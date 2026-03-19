Menú de bloqueos de la S-22 en su segundo día de paro de 72 horas (13:10 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de marzo. Por segundo día maestros de la Sección XXII mantienen su paro de actividades de 72 horas con tomas de tiendas transnacionales y casetas de peaje.

En la ciudad se observa la presencia de manifestantes impidiendo los accesos a tienda departamental de Liverpool y Soriana en Plaza Oaxaca.

De igual manera, hay manifestantes en Sam’s y en la Macroplaza como parte de las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para demandar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la reinstalación de la mesa de diálogo con la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN), para tratar temas fundamentales como la abrogación de la reforma a la Ley del ISSSTE y la abrogación de la reforma educativa.

También los integrantes del magisterio oaxaqueño quienes se movilizaron desde ayer con el 80 por ciento de su membresía mantienen tomada los accesos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ubicada en García Vigil sin afectar la vialidad en el lugar.

Otro grupo de profesores se manifiestan bloqueando los accesos a Ciudad Judicial, Ciudad Administrativa y la Planta de Pemex.

Mientras que las regiones del estado, maestros de la región de la Costa tomaron la caseta de cobro de Barranca Larga dando paso libre a los conductores que se trasladan de Oaxaca a Puerto Escondido y viceversa.

También hay presencia de manifestantes en la caseta de peaje de Huitzo con paso libre a los conductores.

En la región del Istmo de Tehuantepec los maestros accionaron este día en la avenida Oleoducto, calzada de la Refinería y el camino a Huilotepec, en la ciudad de Salina Cruz.

En la región de la Sierra de Flores Magón o Cañada se apostaron en el kilómetro 61+500 de la carretera 135 en la ruta Teotitlán de Flores Magón-Tehuacán, Puebla, a la altura del taller mecánico impidiendo la circulación en la zona.