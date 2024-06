¿Megatriunfo o Megafraude? Víctor Sánchez Baños (06:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de junio.

· Oficialismo, tenía victoria en la bolsa

· Exageradas trampas y marranadas

· INE espantado por exceso de votos

· Ríos de efectivo; operación excesiva

· Miles de inconsistencias y abusos

· Dinero gratis, ¿dónde me formo?

· Clase media aniquilada en EDOMEX

· Difícil anular comicios presidenciales

Haz que tus familiares te reverencien más que te teman, pues el amor sigue a la reverencia, más el temor al odio.

Demóstenes (384 AC-322 AC) Político ateniense.

Analistas, catedráticos, estudiosos y políticos de oposición y oficialistas, se rompen la cabeza para explicar lo que pasó la noche del domingo 2 de junio. ¿Fue un megatriunfo o un megafraude?

No comprenden el exagerado porcentaje con el que ganó Morena sobre la alianza opositora.

Me informaron que en el búnker de Guadalupe Taddei, presidenta del INE y un grupo de exquisitos “analistas” tenían el resultado del conteo rápido, estaban alarmados por los resultados que llegaban del conteo rápido. Sabían del triunfo de Claudia sobre Xóchitl, pero con una diferencia de unos 5 a 8 puntos.

Sin embargo, al ver el resultado entraron en pánico. No sabían si la encuesta de salida tenía bases científicas y si era prudente darla a conocer.

Hicieron llamadas telefónicas, nadie sabe a quienes, para consultar y tratar de confirmar el resultado rápido. Tardaron casi 3 horas en dar su decisión.

Al final lo hicieron, a la media noche, ya que la tendencia era irrefutable.

También sabían del monumental número de inconsistencias, robos de urnas y agresiones contra electores; se cuentan por miles. Pero, no serán suficientes para anular la elección presidencial.

Sin embargo, el problema más grave fue la manipulación en las mismas casillas, la compra documentada de votos a pie de urna, la intimidación al elector en zonas donde ganó la oposición y una larga lista de delitos electorales que no deben quedar impunes.

No queda duda que el pánico de los altos mandos de Morena de perder los comicios, luego de manifestaciones multitudinarias en todo el país y el extranjero con la Marea Rosa, los llevó a hacer trampa.

Tenían el triunfo en la bolsa, pero los candidatos a gobernadores y alcaldes, con bolsas millonarias, salieron a ganar a billetazos.

Pero, se les pasó la mano e hicieron increíbles algunos triunfos.

En sus tiempos al frente del gobierno, los opositores usaron las mismas técnicas para amacizarse en el poder, unos marranos. Estos, guindas, además de marranos, atascados. Todo, quedó documentado.

PODEROSOS CABALLEROS

PROPUESTAS AL CAÑO

Les voy a platicar de mi alcaldía, Naucalpan. Nadie, de los votantes de Morena, recordaba una sola propuesta del candidato ganador Isaac Montoya. Tampoco de la candidata panista que buscaba la reelección, Angelica Moya. Entrevisté a unas 30 personas de las zonas populares y todas afirmaron que “todos son igual de rateros, pero los de Morena salpican”. Quedé azorado. Aunque moralmente no lo puedo entender, fue una realidad. Los programas sociales fueron usados magistralmente por López Obrador para ganar la elección. A la hora de votar, el elector lleva en sus mentes las acusaciones de corrupción en contra de la clase dorada de Morena, pero ello, no influyó en su apoyo. No votaron por propuestas, sino por mantener los programas sociales. Dinero gratis, ¿dónde me formo?

CLAUDIA, SERÁ PRESIDENTA

El único camino para evitar que Claudia Sheinbaum llegue a Palacio Nacional, es demostrar que en el 30% de las casillas o distritos, se realizaron acciones para inhibir o coaccionar el voto. Esto, para demostrarlo es materialmente imposible. Sin embargo, los abogados de Xóchitl Gálvez, así como los líderes de oposición Alejandro Moreno, Alito, Marko Cortés, del PAN y Jesús Zambrano, del PRD, estiman que pueden demostrar que hay irregularidades en el conteo de votos, ya que los resultados de las actas en casilla y los mostrados en el conteo rápido del PREP, no coinciden; afirman además que fue una elección de Estado y acusaron la intervención directa del Presiente López Obrador y del crimen organizado en las campañas y elecciones. Pero, en ningún momento sugieren fraude. No está en duda que haya ganado, sino la forma en que intimidaron a la población con el retiro de los apoyos sociales y con amenazas directas al electorado.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

BANCO AZTECA

Los atletas que representarán a México en los Juegos Olímpicos de París 2024 tuvieron su primera despedida por parte de Banco Azteca. El próximo 26 de julio de 2024, darán inicio los XXXIII Juegos Olímpicos de verano en la ciudad de París, Francia, donde participarán alrededor de 10 mil atletas de más de 200 países en 32 disciplinas, siendo México uno de los países participantes que enviará a una delegación de más de 80 deportistas en 27 disciplinas. Por ello, Banco Azteca y Grupo Elektra, de Ricardo Salinas Pliego, realizaron una ceremonia para brindarle¿ apoyo a los deportistas mediante un patrocinio.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

