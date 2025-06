México está al borde del colapso económico: PRI Oaxaca exige un cambio de rumbo inmediato (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de junio. En declaraciones contundentes, la presidenta del PRI Oaxaca, Carmelita Ricárdez, advirtió que México se encuentra al borde de un colapso económico y social, tras años de decisiones erráticas, abandono institucional y falta de una visión clara de desarrollo.

“El país no está creciendo, se está hundiendo. Las cifras del propio Banco de México y de organismos internacionales no mienten: en 2025 no habrá crecimiento económico y para 2026 apenas alcanzaremos un 1.5%. Estamos perdiendo el tren del desarrollo, del nearshoring, del futuro”, sentenció Ricárdez.

La dirigenta estatal subrayó que la incertidumbre jurídica, la improvisación presupuestal y el debilitamiento de las instituciones han alejado a la inversión privada, dejando a millones de mexicanas y mexicanos en un estado de vulnerabilidad creciente. “Hoy, más del 55% de la población activa está en la informalidad porque no hay empleo formal, ni salud pública de calidad, ni educación con futuro”, añadió.

Ricárdez también denunció el abandono total a las comunidades migrantes mexicanas en Estados Unidos. “Mientras se recrudecen las redadas y deportaciones, el gobierno ha recortado el presupuesto consular más del 24% desde 2023. Se dejó solos a quienes han sostenido este país con remesas”, acusó.

En consonancia con el llamado del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, la presidenta estatal insistió en que la situación es crítica y exige un cambio de rumbo inmediato. “Se gobierna con propaganda y no con estrategia. El país necesita certidumbre, liderazgo y un modelo económico que recupere la confianza de la inversión y genere bienestar real para las familias”.

Finalmente, Ricárdez alertó que si no se toman decisiones estructurales y firmes en este momento, México no solo dejará de crecer: “se hundirá en una inercia que puede costarnos generaciones enteras perdidas”.

