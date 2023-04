¡Meryl Streep triunfa! La actriz ganó el premio Princesa de Asturias de las Artes (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de abril. Meryl Streep ganó uno de los premios más prestigiosos de España por “dignificar el arte de la interpretación”, dijo el jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes el miércoles.

En sus casi cinco décadas en las pantallas, Streep has “ha desarrollado una carrera brillante encadenando interpretaciones en las que da vida a personajes femeninos ricos y complejos, que invitan a la reflexión y a la formación del espíritu crítico del espectador”, señaló el jurado en su acta.

La actriz, de 73 años, atesora múltiples galardones, incluyendo tres Óscares por su trabajo en “Kramer vs. Kramer” (”Kramer contra Kramer), “Sophie’s Choice” (“La decisión de Sophie”) y “The Iron Lady” (“La dama de hierro”).

El galardón, que incluye un premio económico de 50 mil euros, es uno de los ocho que reparte anualmente la Fundación Princesa de Asturias.

En los próximos días se darán a conocer los ganadores de las demás categorías, incluyendo Comunicación, Ciencia o Deportes. Las bailaoras de flamenco Carmen Linares y María Pagés ganaron el premio el año pasado.

Entre los galardonados están también el director inglés Peter Brook y los realizadores estadounidenses Martin Scorsese y Francis Ford Coppola.

La ceremonia de entrega de los premios se celebra en octubre en Oviedo, una ciudad del norte de España.

¿Quién es Meryl Streep?

Uno de sus personajes más icónicos es el de Miranda Prestly en la película ‘El Diablo Viste a la moda’, que protagoniza con Anne Hathaway.

Meryl Streep, comenzó sus estudios artísticos a los doce años con las clases de canto y ya en el instituto sumó las de interpretación.

Su carrera de actuación inició en los teatros de Nueva York y actuó en producciones de Broadway como el reestreno en 1977 del drama de Antón Chéjov El jardín de los cerezos.

Meryl Steep también es miembro del consejo asesor de la organización Equality Now y en 2018 participó en el documental This Changes Everything, sobre la discriminación de género en Hollywood.

Información de:AP/Vía:El Financiero

