‘México esta incendiado, pero no aprobaremos la Guardia Nacional a Sedena’: Rubén Moreira (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de agosto. En el segundo día de la reunión plenaria de los diputados federales del PRI, en Saltillo, Coahuila, el coordinador del grupo parlamentario, Rubén Moreira, criticó el clima de violencia en algunas ciudades del país y reiteró su rechazo a aprobar la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“México está incendiado; según el Código Penal de este país esas son acciones de terrorismo, aquellas que sirven para amedrentar a toda la población, en la bancada vamos a estar siempre dispuestos a debatir los grandes temas nacionales, uno de ellos es la seguridad, lo que no estamos dispuestos es a las imposiciones legislativas que no tienen rumbo, y esa es la propuesta de Guardia Nacional que se nos presenta”, expuso el diputado Rubén Moreira, coordinador del PRI.

Aseguró que solo con acciones coordinadas del Gobierno Federal con los estados y municipios se podrá enfrentar la inseguridad.

En tanto el líder nacional del PRI y también diputado federal, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que el Poder Legislativo no se someterá al Ejecutivo federal, por lo que tampoco será aprobada su iniciativa de reforma electoral.

“Y que al Ejecutivo le quede muy claro, el Poder Legislativo es un poder, no es un empleado del poder, su propuesta de reforma electoral y la propuesta de militarizar al país no van a pasar y no van a pasar simple y llanamente porque no tienen consenso y no tienen acuerdo, porque verdaderamente son regresivas y porque en nada ayudan a este país”, señaló el diputado Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.