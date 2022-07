Metlife, GNP y Banorte aseguradoras con más reclamaciones ante Condusef (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de julio. El aumento de hospitalizaciones, compra de medicamentos, oxígeno o terapias de rehabilitación respiratorias fueron servicios que aumentaron en demanda debido a la pandemia.

La preocupación por la salud hizo a miles de mexicanos incluir una garantía de seguridad a la atención de salud al contratar pólizas de seguros con instituciones financieras. Posterior al inicio de la emergencia sanitaria, bancos y aseguradoras comenzaron a lanzar planes de cobertura para tratar el coronavirus como parte de los padecimientos respiratorios.

Sin embargo, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del INEGI, el número de mexicanos que tenían contratado un seguro disminuyó más del 14% en tan sólo tres años. Pasó de 20.1 millones de mexicanos con tenencia de seguro en 2018 a 17.6 millones durante 2021.

Esto significa que, según las estadísticas recopiladas el año pasado, sólo el 21% del total de población mexicana mayor a los 18 años cuenta con un seguro; de ellos, 16.4% son mujeres y 26.1% son hombres.

El panorama es gris para las instituciones de seguros: las reclamaciones de clientes a sus servicios aumentaron posterior a la pandemia.

Tan sólo en los cinco primeros meses del año, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha recibido más de 95 mil reclamaciones de usuarios, entre las cuales el 16% corresponde a instituciones de seguros, con 15 mil 107 quejas.

Esta cantidad contrasta en un aumento del 23.7% con respecto al mismo periodo del año 2021, que se habían recibido 12 mil 206 reclamaciones.

En tanto, durante todo el año pasado se incrementó un 46% las reclamaciones en consideración con las recibidas en el primer año de la pandemia. Ya que en 2020 se atendieron 22 mil 351 quejas y para el 2021 fueron 32 mil 752.

LAS ASEGURADORAS QUE MÁS MOLESTAN A LOS CLIENTES

“Llevo 10 años pagando mi seguro con @MetLifeMx y tuve mi primera urgencia de una operación hace 9 meses y es día, que todavía no me pagan. NO LOS CONTRATEN!!! NO sirve su seguro”, es lo que denunció en mayo a través de redes sociales Analacia Ramírez, quien también es atleta mexicana de remo.

Metlife es la institución de seguros con más reclamaciones registradas ante la Condusef, ya que en lo que va del año ha recibido 2 mil 275, mientras que durante el todo el año pasado sumó 4 mil 260 y 2 mil 904 en 2020. Un total de 9 mil 439 de 2020 a la fecha.

Las quejas contra Metlife se acumulan.

Le sigue Grupo Nacional Provincial, mejor conocido como GNP Seguros, que de 2020 a 2022 ha recibido 8 mil 768 reclamaciones en contra de sus servicios. Seguros Banorte está después, con 4 mil 759; Qualitas, con 4 mil 004, y BBVA Seguros, con 3 mil 971.

SE NIEGAN A PAGAR

Las causas más frecuentes de reclamación son que la institución se niegue a pagar la indemnización, que el contrato de cobertura se haya cancelado o la póliza no haya sido aplicada, y casos de inconformidad de los clientes con el tiempo en que la aseguradora se tarda para la reparación del bien afectado.

Estas quejas se presentan principalmente en la Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca y Guanajuato. Mientras que los servicios o productos de cobertura con más quejas son el aseguramiento de daños a vehículos, los seguros de vida personales y de grupo, así como aquellos que cubren accidentes y gastos médicos mayores.

De las 70 mil 2010 reclamaciones que recibió la Condusef de 2020 a 2022, únicamente se reportan 35 mil 537 acciones de defensa concluidas, de las cuales 7 mil 787 han dado un estatus favorable para los clientes y un total de 27 mil 850 con resultados desfavorables.

@emeequis

Compartir