Me pone en peligro Isabel Arvide: Gabriela Cano, persona que reclamó el “¡Viva, López Obrador!” (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de septiembre. Luego de que Isabel Arvide, cónsul de México en Estambul, arremetió en redes sociales en contra de la mujer que la increpó durante la ceremonia del Grito de Independencia esta ha respondido.

Gabriela Cano ha compartido un clip en el que responde ante los tweets de Arvide quien, de igual manera, mencionó que presuntamente estaba «borracha y drogada».

En el clip de duración de casi cuatro minutos retomó lo que dijo en la ceremonia del Grito de Independencia en el que Isabel Arvide arrojó un. «¡Viva, López Obrador!».

«Al presidente lo respeto, es el presidente López Obrador. Mi presidente, y yo quiero que termine su sexenio bien. Que corrija, que gobierne que nos lleve a un país hermoso, pero él no va junto con los héroes de independencia», compartió luego de citar el reclamo que realizó la noche del 15 de septiembre.

De igual manera mencionó que Arvide tuvo la «osadía»de equiparar al Presidente con los Héroes de la Independencia y de que estaba faltando al protocolo establecido en estas celebraciones.

Cano también habló sobre los tweets que realizó la Cónsul en la que exhibe su nombre ya que afirma que esto la ha vuelto blanco de ataques en redes sociales.

«Al momento de exhibir mi nombre está rompiendo la ley de protección de datos y me coloca en una posición vulnerable, haciéndome blanco de ataques incluso hay quienes están deseándome hasta la muerte», compartió.

Isabel Arvide de igual manera señaló que Gabriela Cano la buscó para pedirle trabajo, cosa que desmintió la mexicana radicada en Turquía. «A la consulesa solamente la había visto solo una vez antes de la celebración en donde apenas cruzamos el saludo».

Gabriela agregó que igual la funcionaria de México en el país europeo afirmó que ella había compartido los famosos videos en los que le grita a personal del consulado mexicano. «Afirma que yo fui la que editó y filtró los videos en donde se le escucha faltando al respeto y mostrando un total abuso de autoridad contra los empleados turcos que dio como resultado la renuncia de estos e incluso el cambio del personal mexicano en el consulado de Estambul».

Tras acusar a la mexicana de estar en estado inconveniente de igual manera negó que esto fuera cierto e incluso mencionó que está recurriendo al delito de difamación.

«Me acusó en otro tweet de estar borracha y drogada, cosa que también es falsa. Pido que sea tan amable de mostrar pruebas de las cosas que afirma ya que de no hacerlo está recurriendo en el delito de difamación», agregando que en 1997 perdió demandas contra la actriz Sasha Montenegro por el mismo delito.

Sobre su actividad en el país menciona que lleva seis años habitando en Estambul para poner el nombre de México en alto y que ama a su país finalizando con un mensaje de libertad de expresión.

«Todos tenemos el derecho de expresarnos libremente. Desafortunadamente hay muchos mexicanos que no pueden, que no se atreven o que no están en el momento. Pero aquellos que tenemos que la oportunidad de hacer lo correcto tenemos que hacer lo necesario ¡Viva México!».

Aquí el clip completo.

