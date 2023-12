“Me sostengo en cada línea de esta columna”, asegura Loret sobre supuesto exilio de García Harfuch (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de diciembre. Carlos Loret de Mola, asegura que sostiene “cada línea” de su columna publicada hoy en EL UNIVERSAL sobre la supuesta salida de México del exsecretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, tras haber recibido nuevas amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“El ex secretario lo niega para no dañar la campaña morenista, pero sabe que las amenazas que recibió -y que merecen todo repudio- marcaron su fecha de salida del país, mucho antes de las “vacaciones”. Lo sabe también su círculo íntimo de colaboradores. Me sostengo en cada línea de esta columna”, aseguró luego de que García Harfuch rechazara dicha versión.

El exaspirante a la jefatura de Gobierno posteó esta mañana en la red social X que salió del país por vacaciones y no por amenazas. “En años de carrera he recibido alertamientos,amenazas, anónimos etc. Esto nunca ha sido ni será un impedimento para servir a mi País. Decidí tomar vacaciones después de mucho tiempo y estar con mis seres queridos”, dijo luego de la publicación de la columna de Loret en El Gran Diario de México.

En la columna titulada “Harfuch, fuera del país tras amenaza”, el periodista explica que “fuentes de primera mano” le dijeron que “fue el propio general Audomaro Martínez Zapata, cabeza del Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes Cisen), el que tuvo contacto con García Harfuch para notificarle de esta información que obraba en su poder. Y le dio una recomendación: sal del país de inmediato. García Harfuch se puso en contacto con su jefa, Claudia Sheinbaum, le explicó la situación, y ella le dio luz verde. Sin chistar, el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país tomó vuelo a Europa”.

García Harfuch, hijo de Javier García Paniagua y nieto del general Marcelino García Barragán, sobrevivió a un atentado en junio del 2020 en la zona Poniente de la ciudad de México, cuando era secretario de Seguridad capitalino.

El atentado, en el que fallecieron tres personas, fue ordenado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, y es considerada la organización criminal predominante en México, según la Administración de Control de Drogas (DEA).

El Universal

