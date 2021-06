Médicos modifican protocolos por escasez de medicamentos oncológicos, denuncian padres de niños con cáncer (21:00 h)

De igual manera, detalló que los medicamentos deben llegar a nueve puntos del país, en Ixtapaluca, en Siglo XXI, y Hospital Moctezuma, en la Ciudad de México. Mientras que en el resto de la República, sería en Veracruz, Puebla, Aguascalientes, Nayarit y Oaxaca.

“En ninguno llegó, supuestamente estaban en almacenes. Se me hace rato que no hayan llegado a los almacenes, todos los puntos que fueron comprometidos no se han distribuidos… Es lamentable que el desabasto de medicamentos no tiene para cuando acabar”, culminó Omar Hernández.

Cabe mencionar que los miembros de la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos A.C advirtieron que seguirán alzando la voz y escalando sus acciones, “toda vez que ya no estamos dispuestos a que se nos continúe engañando”.