargarte de energía.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 – Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot, te salió la carta de “El Emperador”, la cual indica que este fin de semana la suerte vendrá a ti con mucha fuerza. Deberás vestirte de colores fuertes y ponerte mucho perfume antes de salir de casa para que esas buenas energías del dinero se queden contigo y puedas empezar un negocio o cambiarte de trabajo. Las energías positivas harán que todos tus planes resulten un éxito. Recuerda que la carta significa que estás hecho para grandes metas en tu vida, así que a pensar en grande siempre. Ni todo el dinero ni todo el amor, debes entender que tu pareja debe estar contigo por amor, no por lo que tienes. Tus números de la suerte son 13 y 40, tu color el amarillo. Trata de jugar este viernes que será tu mejor día.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 – Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Torre”, en el horóscopo del tarot, significa que eres el pilar de tu casa y siempre podrás ayudar a tus seres queridos en lo que necesiten. Es tiempo de construir tu patrimonio, es decir, comprar una casa o terreno para sentir que estás avanzando en la vida; este fin de semana vendrá una revelación divina sobre tu futuro, por lo que debes estar en paz con todos los que te rodean y darte baños de agua bendita que estos tres días serán muy místicos. Deberás tener cuidado con problemas de infección de piel o sexual, yo sé que a tu signo lo domina el sexo, pero siempre con precaución en la vida. Seguirás muy estable con tu pareja amorosa y a los solteros les vendrá un amor del signo de Libra o Aries que será muy importante en tu vida. Tus números de la suerte serán 07 y 11 y tu color, el naranja.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 – Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot obtuviste la carta de “El Sol”, la cual indica que por fin saldrás de todos los problemas económicos que te rodeaban y que la suerte empezará a cambiar para bien el día viernes, por eso te recomiendo ponerte ropa de color amarillo y rojo que sea nueva, preferentemente, para que las energías positivas te rodeen más tiempo, solo ten cuidado, no prestes dinero y no platiques tus logros. El tarot también indica que tienes que mover los espejos de lugar, así como tu cama y colchón para que renueves tu luz espiritual. Tendrás una sorpresa económica el día domingo con los números 09 y 21. Te invitarán a una boda este sábado, te vas a divertir mucho. En el amor, tu carta dice que no tengas ningún compromiso, sal a divertirte. Prepara tu maleta, te irás de vacaciones muy pronto.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 – Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu carta es el “As de Oros”, seguirás con buena suerte en todo lo relacionado con en el dinero y relaciones públicas, es momento de formar un negocio y empezar a tener un patrimonio porque los astros estarán de tu lado. Trata de no ser tacaño contigo mismo, la mejor inversión eres tú, así que debes consentirte, comprarte ropa y cambiarte el look. Durante el viernes debes darte baños con pétalos rojos y girasoles para que la suerte reine más tiempo en tu vida, pero no olvides quitarte los malos pensamientos porque a veces tú mismo te saboteas. Te vas de viaje con tus padres y familia. Recibes una noticia que te dará mucha felicidad laboral. Esta carta indica que en tu vida debes ir al mar y asolearte para que la energía negativa se aleje. Tus números de la suerte son 23 y 50 y tus colores el azul y verde.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 – Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el tarot te salió la carta “Los Enamorados”, esto significa que serán días de mucha pasión y amor verdadero. Debes prepararte para vivir en pareja porque este fin de semana será muy placentero. Aunque a Escorpión le gusta mucho su libertad, son tiempos de madurar y poner en marcha tus proyectos. También el tarot indica que te cuides de las traiciones de tus amigos, por eso debes aprender a no platicar tanto tus asuntos personales a todo el mundo y no cargar con problemas que no son tuyos. Recibes un regalo que no esperabas y tus amigos te invitan a salir de viaje en marzo para ir a la playa. Tendrás mucha suerte en los juegos de azar con los números 06 y 19 y procura vestirte de colores fuertes para atraer la abundancia y fortuna. La carta de “Los Enamorados” indica que pronto vendrá un bebé a tu vida.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 – Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Durante este fin de semana tus números de la fortuna son 05 y 40, además tus colores de la abundancia son amarillo y rojo. En el amor debes cuidarte de las traiciones, por eso debes aprender a no andar con dos personas a la vez, recuerda que eso te puede provocar algún problema y no es sano para tu corazón. Tu carta es “La Fuerza”, esto significa que tu temperamento te causa muchos problemas porque no sabes controlar los impulsos. El tarot indica que debes ser prudente con tus palabras y acciones, te recomiendo darte baños en un río o en el mar para que la abundancia llegue a tu vida y cortes todas las envidias. Recuerda que eres muy bueno para la comunicación y actividades artísticas. Tu signo es fuego y siempre buscas el reconocimiento de los demás, así que trata de tomar un curso los fines de semana.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 – Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de “El Loco”, significa que debes tomar una decisión laboral o personal que hará que cambie tu vida por completo. Recuerda que tu signo es de carácter fuerte y muy determinante, pero esta carta indica que son momentos de crecer en tu vida profesional. “El Loco” también es suerte en cuestión de juegos de azar con tus números 01 y 30, tus colores son naranja y azul y tu mejor día es el viernes. Trata de no confiar tanto en las personas que te rodean para que después no te traicionen. Te recomiendo salir a caminar con los rayos del sol para que la energía positiva crezca a tu alrededor. En el amor no sabrás por quién decidirte, recuerda que no te debes martirizar, puedes salir con todos los que te inviten, solo no tengas ningún compromiso y disfruta las relaciones.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 – Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana tus colores de la abundancia son rojo y naranja, mientras que tus números de la fortuna son 09 y 21. “El Mundo” es tu carta del tarot, significa que tendrás tres días de felicidad y abundancia económica. Ya no tengas miedo de tomar decisiones de cambios en tu trabajo y vida amorosa. El tarot te indica que tendrás éxito en lo que decidas. Durante estos tres días planearás irte de viaje y conocer el mundo porque tu signo está hecho para ser aventurero. Tienes que cuidar mucho tu alimentación y trata de hacer una dieta hogareña. Te llegará la invitación de salir con un amor nuevo que te llenará de emoción, pero debes cuidarte porque un amor del pasado estará hablando mal de ti, trata de quedar en paz con todo mundo. Arreglas este fin de semana papelería de un crédito y la venta de tu carro.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 – Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu carta para este fin de semana es “El Ermitaño”, esto significa que tienes una protección divina muy fuerte, por eso te recomiendo que para estos tres días salgas a caminar con los primeros rayos del Sol para que las energías positivas te ayuden a tomar decisiones correctas para tu vida. Estás atravesando por una buena racha económica y más porque estás de cumpleaños. Por eso tendrás una sorpresa y regalo que no esperabas que te harán muy feliz. Recuerda que siempre es bueno festejarte para que tus amigos y familiares estén felices contigo y no olvides el amor que te rodea. Cuídate de los chismes de un amor del pasado, trata de cerrar ese círculo, no se te ocurra volver atrás y sigue avanzando en tu vida personal. Tus números de la suerte son 23 y 08, tus color el azul y verde y tu mejor día el domingo.

