Megatequio de limpieza en las riberas del río Atoyac contribuye a una ciudad segura (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de noviembre.Por instrucción del presidente municipal Ray Chagoya, vecinas y vecinos y personal del Municipio de Oaxaca de Juárez participó en un Megatequio de recuperación y limpieza en las riberas del río Atoyac, reforzando el compromiso de esta administración con el rescate del afluente y la construcción de una ciudad más limpia y segura.

Durante la jornada, servidoras y servidores públicos de diversas áreas se coordinaron para realizar actividades de mantenimiento como limpieza de jardineras, levantamiento de basura, poda de pasto y pintura en canchas y espacios de uso comunitario. Estas acciones contribuyen a mejorar el entorno inmediato y a fortalecer el orden en una zona de alta movilidad para vecinas y vecinos.

El Gobierno Municipal destacó que este Megatequio forma parte de la estrategia permanente de Ciudad Limpia, impulsada por Ray Chagoya, quien ha insistido en la importancia de recuperar el espacio público, atender zonas históricamente rezagadas y avanzar en el rescate integral del río Atoyac.

La administración municipal reiteró que continuará promoviendo acciones de mantenimiento, orden y recuperación urbana, poniendo en el centro la seguridad, el bienestar y el entorno de quienes habitan y visitan la capital oaxaqueña.

