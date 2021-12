Mediante asamblea de delegados, PRI seleccionará al mejor aspirante para consolidar el milagro oaxaqueño: Eviel Pérez (14:15 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 3 de diciembre. El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Eviel Pérez Magaña, encabezó la realización de la asamblea estatal deliberativa y electiva rumbo al próximo proceso electoral, en la que dijo que tendrán hasta el 15 de marzo para registrar al candidato o candidata a la gubernatura de Oaxaca y anunciar si van o no en alianza, aunque esta ya está autorizada por el comité ejecutivo nacional.

En conferencia de prensa, comentó que en la asamblea participaron cuadros distinguidos del partido que construirán la agenda para llegar el próximo 11 de diciembre con las mejores propuestas que permitirán el triunfo en el futuro, con la altura de consolidar el milagro oaxaqueño.

Señaló que el método de selección del candidato a la gubernatura de Oaxaca será por asamblea de delegados si el tricolor decide no ir en alianza con algún otro partido político.

“El llamado es a trabajar con la responsabilidad histórica con la que ha trabajado el PRI, cada proceso electoral es diferente, el PRI es el que ha demostrado mayor capacidad de recuperación como partido, estamos decididos a dar la batalla, mostrando capacidad y respeto a las reglas del INE y de nuestro partido, a diferencia de los de enfrente”.

Por su parte, el delegado Alejandro Guevara, reconoció la presencia de ex funcionarios como Germán Espinoza Santibáñez, o el ex director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Francisco Ángel Villareal, quienes han dado a conocer su intención de contender por la candidatura de su partido.

“Todos son cuadros distinguidos, son hombres y mujeres que tienen un compromiso de respetar la ley, lo que nos interesa es que no haya confundidos ni confusiones para que el PRI triunfe, es una fiesta que la vivimos todos los días, por eso los esperamos ver y saludar en las visitas que este 23 asamblea nos convoca para analizar principalmente el proyecto de país que aspiramos a tener, la estrategia política que atraiga el voto, la vida interna del partido y la nueva perspectiva que debe de tener el PRI”.

Indicó que como PRI ningún partido les ha dado una paliza, ya que han demostrado ser el partido con mayor capacidad de recuperación en un proceso electoral.

“Estamos presentando a un grupo muy extenso de hombres y mujeres que quieren aportar de aquí al 11 de diciembre que en unidad se dedicarán para poder hacer un mejor Oaxaca”.

En ese sentido, el ex secretario de Administración, Germán Espinoza Santibáñez, declaró que como militante del PRI, este era un momento importante para el partido, por lo que en la próxima asamblea deberán presentar lo que los oaxaqueños quieren.

“Yo estoy agradecido de estar aquí, el PRI está más vivo que nunca, hablamos de abatir la deuda, yo aplaudo el quinto informe del gobernador Alejandro Murat en donde se constató como estaba el estado hace seis años, se puede contrastar la ciudad ahora, la gobernabilidad se respira, eso es parte del milagro oaxaqueño por eso como priístas debemos de recordar esto”, manifestó.

Y es que dijo que la actual administración estatal se tuvo que enfrentar a unas finanzas públicas muy complicadas, ya que recibió una deuda de 30 mil millones de pesos entre pasivos y proveedores.

“En el 2019 había una disyuntiva, pagar o no pagar Ciudad Judicial, ese tipo de decisiones tuvo que enfrentar el gobernador, yo se lo he aplaudido, hay que ser claros, los trabajadores de salud tenían una relación laboral que no estaban en el presupuesto, por eso se tomaron esas decisiones y se buscaron soluciones, se ha buscado beneficiar a los médicos y enfermeras no a quienes se vayan a sentar atrás de un escritorio”, comentó sobre la crisis que enfrenta el sector salud de la entidad.

Compartir