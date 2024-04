México suspende relaciones comerciales con Ecuador (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de abril. Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Relaciones Exteriores, señaló que México suspendió las relaciones comerciales con Ecuador, y por lo tanto está en pausa las negociaciones de un tratado de libre comercio entre ambos países.

“¿Qué van a hacer los demás estados en relación al tema económico comercial? Es una decisión de cada estado y también yo diría de los mecanismos regionales como Mercosur, por ejemplo”, añadió.

Sobre el asilo político que otorgó México a Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador y actualmente detenido, la canciller dijo que se ha separado el tema de la demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia.

“Nos queremos enfocar a la violación del inmueble, del local, de lo que se refiere a la Convención de Viena en artículo 22, si no me equivoco. Y la parte ya del asilo forma parte de otro conducto, de otro proceso”, añadió.

Puntualizó que Jorge Glas estuvo en la Embajada de México en Ecuador en calidad de “huésped”, “no es una figura jurídica en sí, pero nos daba tiempo para analizar precisamente el expediente”.

Dijo que en diciembre, cuando ingresó Glas, solicitó asilo político el cual se le otorgó el 4 de abril, “quiero decir que además nuestra embajada estaba asediado”.

Bárcena Ibarra acusó que Ecuador pensó que se preparaba la fuga de Glas.

SRE presentará denuncia ante Corte Internacional de Justicia

“Ellos pensaban que nos íbamos a llevar a Jorge Glass en un baúl o no sé cómo, digo la verdad, o en un globo, no sé cómo pensaban. Entonces esa agresión también es muy, como dice el presidente, no somos iguales. No íbamos a violar nosotros mismos una situación de este carácter”, añadió.

Sobre el personal diplomático de Ecuador acreditado en México dijo que se les otorgó un plazo de 30 días para salir del país porque se rompieron las relaciones diplomáticas.

“En este caso se los estamos extendiendo porque efectivamente cuando se rompen relaciones diplomáticas, lógicamente las acreditaciones son parte de este proceso. Pero nosotros les estamos dando más tiempo como por instrucciones del presidente para que ellos tomen sus decisiones de manera soberana”, agregó.

México liderará movimiento mundial de defensa al derecho internacional: AMLO

México va a encabezar un movimiento mundial para proteger a los diplomáticos y hacer valer el derecho internacional, luego de que la policía de Ecuador allanó la embajada mexicana en Quito, señaló este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador en la ‘mañanera’ en Palacio Nacional.

Entre las primeras acciones de México está la presentación de la denuncia contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, pues señaló que el allanamiento a la embajada, ocurrido el 5 de abril pasado, es un hecho “deleznable” que no se debe repetir en el mundo.

Destacó que la violación a la Embajada en Ecuador es un asunto tan delicado que no se limita a lo sucedido en México sino que atañe a todo el mundo y propicia pensar en garantizar la paz, la seguridad, el principio de la solución pacífica, de las controversias.

