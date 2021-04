Médicos privados cierran Calzada de Tlalpan; exigen vacunas contra Covid-19 (14:15 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de abril. Médicos de diversas instituciones de salud privadas que exigen ser vacunados contra Covid-19, han bloqueado Calzada de Tlalpan.Galenos, paramédicos y enfermeras mantienen bloqueos a la altura de la Calzada de la Virgen, y Canal de Miramontes.

El personal ha señalado que no han sido tomados en cuenta en la inoculación para los trabajadores de salud, como parte del Programa Nacional de Vacunación.Entre sus consignas, señalan “el gobierno no ve y no escucha, personal de salud en lucha”.

Al respecto de los bloqueos, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en su cuenta de Twitter (@OVIALCDMX), indicó:

“Cerrada la incorporación de Viaducto-Tlalpan hacia Anillo Periférico, así como lateral de Anillo Periférico debido a manifestantes. #AlternativaVial Arenal, Prolongación División del Norte y Calzada México-Xochimilco”.

24 Horas/Foto: Cuartoscuro

