Menor reportada como desaparecida asegura que se fue voluntariamente de su casa en Huajuapan (11:00 h)

Huajuaoan de León, Oax. 30 de julio. Una menor de edad identificada como Dana Paola López Perea, fue reportada por su familia como desaparecida el pasado 11 de julio, luego de ser vista por última vez en la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca.

Tras la difusión de la ficha de búsqueda por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (DNOL), de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, la adolescente reapareció a través de un video grabado por ella misma donde pide que la dejen de buscar porque no va a volver con su familia.

“Yo soy Dana Paola, la persona que están buscando, no estoy desaparecida, ni tampoco me pasó nada como muchos piensan, yo me salí de mi casa por voluntad propia, por cuestiones familiares.”, indicó.

Agregó que se comunicó con sus familiares para decirles que estaba bien y que la dejarán de buscar, pero le respondieron que no harán nada, y tampoco van a ordenar el retiro de las publicaciones de la ficha de búsqueda.

López Perea, de 16 años de edad, refirió que realizó el video para avisar que la dejen de buscar, porque no está desaparecida y tampoco le pasó nada.

Insistió en que se salió de su casa por problemas familiares, y que no regresará.

