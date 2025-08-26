Mediante operativo Sable detienen a un objetivo prioritario por narcomenudeo en Juchitán (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de agosto. Derivado de un trabajo de inteligencia efectuado mediante la Operación Sable, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo a una persona del sexo masculino identificada como A.S.G., alias “El Pinky”, por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, identificado como uno de los objetivos prioritarios por su probable involucramiento con células directivas en la región del Istmo de Tehuantepec.

La detención de A.S.G., derivó de patrullajes interinstitucionales para reforzar la seguridad en el municipio de Juchitán de Zaragoza, acciones en las que, además de la Fiscalía de Oaxaca y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) adscritos la Vicefiscalía Regional del Istmo, participó la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).

La investigación detalla que, A.S.G. fue detenido tras efectuarle una revisión de rutina, en la que los elementos policiales hallaron entre sus pertenencias decenas de bolsas empaquetadas con la droga conocida como cristal, además que, dentro de su unidad de motor (mototaxi) se le decomiso una báscula gramera y diversos cartuchos útiles.

Por estos hechos, A.S.G. alias “El Pinky”, fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Además, que las investigaciones iniciales permitieron establecer que la persona detenida estaría relacionada con la comisión de diferentes conductas delictivas ligadas a células de la delincuencia organizada que tienen presencia en Juchitán.

Las labores de inteligencia coordinadas con instancias estatales y de la federación son fundamentales para combatir con éxito el fenómeno delictivo, por lo que la FGEO está comprometida a implementar acciones que contribuyan a la seguridad pública, la impartición de justicia y el abatimiento de la impunidad.

