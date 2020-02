Me gusta Porfirio, me gusta…: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de febrero. Hoy inicio con una lógica y sensata sugerencia que, seguro estoy, no será atendida: utilizar los dos mil millones de pesos entregados ayer por la Fiscalía al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado con el fin de atacar de inmediato las múltiples carencias en los hospitales públicos.

El dinero, entregado en la mañanera por Alejandro Gertz Manero, en presencia del Presidente de la República, está destinado a cubrir los premios de rifa del avión presidencial, programada para el 15 de septiembre.

Los dos mil millones de pesos —y más— pueden reunirse sin problema con la venta de los seis millones de billetes en los próximos seis meses, sin ningún riesgo. Son 100 cachitos que serán premiados con 20 millones de pesos.

Los enfermos graves, por el contrario, no pueden esperar medio año para recibir completo su tratamiento. Muchos enfrentan ya fechas fatales.

¿Será más importante para este gobierno asegurar los premios de su famosa rifa que la salud de los mexicanos? Es pregunta.

* Gertz, por cierto, no deja la Fiscalía General de la República, a pesar de las fuertes diferencias que tiene con algunos miembros del gabinete, en particular con el titular de la Unidad de Investigación Financiera de la SHCP, Santiago Nieto, a quien acusa de no respetar el debido proceso.

“Me han enfermado, me han renunciado, han puesto en mi boca palabras que no he dicho. No han informado de lo que sí hemos dicho”, dijo ayer en la mañanera.

Y más: “Parece que hay grupos a los que estoy molestando, pero es nuestro trabajo”.

El fiscal, por cierto, se reunirá este martes con mujeres de todos los grupos parlamentarios, en la Cámara de Diputados, para aclarar su polémica postura sobre el feminicidio.

* Me gusta Porfirio, me gusta. Ya es un hombre sin agenda. No le importan las consecuencias de sus dichos. Ayer demostró que no sólo Morena sale de su corazón, como se lo dijo al colega Juan Arvizu, sino que la política migratoria de este gobierno le produce náuseas.

Lo dejó claro en el marco del recorrido que realizaron ayer diputados federales por la frontera sur para supervisar el trato que las autoridades migratorias le dan a los centroamericanos que buscan el sueño americano.

“Es una hipocresía —dijo Porfirio— lo que están haciendo las autoridades mexicanas, fundamentalmente las de Gobernación.

“No es que el gobierno no quiera. Es que le está haciendo el favor a los americanos. Siempre lo ha hecho, pero bajita la mano. Ahora Trump, tiro por viaje, nos ordena que no los dejemos pasar”, dijo, entre otras muchas cosas.

Recordó que, en los últimos 80 años, México ha peleado en favor de que sus migrantes pasen hacia Estados Unidos. “Acá hace la tarea que le ordenó Trump: detener centroamericanos”.

Con estas valientes y atrevidas posturas, no le damos a Porfirio mucho más tiempo en Morena.

* Otros diputados que fueron a Chiapas nos dijeron, fuera de grabadora, que fue una visita muy controlada. Les enseñaron lo que quisieron y no les hablaron de los problemas reales. Y, sin embargo, “se pusieron a temblar…”.

No hay memoria de la presencia en esas zonas de los coordinadores parlamentarios y mucho menos de la presidenta de la Mesa Directiva —quien tomó la iniciativa de ir al sur del país.

* A diferencia de los dirigentes de otras ONG, que han optado por el silencio y no se manifiestan, María Elena Morera, presidenta de Causa Común, nos dice que los repetidos discursos contra la corrupción que escuchamos “no van a resolver los problemas de justicia”.

Advierte que al sistema de justicia lo quieren hacer más punitivo, con las reformas al sistema penal se avizoran, pero también con las que ya se aprobaron.

Menciona, por ejemplo, la ampliación del catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa y aprobación de la Ley de Extinción de Dominio (que pone en riesgo el derecho a la propiedad).

“En el horizonte está una reforma al sistema penal regresiva”, sintetizó la activista.

