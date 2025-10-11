México vs Argentina: dónde ver los cuartos de final del Mundial Sub 20 (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de octubre. El Mundial Sub 20 de la FIFA celebrado en Chile está por entrar en la última ronda de sus juegos de instancia definitiva para conocer al campeón. Para este día, iniciarán los primeros juegos de la ronda de cuartos de final para conocer a los semifinalistas, entre ellos el de México vs Argentina.

Tras eliminar al cuadro local por goleada de cuatro goles a uno, la Selección Mexicana deberá enfrentar a un viejo némesis en copas mundiales. La escuadra albiceleste llega a este partido como uno de los equipos favoritos para llevarse el título tras vencer a Nigeria en octavos.

El equipo de Eduardo Arce deberá enfrentar a un gran equipo y en caso de avanzar, esperar a su rival el cual saldrá de la llave de España y Colombia. La buena noticia para el cuadro nacional es que volverán a tener cuadro completo, esto tras la reintegración de Mateo Levy luego de su conmoción.

La última ocasión en la que México y Argentina se enfrentaron en el Mundial Sub 20 tuvo lugar en la edición 2011. En aquella ocasión, la albiceleste se llevó el encuentro de fase de grupos, además de ello, México culminó el certamen con el tercer lugar.

¿Dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de México vs Argentina?

De acuerdo con la FIFA, el juego tendrá lugar este sábado 11 de octubre en punto de las 17:00 horas del día. El juego tendrá lugar en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, casa de la Universidad de Chile y de la selección andina mayor.

Recordemos que de acuerdo con el reglamento de la competencia, en caso de empate, el juego se irá a tiempos extras. En caso de que el marcador se mantenga en igualdad, la definición por penales determinará a la escuadra que avanzará a las semifinales.

Finalmente, la transmisión del juego estará de la mano de TUDN, Vix y Canal 5, ligándose al juego de la selección mayor frente a Colombia.

