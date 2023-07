MC condiciona apoyo a Xóchitl; presentan plataforma de Mexicolectivo (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de julio. Movimiento Ciudadano entreabrió la puerta a apoyar una posible candidatura de Xóchitl Gálvez a la Presidencia de la República de 2024.

Luego de que en días pasados afirmó que con el PRI no iría “ni a la esquina” y que MC no se subiría al “Titanic de la alianza opositora”, Dante Delgado, líder nacional del partido, declaró que respaldarían a Gálvez sólo si su candidatura surgiera de un proceso democrático y no de una “simulación”.

“Primero tendría que darse un proceso, si fuera un proceso democrático, primero se tiene que dar, y no se ha dado, todo es parte de la simulación y de las viejas prácticas y es ésa, simular ante la sociedad…”, señaló Delgado Rannauro tras participar como orador final en la presentación de la visión para México de la organización Mexicolectivo.

En declaraciones a los medios, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano subrayó que su partido no está dividido ante el tema de una posible candidatura de Xóchitl Gálvez.

La visión, documento que la organización entregará a los candidatos presidenciales, integra decenas de propuestas sobre seis ejes temáticos: Prosperidad, Calidad de Vida, Diversidad e inclusión, Medio ambiente y sustentabilidad, Paz y Estado de Derecho, y México Global.

DELGADO: SÍ A XÓCHITL SI NO HAY SIMULACIÓN

El líder nacional de MC, Dante Delgado, aseguró que su partido no está dividido con el tema de una posible candidatura de Xóchitl Gálvez, pues sólo hay “diferencia de opiniones”, pero afirmó que la apoyarían sólo si surgiera de un proceso democrático y no de una “simulación”.

En charla con los medios y al cuestionársele si van con Xóchitl, el líder de Movimiento Ciudadano contestó: “¡Por favor!, primero tendría que darse un proceso, si fuera un proceso democrático, primero se tiene que dar, y no se ha dado, todo es parte de la simulación y de las viejas prácticas y es esa, simular ante la sociedad”.

Antes, como orador final de la presentación de la visión para México de la organización Mexicolectivo, se refirió a los “ansiosos” que no ven opciones nuevas, pero quieren sacar del poder al actual gobierno.

Comentó que “de corazón entiendo la ansiedad de cúpulas y bien pensantes que en su afán por detener al régimen actual se ven seducidos por el espejismo de las promesas de la vieja política, les pido paciencia, serenidad y confianza”.

Agregó que no bajará los brazos en su lucha de 30 años contra el régimen y que el cambio lleva tiempo, pero se puede lograr desde otro lugar.

Los comentarios de Dante se dan luego de que emecistas como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el senador Clemente Castañeda abrieran las puertas para dialogar sobre una eventual alianza con PAN, PRI y PRD, a lo que Delgado reiteró que con el PRI ni a la esquina y que no se iba a subir al Titanic de la alianza opositora.

Respeto a la presentación de la visión para México de la organización Mexicolectivo, ésta conjuntó a personalidades de la política y la academia como José Narro, Diego Valadés, Patricia Mercado, Claudia Ruiz Massieu, Omar Fayad, Olga Pellicer, Katya D’Artigues, Víctor Borrás, entre muchos más.

En el Pepsi Center del World Trade Center, Mexicolectivo presentó decenas de propuestas sobre seis ejes temáticos, propuestas que se recogieron en los 32 estados del país para construir la Visión que se entregarán a las y los candidatos presidenciales.

Los ejes son: Prosperidad; Calidad de Vida; Diversidad e inclusión; Medio ambiente y sustentabilidad; Paz y Estado de Derecho, y México Global.

ALFARO ANUNCIA SU RETIRO

Al término de su administración, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro dijo que se irá de la política.

“Me quedo para cerrar a todo vapor y terminar bien mi gobierno y que después de esto me retiro de la política, yo hice esto por decisión personal después de haber alcanzado mi objetivo profesional como gobernador del estado, también creo que a mis 50 años estoy en condiciones de iniciar una nueva etapa”.

Destacó que es un mexicano libre que no depende de ninguna burocracia partidista.

-Karla Méndez

FRENTE DEJA ABIERTA PUERTA A MOVIMIENTO

El Frente Amplio por México tendrá una vigencia al 31 de diciembre de 2024 que podrá ser renovada cada tres años si así lo determinan sus integrantes, PAN, PRI y PRD y se denominará Construcción del Frente Amplio por México.

Los dirigentes del PAN, PRI y PRD festejaron las voces de Movimiento Ciudadano que piden se negocie con el Frente y dejaron la puerta abierta al partido naranja.

El objetivo del Frente según el documento que entregaron al INE, es “actuar como contrapeso a la concentración excesiva de poder, promoviendo una mayor rendición de cuentas por parte de las instituciones y los líderes políticos, con la participación y representación de la ciudadanía”.

Decenas de políticos y personajes de la vida pública de México presentaron la plataforma Mexicolectivo.

Se agrega que con la unión de los tres partidos se podría fortalecer la capacidad de generar cambios significativos en el sistema político y en la toma de decisiones.

También “se considera que, en la actualidad, urge reforzar la democracia mexicana, fortalecer las instituciones de la democracia, el Estado de derecho, las libertades y la participación ciudadana en la construcción de la agenda política nacional, siendo estos los propósitos fundamentales de la construcción del Frente.

En el documento se hace un diagnóstico de varias áreas del país y se concluye que “en los últimos cuatro años, llenos de decepciones, claudicaciones e historias trágicas, el gobierno actual ha profundizado la crisis a la que se enfrentan millones de ciudadanos.

Información y foto de:Excélsior

