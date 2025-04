Mhoni Vidente: horóscopos del fin de semana del 11 al 13 de abril (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de abril. Si sientes que financieramente llegas muy apretado al fin de semana, Mhoni Vidente te revela en sus horóscopos si la prosperidad económica llegará a tu vida o qué puedes hacer para que la energía del universo te ayude a saldar tus deudas.

Además, sabrás cómo te irá en los terrenos del amor ya sea si tienes pareja o esperas que alguien aparezca. Mhoni Vidente te dice si los celos provocarán una crisis en tu relación o si el compromiso amoroso se fortalecerá.

Conocerás qué números te favorecerán en los juegos de azar, qué colores te ayudarán a conseguir fortuna, solo recuerda confiar tus planes a pocas personas y así no atraer envidias ni mal de ojo.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 – Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te compras ropa para tus vacaciones de Semana Santa y pagas un boleto de avión u hotel para visitar a un amigo o familiar en el extranjero. Domingo de estar rodeado de personas muy compatibles contigo y te sentirás de lo mejor, pues será un fin de semana para salir de viaje o estar visitando a tu familia. Te invitan a una boda. Arreglas problemas con tu carro. Tendrás un golpe de suerte el día 13 de abril con los números 07 y 88. Recibes un regalo que te va a dar mucha alegría. Recuerda que a tu signo lo domina siempre estar rodeado de personas queridas para sentirse de lo mejor. Viernes de exámenes o estar en un curso de actualización para tu carrera. Ten cuidado con problemas de intestino y trata de no comer mucho picante o grasa, cuida tu salud. Te autorizan un préstamo para iniciar un negocio propio. Hablas con una expareja para solucionar rencores, pero recuerda que la gente no cambia.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te busca un familiar para invitarte a ser padrino en una boda donde la pasarás muy bien. Tendrás un golpe de suerte el día 11 de abril con los números 31 y 77, úsalos en juegos de azar para atraer la buena suerte este fin de semana. Viernes de estar con toda la buena actitud de ser alguien en la vida y te propones empezar un negocio o cambiar de trabajo, ya que te sientes estancado profesionalmente. Te invitan a varias fiestas este fin de semana, pero cuídate de los excesos. Ten cuidado con problemas en los huesos o cadera, trata de no hacer mucho ejercicio, ya que podrías sufrir una lesión. Te invitan a salir y será alguien del signo de Libra o Acuario con quien te llevarás de lo mejor, pero solo será para una amistad. Terminas de hacer tu tesis para por fin poder obtener tu título. Preparas tus vacaciones de Semana Santa o decides irte de viaje unos días con tus amigos o familia.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 – Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Una expareja te busca para volver, recuerda que tienes que cerrar ciclos y dejar que nuevas personas entren a tu vida. Tendrás un fin de semana de nuevas aventuras que te dejarán un gran aprendizaje. Tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 16, y el amor te llegará muy fuerte y sin buscarlo, toma en cuenta que los signos compatibles para ti son Aries y Libra. Trata de no pelear con tu familia, ellos siempre quieren lo mejor para ti. Viernes de estar en un trabajo nuevo o realizando tareas que antes no tenías, y te vas a sentir de lo mejor, pues vendrá con un aumento de sueldo. Te llega un dinero extra y eso te va a servir para irte de vacaciones unos días, así que aprovecha para descansar. Recuerda que tu signo es muy humanista y siempre está buscando el bienestar de la familia y amigos, por eso siempre vas a dar el mejor consejo. Cuídate de problemas de la piel o de tomar tanto sol.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 – Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres muy soñador y eso hace que siempre estés buscando cómo ser feliz. Este mes de abril vendrá a ti lo que tanto esperabas: un amor muy compatible contigo que te hará muy feliz. Tus familiares te buscan para invitarte a un día de campo. Tendrás un golpe de suerte el día 13 de abril con los números 21 y 90. Recuerda que tu signo es agua y siempre está en busca del amor en su vida, por eso siempre tienes una pareja estable; si no ha llegado, pronto estará en tu vida alguien del signo de Leo. Viernes de estar en paz contigo mismo y buscar ya solución a los problemas que tienes a tu alrededor, eecuerda que tu signo siempre busca darle vuelta a las situaciones, pero ya es tiempo de que madures y arregles tus asuntos personales para avanzar. Preparas un viaje para Semana Santa y decides comprarte ropa y zapatos para la temporada de calor. Te buscan para ir a un show o evento deportivo el domingo.

