México tiene un “coctel bomba, económico” y un “desorden”, advierten senadores del PAN (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de noviembre. Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Damian Zepeda y Kenia López, consideraron que la política económica del país es un desorden y está creando “un coctel bomba, económico”.

“¿Y qué hace el Presidente? Ponerse a jugar con la certidumbre económica. Que va Herrera al Banco de México, Ay, siempre no. Que ahora nos enteramos que hace unos meses se decidió quitarlo y no le pareció importante, señor Presidente, que había cambiado de opinión. Vean lo que generó la inestabilidad, vean el tipo de cambio. O sea, verdaderamente parece que está jugando el Presidente y ahora se le ocurre poner una propuesta que no cumple los requisitos de ley”, declaró el senador Damián Zepeda.

Explicó que, la Ley del Banco de México marca cinco años de experiencia mínima en altos cargos de dirección monetaria financiera y Victoria Rodríguez Ceja, quien anunció el presidente, Andrés Manuel López Obrador propondrá para integrar la Junta de Gobierno del Banco de México, no cuenta con esa experiencia.

“Y la excepción que se tiene no le permitiría ser Gobernadora del Banco de México. Entonces, presidente, deje de jugar de jugar con la economía. Póngase a hacer el trabajo”, demandó el panista.

En tanto, la vicecoordinadora de la bancada del PAN, Kenia López, explicó que desde agosto pasado, los Morenistas ocultaron la información en torno al retiro de la propuesta de Arturo Herrera para ocupar un lugar en el Banco de México.

“En ese momento era yo presidenta de la comisión de dictamen. Se me solicitó retirar el dictamen, pero nunca se informó que se había retirado la propuesta, que es un tema trascendente. Y me parece que no es algo que se deba de hacer en lo oscurito ni se deba de guardar en un cajón”, declaró la senadora.

Consideró que existe un desorden en el Gobierno, “hay un desorden en Morena y eso genera hoy que los precios o lo que está habiendo de alza, interbancarios, en distintas monedas internacionales es terrible porque, digamos, el Gobierno parece ser que no entiende la trascendencia del poder que los mexicanos le dieron y hoy estamos sufriendo nuevamente este tipo de errores”.

