Messi se va del Barcelona tras 21 años, pero promete volver (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de agosto. Traten de no llorar, si es que pueden, juanáticos. En una emotiva conferencia, Lionel Messi se despidió del Barcelona. Después de 21 años se separa del club con el que lo ganó todo y del que nunca se imaginó irse. Tras un momento en el que se le cortaban las palabras por algunas lágrimas, Leo dejó estas frases:

Rompe en llanto

Discurso de despedida de Messi

“Buenos días. No sé si voy a poder hablar. En estos días, estuve pensando y dándole vueltas a ver qué podía decir. La verdad es que no me salía nada, estaba bloqueado. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años y hacer mi vida acá. No estaba preparado. El año pasado, con el burofax, sí estaba convencido, pero este año estaba convencido de seguir acá, de seguir en nuestra casa, que era lo que más queríamos. Siempre sobrepusimos el bienestar nuestro y seguir disfrutando de la vida en Barcelona, en lo deportivo y en lo cotidiano, que es maravillosa. Hoy me toca despedirme de esto. Son muchos años acá, llegué siendo muy chiquito con 13 años y después de 21 años me voy con mi mujer y mis tres hijos catalanes-argentinos. Esta es nuestra casa.

Me toca agradecer todo lo vivido a mis compañeros y a la gente del club, incluso a los que no vemos. Siempre intenté de manejarme con humildad, respeto y así lo hice con todo el mundo de esta casa. Espero que esto sea lo que quede de mí, a parte de darle muchas cosas al club. Pasé muchísimas cosas hermosas, también malas, pero eso me hizo crecer. Lo di todo por este club y por esta camiseta desde el primer día que llegue hasta el último. Me voy más que conforme. Me hubiera gustado despedirme de esta manera, nunca lo pensé, pero me hubiera gustado hacerlo con gente, en el campo. Me hubiera gustado sentir una última ovación. Los extrañé mucho durante la pandemia, quería escuchar una ovación con mi nombre. Si lo hubiera imaginado sería con el estadio lleno y pudiéndome despedir bien. Se dio así, pero quiero agradecer todo el cariño de estos años. El cariño de la gente siempre fue el mismo y sentí el reconocimiento y amor de este club.

Ojalá pueda volver a este club, en lo que sea. Ojalá pueda aportar para que este club siga siendo el mejor del mundo. Seguramente en estos momentos me olvido de muchas cosas, no estoy en las mejores condiciones. Mejor que pasemos al turno de preguntas. Gracias a todo el mundo”.

Ovación de sus compañeros

Preguntas y respuestas

“Es muy difícil quedarme con un momento. Son muchos años, muchas cosas vividas. Quizás el momento que me tocó debutar fue el momento de todo, fue hacer mi sueño realidad. Todo lo que vino después fue maravilloso”.

“Yo hice todo lo posible. El club dijo que no se pudo por un tema de LaLiga, pero escuché muchas cosas de que porqué no seguía. El año pasado no quería quedarme, pero este año sí”.

“El PSG es una posibilidad, pero a estas alturas no tengo nada con nadie. Cuando salió el comunicado tuve varias llamadas de clubes interesados. Todavía no hay nada cerrado, pero estamos hablando”.

“Crecí con los valores de este club e intenté manejarme con humildad y respeto, llevando la camiseta del Barça. Quiero que se me reconozca por eso además de por lo que hice en el campo. Soy un agradecido por mi carrera, con los títulos ganados y también en las derrotas. Son unas imágenes muy lindas. Los festejos con la gente, poder celebrar con mi mujer y mis hijos. Tengo muchas por recordar”.

“Ha sido el momento más difícil. He tenido muchos momentos duros y derrotas, pero esto ya no vuelve. Es el final en este club y empieza otra historia. Es uno de los momentos más difíciles”.

“Tristeza, mucha tristeza, porque me voy del club al que amo. No me lo esperaba, siempre fui de frente diciendo la verdad. El año pasado quería irme, éste no. Por eso la tristeza”.

“En el Barça seguirán viniendo jugadores. El club es más importante que cualquiera y la gente se va a acostumbrar. Al principio va a ser raro, pero vinieron grandes jugadores y tienen una gran plantilla”.

“Obviamente que sí (sobre el homenaje). No será ahora, pero para esta gente estoy dispuesto a cualquier cosa”.

“Todos teníamos claro de que yo iba a llegar y lo teníamos todo arreglado. Siempre fuimos sinceros por mi parte, nunca engañé a la gente”.

“Fue un baldazo de agua fría, muy triste, duro. Hasta el día de hoy estamos asimilándolo como podemos. Cuando me vaya de acá me van a caer más las fichas todavía, pero lo importante es que voy a estar arropado de mi familia y que voy a seguir jugando el futbol. Cuando vuelva a jugar se me pasará un poco todo esto”.

“La gente del Barça me conoce, sabe que soy un ganador y quiero seguir compitiendo. Quiero seguir así, sumando títulos. De paso quiero felicitar a Dani Alves por el oro olímpico, voy a pelear por alcanzarlo. Esta es mi mentalidad. La gente me conoce de sobra para cuestionarme, tengo que buscar mi camino para seguir compitiendo y ganando”.

“Fue una boludez (la foto con los jugadores del PSG). Yo había hablado con Di María y Paredes para encontrarnos en Ibiza. También me llamó Ney y me dijo que estaba en Ibiza. Les dije: ‘vengan a mi casa’ y comimos todos e hicimos una foto, nada más. Me decían de ir a París, pero fue una casualidad. Se le dio mucha importancia, no hay nada raro. Fue solo una foto de amigos, que compartimos en vacaciones”.

“Me queda la espinita de haber ganado otra Champions más. Estuvimos muy cerquita en la semifinales del Liverpool y en las semifinales contra el Chelsea con Pep. Pudimos haber ganado otra Champions, pero no me arrepiento de nada. Siempre intentamos dar el máximo, pero es verdad de que nos quedó la espinita de haber ganado alguna más. Mi objetivo es seguir ganando alguna Champions e intentar agarrar a Dani. Voy a intentar acercarme, por lo menos”.

“Yo había bajado el 50% de mi ficha y después no se me pidió más nada. Lo que dijeron después de que me pedían el 30% más es mentira. Eso no son verdades”.

Compartir