Mensaje del Arzobispo de Oaxaca a las madres (10:10 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de mayo. A ti que eres mujer te saludo y te manifiesto mi gran respeto por ser quién eres, y si eres una Madre quiero decirte unas palabras en este día.

Aprovecho este medio tan efectivo para hacer llegar mi saludo y mi felicitación a toda mujer que por gracia de Dios y por voluntad de colaborar con Él en la creación, es una Madre.

Toda Madre es una gran mujer para mi, de ellas recibimos todo el amor y toda la entrega. Gracias Mamá porque a diario té sacrificas por tu (s) hijos e hijas, perdón porque en muchos momentos no te han agradecido todo lo que has hecho por ellos, más bien han pasado a veces la vida reclamando mas y más, sabiendo que no les puedes o debes dar lo que piden.

Mamá permíteme hablarte cómo si yo fuera tu hijo: a veces te he hecho sufrir y llorar, no he sido el gran hijo que tú has querido para ti, pero desde mi corazón te digo… tú si has sido una gran Madre para mi. Bendigo a Dios por tu amor y bondad para conmigo y pido para ti te recompense con el cielo. Felicidades Mamá en este y todos los días. +Mons Pedro

