México reprueba en inglés: cae al lugar 103; menos de la mitad de egresados lo domina (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de marzo. México se ubica entre los países con menor dominio del idioma inglés a nivel global, lo que impacta directamente en las oportunidades laborales y educativas de la población, de acuerdo con datos de Education First (EF).

El informe sitúa al país en el lugar 103 de 123 naciones evaluadas, además de colocarlo en el último lugar en América Latina en cuanto a habilidades en este idioma.

A nivel educativo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierte que menos del 50% de los egresados de licenciatura cuenta con habilidades funcionales en inglés, lo que refleja una brecha en la formación académica frente a las demandas del mercado laboral.

Estudiantes en su clase de inglés

Impacto en el empleo

El bajo dominio del idioma tiene consecuencias directas en la empleabilidad. Datos del Observatorio Laboral indican que 3 de cada 10 ofertas de trabajo en México requieren conocimientos de inglés, proporción que aumenta en niveles jerárquicos más altos, donde hasta el 80% de los puestos directivos lo exige.

Esta situación se vuelve relevante en un contexto donde empresas internacionales continúan invirtiendo en el país, pero demandan talento con habilidades bilingües.

Rezago educativo y retos estructurales

El estudio señala que el desafío no solo está en el acceso a la enseñanza del idioma, sino en la efectividad del aprendizaje, lo que limita la capacidad de los estudiantes para competir en un entorno global.

Ante este panorama, EF plantea fortalecer el rol de los docentes como eje central del aprendizaje mediante programas como “Teacher on the Road”, orientado a integrar metodologías innovadoras y experiencias globales en las aulas.

Aprender inglés te abre las purtas a altos puestos directivos

Inglés, clave para oportunidades globales

El dominio del inglés se mantiene como un factor determinante para acceder a mejores salarios, empleos en empresas multinacionales, trabajo remoto, certificaciones internacionales y programas académicos en el extranjero.

En este contexto, especialistas coinciden en que el reto para México es fortalecer la enseñanza del idioma desde etapas tempranas y garantizar que la capacitación genere habilidades aplicables en la vida profesional.

Publimetro

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