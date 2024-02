“México nos está dando la espalda”: SEP aprueba beca a seis estudiantes en Australia, pero los deja sin dinero en ese país (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de febrero. Seis estudiantes que ganaron una beca de la SEP viajaron a Australia con la confianza de que recibirían el dinero para solventar sus estudios y su estancia en aquél país, sin embargo, la SEP nunca les depositó. Acabaron sus estudios y ahora trabajan para pagar la deuda.

Animal Político buscó a la SEP para conocer las razones por las que no había apoyado a los becarios que seleccionó, sin embargo, hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

“De haber sabido no vengo a Australia”

A la distancia, tres de los seis estudiantes afectados y que fueron entrevistados por este medio, aceptaron que de haber sabido que la SEP no cumpliría con su compromiso y promesa de depositarles sus becas una vez que estuvieran en Australia , no hubiera tomado el avión para irse, literalmente, al otro lado del mundo.

“Ha sido sumamente frustrante para nosotros porque contábamos con ese dinero. Si hubiéramos sabido que no nos apoyarían no nos hubiéramos venido a Australia porque era un dinero que se nos prometió -y nosotros teníamos contemplado- para nuestra manutención”, explicó Rodrigo.

Afirmó tener la intención de regresar al país para poder ayudar a las especies en peligro de extinción, “pero después de atravesar esta situación y que México no me respaldó, sí me hace cuestionarme qué tanto vale la pena regresar sabiendo que no tengo su apoyo”.