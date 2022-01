“Metiche”: Fox arremetió contra AMLO por exigir a universidad regresar a clases presenciales (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de enero. El expresidente Vicente Fox arremetió contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien durante su conferencia matutina de este martes 4 de enero, pidió a las universidades celeridad para regresar a clases presenciales.

A través de su cuenta de Twitter, Fox Quesada escribió: ““Metiche” hasta donde no te invitan te apuntas!! AMLO llama a universidades a regresar a clases presenciales: ‘Ya se pasaron’” destacó el exmandatario.

Y es que la mañana de este martes, López Obrador reprochó que las universidades mexicanas no han regresado a clases presenciales.

“”Y vuelvo a hacer un llamado respetuosamente a las universidades, porque ya se pasaron; son muchas universidades que no regresan a clases presenciales. Porque nada sustituye a las clases presenciales, además no todos tienen oportunidades de contar con internet, la escuela es el segundo hogar”, señaló.

Desde Palacio Nacional, AMLO habló sobre el regreso a clases en todos los niveles educativos. Destacó que la mayoría de los estados volvieron a clases a nivel básico, y que sólo algunos estados decidieron esperar una semana, pero que de igual forma están preparándose para el retorno a las aulas..

“Nosotros lo que estamos recomendando es que se regrese a clases, no hay problema mayor, aquí vamos a estar informando. Los papás y las mamás nos ayudan mucho, si un niño está con problemas de garganta, se siente mal, pues que no vaya a la escuela y se quede en casa. Si está bien, no hay problema que vaya; hay controles también en la escuela. Tenemos que seguir con clases presenciales”, insistió el mandatario.

Aseguró que los niños se han sentido muy bien con el regreso a las escuelas: “Es cosa de preguntarle a los niños, nos decía la maestra ayer, la maestra Delfina (Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública de México) que han estado visitando escuelas. Las niñas y niños expresan que se sienten muy bien, así como los papás y mamás, y agregar los maestros, que aprovecho para felicitarlos; sobre todo los de educación básica, se sienten muy bien los niños”, dijo.

Fue entonces que retomó su llamado a las instituciones de nivel superior, pues “es donde lo están pensando bastante, entonces yo creo que ya es tiempo de que se normalice todo lo educativo”, recalcó ante las críticas que se han hecho sobre el riesgo que implica regresar a clases presenciales

“Si nosotros nos guiamos por estos criterios, imagínense no regresamos a clases. Eso está pasando en otros países donde las autoridades titubean y se dejan intimidar, y entonces dan bandazos. De repente viene esta nueva variante y hay que encerrar a todos, porque los analistas están planteando eso, aunque los médicos estén diciendo otra cosa, pero por temor al cuestionamiento, a las críticas, entonces no abrimos las escuelas. Imagínense si les hacemos caso. Además, con el enojo que traen andan ofuscados, pues cualquier cosa les parece mal”, apuntó.

Aunque el gobierno insiste en negar que México atraviesa por la cuarta ola de casos de COVID-19, las cifras de las propias autoridades demuestran que hay un alza significativa en los contagios del coronavirus.

Hasta el lunes 3 de enero, la Secretaría de Salud federal reportó 2,871 nuevos casos y 37 defunciones, para dar un total de 3 millones 993 mil 464 casos positivos confirmados desde el inicio de l a pandemia en México, mientras que el total de defunciones confirmadas en México por Covid llegó a 299 mil 581.

No obstante, esto representa un incremento del 63% en los casos de COVID-19, en la semana epidemiológica 51.

Pese al incremento de casos por COVID-19 de las últimas semanas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseveró que en la capital del país no hay alarma por esta situación, ya que no hay un incremento en las hospitalizaciones.

“Este incremento en los casos de COVID-19 que hemos tenido, también para su tranquilidad, no se ha manifestado en un incremento en las hospitalizaciones. Sí son casos de contagios, pero todavía no se manifiesta en lo que debería alertarnos mucho que es la enfermedad grave y vamos a seguir vacunando. Está demostrado que la vacunación es la mejor manera de protegernos contra el COVID-19″, aseguró el lunes 3 de enero.

“No hay ninguna alarma, digamos en la ciudad, frente al incremento de casos dado que no se representan en términos de hospitalizaciones, y la otra parte importante es decir que hay contagios, pero la enfermedad no es grave eso es gracias a la vacunación”, insistió.

Sin embargo, este martes 4 de enero, el gobierno capitalino anunció la reapertura de módulos para detectar el virus.

La Secretaría de Salud de la ciudad informó que en los 117 Centros de Salud el horario para la aplicación de pruebas será de 8:00 a 14:00 horas y se reabastecerán los insumos para duplicar el número de pruebas a 200, por lo que se podrían realizar hasta 23 mil 400 tests diarios.

A partir de este martes también se reinstalarán módulos de pruebas de antígenos en las plazas comerciales Zentralia, Pabellón Universidad, Centro Comercial Santa Fe, Parque Las Antenas, Parque Vía Vallejo, Centro Comercial Perisur, Chedraui Aragón y Fórum Buenavista; y en cada módulo se repartirán 50 fichas para la realización de pruebas.

Pero además, la próxima semana se habilitarán los macro quioscos para realizar pruebas rápidas de detección de Covid-19.

Información de:https://www.infobae.com/

Compartir