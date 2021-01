Me entrevisté con Biden cuando era vicepresidente sobre la reforma migratoria y no cumplió: AMLO (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de enero. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que durante la administración de Barack Obama no se cumplió con la reforma migratoria. Y espera que ahora bajo el mandato de Joe Biden en Estados Unidos, esta misma pueda retomarse.

Durante la conferencia de prensa, el presidente López Obrador habló sobre Joe Biden y su etapa como vicepresidente de Estados Unidos, en la cual asegura que no se cumplió con la reforma migratoria que se había establecido en aquel entonces, asimismo El presidente aseguró que dicha entrevista ocurrió hace aproximadamente 9 años y en ella Biden habría acordado impulsar dicha reforma, cosa que no sucedió.

“Cuando yo me entrevisto con el presidente Biden hace 8-9 años, el tema que abordo con él, en ese entonces era vicepresidente de Estados Unidos y abordo el tema migratorio y él me dice que van a llevar a cabo una reforma migratoria, me dice que lo van a hacer en el segundo periodo del presidente Obama y eso no sucedió, se ofreció la reforma migratoria y no la llevaron a cabo”

“Cuando me entrevistó con el presidente Biden, él era vicepresidente de Estados Unidos, le entrego una carta y en ese entonces me dice que van a a hacer una reforma migratoria en el segundo periodo de Obama pero por circunstancias no se llevó a cabo. Pero en la campaña Biden prometió llevarla a cabo y yo espero que cumplan con ese ofrecimiento y lo voy a reconocer y lo voy a celebrar”, aseguró AMLO.

Sobre esta reforma migratoria, AMLO espera que incluya un acuerdo para los migrantes que ya se encuentran en Estados Unidos, además de un apoyo a los países de centroamérica.

“Si es así si incluirá el apoyo para Centroamérica para que no se vea obligada a lograr y él también es sensible a ese planteamiento”, agregó el mandatario.

Publimetro

Compartir