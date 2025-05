Metamorfosis en el Congreso: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de mayo. Otra vez el Fobaproa volvió a desatar pasiones, gritos, descalificaciones entre el oficialismo y la oposición. Hubo hasta recomendaciones de “tomarse un té de tila, manzanilla y pasiflorina” para calmar los ánimos.

Nada más que ahora se invirtieron los papeles en la sesión de la Comisión Permanente que siguió al cierre del periodo ordinario de sesiones Febrero-Abril.

Juzgue usted:

La oposición pide hoy que se dejen de pagar los 50 o 60 mil millones de pesos anuales que nos cuesta esa deuda. (La cifra es del diputado priista Rubén Moreira.)

Morena, por el contrario, mantiene su postura de seguir pagando esa deuda “por responsabilidad”, según el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.

Ambos sostuvieron un debate personal que le sirvió al priista para decirle sus” verdades” a Ramírez Cuéllar. Desde su escaño apuntó:

“Usted endeudó al país. Peña Nieto dejó 10.5 billones de deuda. Andrés Manuel dejó 18 billones de pesos y cuando termine el año que entra van a ser 20 billones de pesos.

“Esa es una tragedia y la hizo usted que vota el Presupuesto y la Ley de Ingresos. Yo no voté ningún Fobaproa, pero usted sí votó esas deudas.

“Usted esta matando a los niños, porque no hay vacunas. Usted no le pone presupuesto. Usted votó un tren que no circula, un aeropuerto que no tiene vuelos, una línea aérea que no tiene aviones, una refinería que no ha refinado una tina”, subrayó.

En el debate salió a relucir que el costo original de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, era de 8 mil millones de dólares. Van en 21 mil millones de dólares y contando.

Ramírez Cuellar, quien era barzonista cuando se aprobó el Fobaproa, reviró con la afirmación de que PAN y PRI aprobaron la conversión de deudas privadas en deudas públicas.

“Eso es lo que aconteció y todavía, a esas alturas, estamos sufriendo las consecuencias de ese hecho tan vergonzoso para la historia de nuestro país.”

***

Más tarde, en rueda de prensa, le pedimos a Moreira que abundara en el tema. No sólo abundó, sino que lo extendió:

“Estamos en medio de la embestida de un estado que se quiere convertirse en una entidad autoritaria y dictatorial. Quien no lo esté viendo comete un error”, dijo.

Y enfocó sus baterías en la famosa Agencia de Transformación Digital que se crea con la iniciativa para una nueva Ley Telecom que, a partir de mañana, será revisada en foros en los que participaran las partes involucradas.

“Esa agencia tiene rango de secretaría de Estado. Puede bajarle el switch a todo”, dijo Moreira.

El diputado coahuilense incluyo en su respuesta Ley se Seguridad e inteligencia. Destaco que la citada Agencia de Transformación forma parte del Consejo de Seguridad.

Pregunto: ¿No nos estamos dando cuenta de que es un ente dictatorial?

***

No faltó el tema de Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, y su propuesta de retirar la concesión a una televisora ( TV Azteca.)

“Fue aplaudido y festejado en el Consejo Nacional de Morena”, subrayó el ex gobernador de Coahuila.

Alertó: “Están desmantelando la democracia en este país. Vienen elecciones de jueces seleccionados por el oficialismo. Quitaron los órganos autónomos. ¿Dónde nos vamos a defender? ¿Dónde nos vamos a informar?” Se preguntó.

El nombre del ex presidente Zedillo volvió a salir para descalificarlo.

La diputada morenista, Dolores Padierna, abrió la agenda política con una embestida al Fobaproa, al que calificó como “el fraude más grande de la historia de México”.

Calificó a Zedillo de “aval de las ambiciones y voracidad” de los banqueros.

Pero al argumentar porque hay que seguir pagando el Fobaproa, utilizó argumentos similares a los que Zedillo esgrimió cuando se aprobó en el Congreso el Fobaproa, un 12 de diciembre de 1998.

“No pagar la deuda significaría incrementar las tasas de interés. México ya no podría renegociar la otra deuda. Habría mucha inflación, desempleo y caída de ingresos”.

¿Usted entiende al oficialismo? Yo no.

***

No me canso de repetir que Noroña es el presidente de la mesa directiva del Senado más parcial que he visto en décadas. Le quedó muy grande el cargo.

Una y otra vez ha ignorado su tarea de velar por el equilibrio en las libertades de los legisladores y los grupos parlamentarios. No se ha enterado que representa al Senado y no a Morena.

Ayer ordenó que le cerraran el micrófono al diputado del PRI, Rubén Moreira. Tuvo ríspidos intercambios con la aguerrida senadora del PAN, Lilly Téllez cuando abordaba el tema de Paco Ignacio Taibo.

A Dolores Padierna le dio diez minutos para exponer su intervención sobre el Fobaproa y a los demás grupos parlamentarios sólo cinco.

Afortunadamente su encargo como presidente de la mesa directiva termina en agosto próximo y ya ha dicho que no se va a reelegir.

FIN.

