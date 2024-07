México arranca París 2024 con brillante actuación en tiro con arco femenil (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de julio. La delegación mexicana abrió su participación en los Juegos Olímpicos París 2024 con una actuación brillante de las mujeres en el arranque de las competencias de tiro con arco.

Con mucha fe, las atletas aztecas se abrazaron y rezaron junto a sus entrenadores previo a tirar sus primeras flechas en la Explanada de los Inválidos.

Una experimentada Alejandra Valencia, que llega a esta cita como subcampeona del mundo, fue la encargada de comandar a un joven equipo femenil integrado por Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, que está viviendo su primera justa olímpica.

Después de 72 flechas, la medallista en Tokio 2020 hizo efectiva su experiencia al colocarse como la octava mejor posicionada de la etapa clasificatoria, al sumar un total de 669 puntos. Mientras tanto, Ana Pau y Ángela terminaron en el lugar 20 y 24 con 659 y 658 unidades respectivamente.

Dicho puntaje sirvió para que México se colocara como el tercer mejor país en la categoría de equipos femenil, terminando solo por debajo de Corea del Sur y China, por lo que logró su boleto directo a cuartos de final, evitando las dos primeras rondas de eliminación directa el próximo domingo 28 de julio. En la modalidad individual, las tres atletas tricolores buscarán una medalla el 30 de julio.

“Siento que pudo haber sido mucho mejor, lo bueno es que quedamos también en tercer lugar en equipo, que es algo que estábamos buscando poder entrar entre las mejores cuatro y queda seguir adelante”, comentó para la CONADE Alejandra Valencia, quien también competirá en mixtos junto a Matías Grande.

“Tengo mucha emoción, saber que estamos ahí, todo lo que nos ha costado, pero ahí estamos. No me sentí tirando bien, yo sentía que podía tirar más y pensé que yo no, pero ellas sí y también sacaron la fuerza, somos un equipo y se notó es parte de, lo hicimos bien y salimos adelante ante las adversidades que hubo”, agregó” la sonorense.

¿Contra quién jugarán?

Es importante mencionar que el equipo femenil jugará la ronda de cuartos de final el próximo 28 de julio contra el ganador de Gran Bretaña y Alemania. En individual, Ángela Ruiz se medirá ante la inglesa Bryony Pitman, Ana Pau enfrentará a la estadounidense Jennifer Muciño y Ale Valencia se verá las caras contra la alemana Charline Schwarz. Estos encuentros serán el 1 de agosto.

