Menores no localizados en la Mixteca, relacionados con problemas en el hogar: Vicefiscalía (14:30 h)

Huajuapan de León, Oax.6 de mayo. La Vicefiscal Regional de Justicia en la Mixteca, Hilda Cabrera Domínguez, informó que existen muchos factores que influyen para que los menores de edad abandonen a su familia, entre ellos, los problemas en el hogar y la adolescencia.

Aclaró que hasta el momento no tiene ningún menor desaparecido en la región, que únicamente se han presentado casos de menores no localizados, es decir, que no se encuentra con amigos, familiares y tampoco contestan las llamadas o mensajes de texto.

“Desafortunadamente ha habido muchas no localizaciones, y también es importante decir que, del 100 por ciento de los no localizados, igual número han sido encontrados por la Fiscalía General del Estado. Ha sido una colaboración interna, entre la Vicefiscalía y el área de No localizados”, señaló.

Recomendó que como padres de familia se debe de estar atento en el comportamiento de los menores o adolescentes, ya que pueden tener problemas en la casa, escuela, con la novia o el novio.

Refirió que para la Fiscalía es primordial investigar la no localización de los menores de edad, debido a que su vida puede estar en riesgo, ya que se desconoce en ese momento el motivo del porqué abandonó su hogar.

“Desde el momento que la persona o menor no es localizado, se hace una red, le hablas a la familia, al amigo, cuando nadie ha visto a la persona, en ese momento se realiza la respectiva denuncia ante la Fiscalía. De manera simultánea nos comunicamos con el área de DNOL y se hace la ficha, ya sea Alerta Amber, Alerta Rosa, etcétera. Todo de manera responsable y con un protocolo aplicable al caso”, detalló.

Expresó que el protocolo se determina de acuerdo a la narrativa de los hechos, lo que ayuda a dar golpes certeros, es decir dar con el paradero de la persona lo antes posible, ya que de lo contrario podrían realizarse búsquedas incorrectas.

