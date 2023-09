Médico pierde la vida en fuego cruzado en clínica en Culiacán (19:32 h)

Sinaloa, 29 de septiembre. “Un joven doctor quedó entre el fuego cruzado dentro de una clínica de Culiacán, Sinaloa, donde se enfrentaron con total impunidad grupos rivales con saldo total de cuatro personas muertas.

El médico urgenciólogo de La Esperanza, Angostura, no hacía otra cosa más que trabajar cuando le fue arrebatada la vida. ¿Qué van a decir las autoridades? ¿Estaba acaso en el lugar equivocado un doctor que lo único que hacía era prestar sus servicios? No, no lo estaba.

El doctor estaba donde debía estar, quien no estuvo fue el gobierno para detener a unos criminales que tampoco debían estar ahí.