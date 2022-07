Menor habría matado a sus 3 hermanos para después quitarse la vida (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de julio. La policía sospecha que un menor fue quien le disparó a sus tres hermanos para después quitarse la vida; los cuatro murieron.

Elementos de la policía de Alaska fueron quienes encontraron a los cuatro niños sin vida con heridas de bala dentro de un domicilio.

Las autoridades sospechan que el menor de 15 años fue quien le habría disparado a sus tres hermanos de 8, 5 y 17 años para después quitarse la vida.

Los agentes se enteraron de la existencia de este tiroteo gracias a una alerta durante la tarde del pasado martes, según la estación de NBC KTUU.

Asimismo la policía explicó que los padres no estaban en casa porque tuvieron que salir por un incidente, de acuerdo con lo informado en The Associated Press.

El portavoz de la policía estatal, Tim DeSpain mencionó que se investigará el origen de esta tragedia moral.

Además detalló que el arma de fuego era de la misma familia.

Finalmente se reportó que otros de los tres hermanos del chico que son menores a los 7 años no resultaron heridos.

24 Horas

