Me atacan porque “están muertos del pánico”: Xóchitl Gálvez (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de julio. Xóchitl Gálvez sueña en grande y ya hasta tiene perfectamente visualizada la imagen de lo que le depara su futuro. Se imagina en San Lázaro, el 1 de octubre de 2024, frente a Andrés Manuel López Obrador. “Me va a entregar la banda y yo, yo voy a estar sonriendo”, celebra la senadora panista.

Pero ella sabe que sacó la cabeza y eso tendrá un alto costo, aunque después de casi 20 años en la política ya tiene la piel gruesa. Lo analiza: deduce que hay una razón que opera detrás de la andanada de cartones, alusiones racistas, memes, tuits y comentarios despectivos que le han lanzado desde la 4T, como misiles teledirigidos, desde que destapó sus aspiraciones presidenciales.

“¡En Morena están muertos del pánico!”, festeja la primera aspirante de oposición que mueve la conversación pública en el que, hasta ahora, había sido un proceso muy deslucido.

Xóchitl Gálvez en Café Milenio | Fotografía: Daniel López

Gálvez siempre ha sido franca y bronca, a veces mal hablada y en conversación en Café MILENIO, ocurrida a unas horas de que el propio López Obrador la destapara en la mañanera del lunes, no es otra ni cambia su estilo.

Van dos xochiltianas. Una: “Mi secretario de Seguridad no debe ser ni huevón, ni pendejo, ni ratero”. Dos: “sobre el Aeropuerto de Santa Lucía, yo no me subí al tren del mame”.

Pero también se da por enterada que de ahora en adelante será objeto de ataques al destacar que parte del enojo del Presidente es que ella no se sumó al movimiento que encabezó y que lo llevó a ser el titular del Ejecutivo Federal. “Él me invitó y yo decidí que no”, revela.

Reconoce que su popularidad y empatía con la gente se disparó luego de que le fue negado el acceso a Palacio Nacional, donde buscaba ejercer su derecho de réplica. Desde entonces, sostiene que la paran en la calle para platicar, tomarse la selfie, pedirle que le entre a la contienda por la silla presidencial.

“Parece que el Presidente decidió adelantar mi nombre, la verdad es que lo hace en mala onda, no lo hace como una buena persona, lo hace para soltar su horda de bots, para soltar los ataques mediáticos hacia mi persona, lo hace para descalificarme, para decir que pertenezco a un grupo tal o cual y no reconoce que hay mujeres que salimos adelante por nosotras mismas, salimos adelante por nuestra capacidad por nuestra inteligencia por nuestro trabajo durante la vida y él no le tiene ningún respeto a las mujeres”, dice.

Azucena Uresti (AU): Yo no diría que te destapa, yo diría: te señala, Xochitl, porque a partir de ahora tú vas a tener que enfrentar tus luchas, vas a tener que luchar porque te dejen pasar los partidos políticos para poder ser la candidata presidencial y luego enfrentar la lucha durísima, ácida, que va a encabezar el Presidente de la República, ni más ni menos; no te destapa, te señala.

“Pues sí, y yo le pediré a la autoridad electoral que cheque si esto es válido, que ya la (consejera) presidenta del INE, que por cierto es una mujer, ponga las reglas del juego en la mesa, a mí sí me preocupa, que por un lado ya dijeron que para Morena se vale todo y a ver si mañana no dicen que para nosotros no se vale todo y nos andan sacando a la mala. Eso me preocupa porque estos señalamientos del presidente son muy delicados, son muy delicados porque, lo que tú dices, señala en contra de quién debe ir el ataque y de por sí adentro no la tengo fácil”.

Carlos Zuñiga (CZ): Sin embargo, es por el Presidente porque estás ahora bajo estos reflectores; al negarte que participes en la mañanera y que ejerzas tu derecho de réplica, te pone bajo un reflector y viene un fenómeno que, no sé si lo esperaba la gente o quería que apareciera un personaje que podría enfrentar a la corcholata de Morena, entonces el presidente puede ser también tu principal promotor, si va a estar hablando de ti en la mañanera, ¿le temes a lo que diga o lo puedes aprovechar a tu favor?

Yo lo voy a aprovechar a mi favor, siempre voy a encontrarle el lado positivo. Yo no le tengo coraje al Presidente, él es mi Presidente también porque él es el Presidente de todos los mexicanos. Yo al Presidente le respeto, jamás le he faltado al respeto como senadora de la República y yo le pido al Presidente que me respete a mí también.

CZ: ¿Incluso hubo una relación cercana entre ustedes alguna vez, en algún momento?

Claro que la hubo, claro que el Presidente me habló por el teléfono rojo para pedirme que electrificara la Chontalpa. Le ayudé cuando era jefe de Gobierno capitalino, hacía vivienda para las comunidades indígenas de la Ciudad de México, contra la decisión de (Vicente) Fox.

Fox me dijo que no trabajara con él y yo trabajé con él porque yo sentía que a las comunidades indígenas de la Ciudad de México no les iba a ir mal por culpa del presidente… Fox, ¿no?. Entonces dije: ‘sus pleitos entre ustedes me valen sombrilla’ y así se lo dije a Fox. Yo era de armas tomar. A mi Fox me trajo porque yo era una mujer talentosa, yo llegué por head hunters al gabinete.

CZ: ¿Pero por qué te trata así ahora, porque se refiere a ti de esa manera? ¿Por qué no te fuiste a Morena?

Porque no me fui con él, porque él me invitó a irme a Morena y si yo estuviera en Morena me trataría con un pétalo de rosa y a lo mejor sería la candidata a la Ciudad, no sé.

Alejandro Dominguez (AD): ¿En 2017 qué pasó? ¿Cómo fue ese encuentro?

Pues fue a raíz de que Claudia (Sheinbaum) y yo pusimos una controversia constitucional porque no nos dieron el dinero suficiente en la Asamblea, privilegiaron a Ricardo Monreal (en la Cuauhtémoc) y a Benito Juárez, y a Claudia y a mí nos marginaron (Tlalpan y Miguel Hidalgo), nos dieron una bicoca de dinero y también Azcapotzalco, Tlahuac, que eran los candidatos y yo fui la que se sumó con ellos, que por cierto, el PAN lo vio fatal, y de ahí Claudia y yo construimos una buena relación.

Y al final ellos, junto con Andy (hijo del presidente), me fueron a visitar a mi casa, efectivamente y hablé y decidí que no.

De hecho yo le había dicho a Claudia que iba a acabar en la delegación hasta octubre y que posiblemente yo podía ser su city manager y estoy segura que sí hubiera sido su city manager, porque un city manager no debe de tener partido político, tiene que ser un personaje técnico, que resuelva los problemas técnicos de la ciudad, estoy segura que no se le hubiera caído el Metro.

Víctor Hugo Michel (VHM): Frente a la reacción que hemos visto en los últimos días, porque ha habido muchos ataques, cartones, tuits, la pregunta sería: ¿sientes que te tienen miedo?

¡Están muertos del pánico! Están muertos del pánico porque soy una mujer que viene de abajo, aunque ahora traten de decir, allá, ahora mi primo de Tepa que, por cierto siempre me ha odiado, nunca soportó el éxito que tuve en la vida.

Más de esta información entra a: https://www.milenio.com/milenio-tv/cafe-milenio/xochitl-galvez-me-atacan-porque-estan-muertos-del-panico