Signo Leo

Recuerda que lo mejor de ti es el ejercicio y estar sano, sigue con tu vida saludable. Te pagan un dinero que te debían. Compras unos boletos de avión de última hora para vacaciones de Semana Santa. Tendrás un golpe de suerte el día 11 de abril con los números 00 y 17, úsalos este fin de semana y manifiesta con energías positivas lo que quieres lograr porque la suerte está de tu lado; aprovecha esta racha. Fin de semana de estar con muchas buenas energías alrededor tuyo. Recuerda que este mes de abril es muy importante para tu signo porque te va a ayudar a crecer más en lo profesional, solo trata de ser constante en tus decisiones. Eres muy entregado en lo amoroso, por eso siempre buscas vivir en pareja y hacer una familia. Este fin de semana será de mucha convivencia con tu pareja. Trata de tomar más agua y cosas naturales para que no tengas problemas de sobrepeso.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 – Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Viernes de estar con mucho trabajo y juntas con tus gerentes, no te presiones a ti mismo, todo va a salir bien. Pides unos días de descanso para Semana Santa y te vas de viaje con tu familia, recuerda que tu signo siempre busca estar con su pareja y familia para elevar tu vibración espiritual. Trata de no comer mucho en estas vacaciones y mantenerte a dieta, ya que te compras ropa. Te regalan unos boletos de avión o un viaje. Recibes una disculpa por parte de un amor del pasado. El sábado tomas un curso o actualizas tu papelería. Le ayudas a un amigo con un trámite legal. Ya no seas tan rencoroso, deja atrás el pasado y vuelve a enamorarte. El domingo estarás analizando un cambio de casa. Ya no lo pienses más: vende tu carro y cómprate uno más nuevo, eso te ayudará a que tu mentalidad esté en un nivel más alto. Tendrás un golpe de suerte el día 13 de abril con los números 23 y 76.

Signo Libra

Este fin de semana viene cargado de energías cósmicas, el viernes 11 de abril se presenta como tu día de la suerte. Las cartas me dicen que una oportunidad de crecimiento laboral y económico tocan a tu puerta, agárrala con fuerza, ya que es tu momento de brillar. La envidia en tu contra anda suelta, guarda silencio sobre tus planes futuros, no le cuentes tus secretos a cualquiera para que no te los salen. Un dinero extra está en camino para ayudarte a liquidar esas deudas que te traen de cabeza, al fin podrás respirar tranquilo. En el terreno del amor veo una ruptura con tu pareja por culpa de los celos sin fundamento, recuerda que la confianza es la base de toda relación y analiza bien la situación antes de tomar una decisión de la que te puedas arrepentir. Una invitación para irte a vivir a otro país podría llegar a tus manos, piénsalo bien, es una oportunidad que podría cambiar tu destino.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 – Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números de la suerte son 32 y 66, úsalos con inteligencia y fe. Este viernes viene con suerte extendida en cuestiones de juegos de azar, la energía astral está de tu lado. También es un día estelar para que cierres esos contratos que han estado rondando en tus planes. Es momento de que veas florecer tus proyectos. Considera que la abundancia también requiere inteligencia. Administra tu dinero con sabiduría, gasta solo lo necesario y evita caer en deudas innecesarias que después se compliquen. La clave está en la moderación. Con ese carisma que cargas, las estrellas te impulsan a brillar en el ámbito social, prepárate para rodearte de amigos, fiestas y convivencia familiar muy placentera. Tu don para hacer amistades estará a flor de piel, disfruta de cada momento y conexión. La terquedad te domina en el amor, las cartas me dicen que es momento de que seas honesto contigo mismo.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 – Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Este 11 de abril el universo te tiene preparadas sorpresas, será un día de cambios sumamente positivos. Estás en una etapa de crecimiento en todos los sentidos, se concreta ese pago de la deuda que dabas por perdida y cerrarás el contrato que tanto anhelabas. Cuida tus nervios, aprende a solar lo que no es tuyo. Te dejas llevar por las energías que te rodean y te pones nervioso por situaciones que escapan a tu control, por lo que es mejor que vivas en paz y enfocado en tu propio bienestar; la tranquilidad es un tesoro. Cupido anda revoloteando, tu pareja te va a sorprender con una propuesta de viaje para esta Semana Santa, preparen maletas y el corazón para disfrutar de momentos inolvidables juntos. Te espera una fiesta donde te la vas a pasar de lo mejor, tu espíritu aventurero y don para convivir te harán el alma de la celebración. Disfruta cada momento y recarga energías positivas.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 – Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana es perfecto para que te reinventes en todos los aspectos y te enfoques en mejorar tu salud. El viernes sentirás una inyección de energía muy positiva. Los astros por fin se alinean para que la felicidad florezca en tu camino, estarás muy optimista y con ganas de conquistar el mundo. Saldrás de viaje por Semana Santa, disfruta de esos días de descanso y aventura. A veces te dejas llevar por la alegría del momento, ten cuidado con vicios y excesos en las fiestas. Tienes que ser más controlado para evitar la cruda moral que puede arruinarte el fin de semana, la moderación es la clave para que disfrutes sin remordimientos. Comprarás ropa para cambiar tu look. Es un excelente momento para refrescar tu imagen y sentirte aún más seguro de ti mismo, así que intenta lucir radiante. Tendrás un golpe de suerte el día 13 con los números 21 y 77. Tu pareja ideal es Virgo o Aries.

Acuario

Deja de pensar en ese amor que ya se fue, cierra ese círculo de una vez por todas, recuerda que tu signo siempre tiene muchos amores a su alrededor, así que ábrete a nuevas oportunidades y deja atrás lo que ya no te pertenece. El universo tiene sorpresas amorosas para ti. La fortuna te sonríe, tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 45, pues la energía de la abundancia está contigo. Este viernes es un día clave para que tomes una decisión muy importante en tu vida laboral, estás en tu mejor etapa para crecer económicamente, así que no te sabotees, eres el signo de la inteligencia, no le temas a los nuevos retos y avanza con determinación y confianza en tus capacidades. Te llega dinero extra por comisiones o un bono de vacaciones, disfruta de esa abundancia y úsala con inteligencia. Realizarás trámites relacionados con seguro social, es un paso importante para tu bienestar.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 – Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un golpe de suerte con los números 38 y 77. Este fin de semana estará lleno de decisiones acertadas, nuevas oportunidades laborales, amorosas y prosperidad, confía en tu intuición y déjate llevar por la corriente de buenas energías. Este viernes es crucial para que tomes decisiones importantes, eres un signo fuerte y necesitas constantemente renovar todo lo que te rodea. Te llegará la propuesta de un trabajo mejor pagado o la oportunidad de iniciar el negocio que tienes en mente, tu carisma y capacidad para guiar no pasarán desapercibidos. En este momento te buscarán para participar en una campaña publicitaria, aprovecha esta oportunidad para brillar y mostrar tu talento al mundo. Recibirás dinero extra por las utilidades que te permitirá darte ese gusto que tanto mereces. Cupido anda flechando corazones para aquellos que están solteros y será con Capricornio o Cáncer.

